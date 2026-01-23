Colombia

Explosión en centro de Bogotá dejó un muerto y 13 heridos; “delincuentes lanzaron una granada”, confirmó la Policía

Una explosión causada por un artefacto en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, dejó un muerto y 13 personas heridas la noche del 22 de enero de 2026. Autoridades acordonaron la zona y avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos

Precaución - No pasar | Colprensa

En la noche del 22 de enero de 2026, organismos de emergencia y autoridades atendieron una situación de orden público registrada en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, tras la detonación de un artefacto explosivo que dejó una persona muerta y 13 lesionadas, de acuerdo con reportes oficiales conocidos por Colprensa.

El hecho se presentó en un sector caracterizado por la alta circulación peatonal y actividad comercial nocturna, lo que generó alarma entre residentes y transeúntes que se encontraban en la zona al momento de la explosión.

Minutos después del estallido, unidades de la Policía Metropolitana y equipos de atención prehospitalaria se desplazaron al lugar para asistir a los afectados y asegurar el perímetro.

Por este hecho se cerraron las calles próximas al lugar de la explosión; existen heridos. Crédito: Secretaría de Movilidad de Bogotá vía X

Según la información inicial suministrada por las autoridades, las personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. En los primeros reportes se indicó que varios de los lesionados presentaban afectaciones por esquirlas y aturdimiento, mientras se evaluaba la evolución clínica de cada paciente.

Como parte del protocolo de seguridad, las vías cercanas al punto de la explosión fueron cerradas de manera temporal, mientras se adelantaban labores de inspección técnica. Equipos especializados realizaron verificaciones para descartar la presencia de otros artefactos y reducir riesgos adicionales para la comunidad y el personal de emergencia.

De acuerdo con los primeros indicios recopilados en el sitio, el artefacto utilizado correspondería a una granada, aunque esta información continuó en proceso de confirmación durante las primeras horas de la investigación. Las autoridades señalaron que se mantenían las diligencias para establecer las circunstancias exactas del hecho.

Sobre lo ocurrido, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció a través de su cuenta oficial en X y entregó un balance preliminar de personas afectadas en las primeras horas posteriores al ataque.

Sobre las 9:08 pm, en el barrio Santa Fe, delincuentes lanzaron una granada contra un establecimiento nocturno. De acuerdo con reportes preliminares, 7 personas habrían resultado afectadas, 3 por esquirlas y 4 por aturdimiento. Todas están siendo atendidas, y hasta el momento no hay pacientes en estado crítico. Los hechos se encuentran bajo investigación”, expresó el mandatario capitalino.

Tuit del alcalde Carlos Fernando Galán por explosión en el centro de Bogotá | Vía X

Sin embargo, horas más tarde, el balance oficial fue actualizado por la Policía Metropolitana de Bogotá. Cerca de las 11:00 de la noche, el general Giovanni Cristancho, comandante de la institución en la capital, confirmó que el número total de personas lesionadas ascendió a 13, y que una de ellas falleció posteriormente en un centro asistencial.

El oficial explicó que, de acuerdo con la información recolectada hasta ese momento, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta serían los responsables de lanzar el artefacto explosivo contra un establecimiento nocturno ubicado en la zona.

Acá en el barrio Santa Fe, en la zona de alto impacto, una motocicleta se desplazaban dos individuos sobre la carrera 16 y a la altura de un establecimiento comercial lanzan una granada causando heridas a 14 personas, posteriormente una de ellas fallece en el establecimiento médico”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana.

El general Cristancho también indicó que las investigaciones continuaban en curso para identificar a los responsables materiales y establecer los móviles del ataque. En ese proceso, se analizaban registros de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos técnicos recolectados en el lugar.

Asimismo, el oficial entregó detalles sobre las personas que resultaron afectadas por la explosión y el contexto en el que se encontraban al momento del ataque.

El comandante confirmó la muerte de una persona y otras 13 resultaron heridas | Crédito Caracol Radio a través de X

Esa persona fallecida eran personas que se encontraban departiendo fuera del establecimiento, la gran mayoría de ellos eran trabajadores de estos establecimientos, meseros, porteros, ya llegaremos a determinar por qué estaban estas personas en este lugar y si era puntualmente el atentado a ellos o al establecimiento”, agregó el uniformado.

Las autoridades reiteraron que el caso permanece bajo investigación, mientras se mantiene presencia policial en el sector para garantizar la seguridad y acompañar a la comunidad afectada por lo ocurrido.

