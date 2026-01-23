Colombia

Euro: cotización de apertura hoy 23 de enero en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Euro: cotización de apertura hoy
Euro: cotización de apertura hoy 23 de enero en Colombia

El euro se cotiza en el día de hoy a 4.224,79 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,63% frente a la cotización de la sesión previa, cuando finalizó con 4.251,40 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro acumula una disminución 1,51%, por lo que en el último año acumula aún un descenso del 4,65%.

Si comparamos la cifra con fechas pasadas, invierte el dato de la jornada previa, cuando cerró con un incremento del 0,11%, demostrándose incapaz de asentar una clara tendencia. La volatilidad de esta semana presenta un balance notoriamente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, así que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual en fechas recientes.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Trabajar y vivir en Francia enseñando español: abren convocatoria para colombianos con hasta 60 cupos

El programa, liderado por el ICETEX en alianza con el Gobierno francés, ofrece una experiencia académica internacional de siete meses con remuneración mensual

Trabajar y vivir en Francia

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

La agenda del fin de semana gira en torno al ídolo puertorriqueño, mientras la ciudad alcanza cifras récord en reservas y las autoridades piden a todos tomar rutas alternas para evitar atascos en la zona

Bad Bunny en Medellín: estos

Luis Fernando Muriel quiere pasar el trago amargo de la Superliga BetPlay y estar a la altura del Junior: “Quiero hacer historia”

El gran refuerzo del Junior de Barranquilla habló sobre las expectativas que tiene con el vigente campeón de Colombia

Luis Fernando Muriel quiere pasar

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

El delantero colombiano fue campeón del Sudamericano Sub-20 del 2005 y jugó con la amarilla 41 partidos, en donde marcó ocho goles

Hugo Rodallega no cierra la

Juan Carlos Florián reaccionó tras dejar el Ministerio de la Igualdad y resaltó su labor en la cartera: “Lo salvamos de morir en el Congreso”

Las reacciones ante la llegada de Alfredo Acosta se intensificaron debido a los cuestionamientos sobre su experiencia laboral y perfil profesional, así como por la forma en que fue electo en un contexto político complejo

Juan Carlos Florián reaccionó tras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Naín, líder de las

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en Medellín: estos

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

El ‘influencer’ Dedimar Gamez reveló a quiénes les hablaría en un ‘congelado’ de ‘La casa de los famosos Colombia 3′: esto les diría

Bad Bunny sorprendió a sus fans en Medellín apareciendo en un prestigioso restaurante de El Poblado: así quedó captado el momento

Alan Ramírez habló de Yeison Jiménez y el sueño que tuvo con él luego de su muerte: “Quería descansar”

Kevyn defendió su lugar en el ‘Desafío Siglo XXI’ tras fuerte reclamo de Leo: “Se debe pensar antes de opinar”

Deportes

Deportivo Pereira Fútbol Club entra

Deportivo Pereira Fútbol Club entra en reorganización empresarial por deudas millonarias, confirmó la SIC

Luis Fernando Muriel quiere pasar el trago amargo de la Superliga BetPlay y estar a la altura del Junior: “Quiero hacer historia”

Hugo Rodallega no cierra la posibilidad de un llamado a la selección Colombia: “Sigo con la ilusión intacta”

Hugo Rodallega arrasó en la gala de los premios Águila 2025: así fue la ceremonia

Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso