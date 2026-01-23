Colombia

Dólar: cotización de apertura hoy 23 de enero en Colombia

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de apertura hoy
Dólar: cotización de apertura hoy 23 de enero en Colombia

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se paga en el comienzo del día de hoy a 3.597,73 pesos colombianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,05% si se compara con la cotización de la jornada anterior, cuando acabó con 3.673,17 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense registra una disminución 2,47%, por ello en términos interanuales mantiene aún un descenso del 13,89%.

Si comparamos el dato con días anteriores, encadena tres jornadas seguidas en descenso. En los pasados siete días la volatilidad es algo superior a los números conseguidos para el último año (13,78%), lo que manifiesta que está pasando por una fase de inestabilidad.

