Maluma se sinceró sobre el miedo a la muerte y cómo su hija París cambió su vida: “No quiero dejarla sola”

El cantante colombiano abrió su corazón en su pódcast y habló sin filtros sobre cómo la ansiedad y el temor a la muerte han moldeado su vida, generando empatía y reflexión entre sus seguidores

La revelación realizada por el intérprete durante una conversación en su espacio digital generó un amplio debate sobre salud mental y ansiedad entre sus seguidores, quienes destacaron la valentía al compartir sus emociones - crédito podcastlascosascomoson / Instagram

Maluma sorprendió a sus seguidores al revelar en su pódcast Las cosas como son el profundo temor que siente ante la muerte. La declaración del artista colombiano generó un extenso debate en redes sociales y motivó muestras de empatía por parte de sus fanáticos, que destacaron la honestidad con la que abordó un tema habitualmente silenciado en el ámbito público.

“Yo en este momento me siento cagado de pensar en la muerte, es algo que desde que me empezó la ansiedad yo estaba trabajándolo y es uno de los fondos de mi ansiedad, pensar en la muerte”, dijo el artista en su espacio digital.

La confesión del artista urbano se produjo durante una charla en la que profundizó sobre los orígenes de su miedo. Explicó que creció en un ambiente donde no se hablaba sobre la muerte y que esa prohibición influyó de manera significativa en sus emociones. “Cuando era niño, cada vez que surgía el tema, los adultos lo evitaban. Eso me generó un temor que me acompaña hasta hoy”, relató el cantante.

Maluma confesó en su podcast
Maluma confesó en su podcast el miedo que siente ante la muerte, un tema pocas veces abordado en el ámbito público - crédito @maluma/Instagram

La paternidad y el cambio de perspectiva

El nacimiento de su hija París, fruto de su relación con Susana Gómez, marcó un punto de inflexión en la vida de Maluma. El artista, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, relató que la llegada de su primogénita transformó su actitud frente a los riesgos y a la propia muerte.

“Siempre he sido fanático de la adrenalina y nació París y es como si me hubieran quitado esa estrellita y siento que tengo que aprender a vivir de esa misma manera, aprendiendo a conocer mis límites, pero la única manera de afrontar ese miedo a la muerte es haciendo cosas”, afirmó el cantante.

El intérprete urbano reconoció que su paternidad lo llevó a ser más prudente y a repensar sus actividades de alto riesgo, como el paracaidismo, el motocross o el buceo. “Antes me lanzaba a todo, ahora pienso en mi hija. No quiero dejarla sola, entonces procuro conocer mis límites y cuidar los riesgos”, detalló.

El nacimiento de su hija
El nacimiento de su hija París motivó en Maluma un cambio de actitud frente a los riesgos y la perspectiva de la muerte - crédito @maluma/Instagram

Ansiedad, salud mental y el peso de lo no dicho

Durante el episodio del pódcast, Maluma abordó el vínculo entre su ansiedad y el miedo a la muerte. Reconoció que nunca ha tenido pensamientos autodestructivos, pero atribuyó esa ausencia precisamente al temor que siente por morir. “Gracias a Dios, nunca he tenido pensamientos suicidas, pero es por el mismo miedo a la muerte”, sostuvo.

El cantante también compartió cómo maneja el miedo en el escenario. “Me pasó en la gira. Yo decía: ¿cómo voy a hacer esta gira? Siento un pánico de que algo me va a pasar en el escenario. Ese era mi miedo: ¿y si me da un ataque de pánico en la mitad del show y no puedo seguir? ¿Qué va a pensar la gente?”, relató el antioqueño. Estas declaraciones permitieron visibilizar la relación entre la presión profesional y la salud mental en figuras públicas.

El reto de hablar de la muerte en la cultura latina

El testimonio de Maluma abrió una discusión sobre los tabúes que rodean la muerte en muchos ámbitos familiares latinoamericanos. “Eso es algo que a uno le metieron muy feo. Todos los abuelos, todo el mundo: ‘Uy, no leas lo que es, no se puede tocar, cuidado, qué tal’. Y uno siempre le tuvo miedo a la muerte”, reflexionó el artista en su podcast.

El cantante explicó que su
El cantante explicó que su ansiedad está relacionada con su temor a la muerte, influida por la falta de diálogo en su infancia - crédito @maluma

Al compartir su experiencia, el cantante recibió mensajes de apoyo y agradecimiento de personas que se sintieron identificadas con sus palabras. El hecho de que una figura pública como Maluma aborde un tema tan personal y delicado provocó reacciones positivas entre quienes consideran relevante hablar de salud mental y emociones en espacios públicos.

A lo largo de la conversación, Maluma insistió en la necesidad de encontrar formas de enfrentar sus temores. “Yo siento que la única forma de afrontar ese miedo, por así decirlo, de la muerte es haciendo cosas. La muerte va a seguir, los peligros existirán, los pensamientos vendrán, pero la cuestión es cómo logro gestionar todo eso”, concluyó.

Carlos Lehder sacó sus cartas

La escalofriante confesión de implicado

Frank Fabra se entrena en

Resultados Súper Chontico Millonario Noche,

Alan Ramírez habló de Yeison
Alias Naín, líder de las

Alan Ramírez habló de Yeison

Alan Ramírez habló de Yeison Jiménez y el sueño que tuvo con él luego de su muerte: “Quería descansar”

Frank Fabra se entrena en

Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso

