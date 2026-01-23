La Segura responde a los rumores sobre si mantiene económicamente a su esposo Ignacio Balandán

La Segura e Ignacio Baladán mostraron cómo han sido los primeros días con su bebé - crédito @la_segura/IG

Natalia Segura, conocida como La Segura, se refirió de manera directa a los rumores sobre su situación financiera en pareja con Ignacio Balandán.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la creadora de contenido caleña respondió a la inquietud de si ella cubre todos los gastos de su esposo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fiel a su estilo, La Segura aclaró: “¿Vos me ves cara de andar manteniendo macho?”, dejando claro que en su hogar no ocurre ese tipo de situación. La publicación, acompañada por una imagen donde se observa la expresión de la influencer, fue ampliamente comentada por sus seguidores.

Muchos celebraron la sinceridad de la respuesta y dejaron mensajes de apoyo y humor, como: “Pa’ qué preguntan lo que es tan evidente, pero pues nada, a mí en lo personal no me importa; igual las relaciones algún día se van a terminar” o “Es una buena esposa que sean felices”.

La Segura respondió con humor a los rumores sobre su situación financiera y descartó mantener económicamente a Ignacio Balandán - crédito @la_segura/ Instagram

La Segura, una de las figuras más influyentes en el entorno digital colombiano, suele compartir detalles de su vida profesional y personal con sus seguidores. En sus redes sociales, muestra el éxito alcanzado a través de sus proyectos y mantiene una comunicación constante con su audiencia. Por su parte, Ignacio Balandán, chef e influencer, se ha mantenido como una persona más reservada en cuanto a sus asuntos privados.

En medio de la conversación sobre su economía familiar, La Segura también reveló que se encuentra en la búsqueda de un nuevo apartamento, tras vender la propiedad en la que convivía con Balandán. Explicó que no lograron comprar el inmueble porque sus ahorros están destinados a un proyecto familiar de mayor envergadura. En palabras de la creadora de contenido: “No tenemos plata para comprarle a nuestro hijo esta casa”.

La Segura, volvió a captar la atención de sus seguidores al referirse abiertamente a la posibilidad de tener un segundo hijo.

En una dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido caleña respondió a una de las inquietudes más frecuentes entre sus fanáticos: si planea ampliar la familia junto a Ignacio Baladán y su pequeño hijo Lucca, quien tiene nueve meses.

La publicación en la que La Segura aclaró su rol financiero generó cientos de comentarios y mensajes de apoyo de sus seguidores - crédito @ignaciobaladan11 / TikTok

Durante la interacción, La Segura confesó que no había tenido un gran día debido a múltiples pendientes, pero aun así decidió conectarse con sus seguidores. Uno de los temas centrales fue la maternidad y la posibilidad de que su hijo tenga un hermano.

“No sé si a muchas mamás les pasa, pero yo no quisiera ser mamá por segunda vez por mí, sino por mi hijo, no es que yo me muera por ser mamá de nuevo, pero al verlo tan feliz en compañía, sería incapaz de dejarlo solo, aunque dicen que los hijos únicos nunca extrañan lo que no tuvieron”, afirmó la influencer desde su carro mientras esperaba el cambio de semáforo.

La respuesta generó una importante discusión entre los usuarios, quienes compartieron opiniones y experiencias personales sobre el tema de los hijos únicos y la crianza. Comentarios como “es muy fuerte ser hijo único”, “cuánto hubiera dado yo por ser hija única” y “el mejor regalo de la vida es un hermano” inundaron las redes de la caleña, mostrando la diversidad de perspectivas entre sus seguidores.

Además de reflexionar sobre la maternidad, La Segura se refirió a su proceso de recuperación tras una reciente cirugía estética. Explicó que no está completamente satisfecha con los resultados obtenidos y relató cómo ha enfrentado la recuperación física y emocional. “Hay una parte de mi cuerpo con la que no estoy contenta. Ya han pasado varios días y todavía no veo el resultado que esperaba”, reconoció.

En una dinámica de preguntas y respuestas, La Segura habló sobre la posibilidad de tener un segundo hijo junto a Ignacio Balandán y Lucca - crédito @la_segura/IG

La influencer detalló que ha debido extremar los cuidados postoperatorios y seguir atentamente las indicaciones médicas, mostrando paciencia y confianza en que el resultado mejorará con el tiempo.

La Segura reiteró que su prioridad es la salud y agradeció el acompañamiento que ha recibido de su familia y de Ignacio Baladán durante este periodo. Los mensajes de apoyo de sus seguidores no se hicieron esperar, destacando la fortaleza y sinceridad con la que la creadora de contenido comparte aspectos íntimos de su vida.