Euro: cotización de apertura hoy 23 de enero en Colombia

El euro se cotiza en el día de hoy a 4.224,79 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,63% frente a la cotización de la sesión previa, cuando finalizó con 4.251,40 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro acumula una disminución 1,51%, por lo que en el último año acumula aún un descenso del 4,65%.

Si comparamos la cifra con fechas pasadas, invierte el dato de la jornada previa, cuando cerró con un incremento del 0,11%, demostrándose incapaz de asentar una clara tendencia. La volatilidad de esta semana presenta un balance notoriamente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, así que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual en fechas recientes.