A la cárcel hombre que habría secuestrado y abusado a una menor con discapacidad en Bogotá

Una funcionaria judicial presentó acusaciones graves tras la detención de un sospechoso señalado de mantener retenida y someter a una menor con discapacidad - crédito Ficaliacol

En la localidad de Usme, al sur de Bogotá, las autoridades enviaron a prisión a Franklyn Ruiz Camacho, señalado como el presunto responsable de secuestrar y abusar sexualmente de una menor de 15 años con discapacidad cognitiva. La víctima fue retenida contra su voluntad y agredida físicamente, según información oficial divulgada el 22 de enero de 2026 por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría irrumpido en el domicilio de la adolescente tras romper un vidrio de una ventana, llevándola a la fuerza hasta otra vivienda. En ese lugar, la menor fue sometida a agresiones sexuales y sufrió múltiples lesiones en su cuerpo. La retención se extendió por cerca de cuatro horas, periodo en el que el agresor la intimidó con amenazas de repetir los ataques si denunciaba lo ocurrido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La intervención de la comunidad fue determinante. Vecinos alertaron a uniformados de la Policía Nacional, que lograron la captura del sospechoso en flagrancia, según informó el ente acusador. El arresto permitió la atención inmediata de la víctima y la recolección de pruebas fundamentales para el proceso judicial.

Franklyn Ruiz Camacho fue enviado a prisión en Usme, Bogotá, por secuestrar y abusar sexualmente de una menor de 15 años con discapacidad cognitiva - crédito Colprensa

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Ciudad Bolívar imputó a Ruiz Camacho los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento agravado. Durante las audiencias de legalización, el procesado no aceptó los cargos presentados. No obstante, por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, conforme a la información difundida por la misma entidad.

La Fiscalía reiteró la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia sexual, especialmente cuando las víctimas son menores o personas con discapacidad. Las autoridades continúan acompañando a la familia de la menor y avanzan en la recopilación de más elementos probatorios.

Condenan a 20 años de prisión a tendero por abuso sexual contra una menor en Remedios, Antioquia

En un hecho paralelo, un juez de conocimiento sentenció a 20 años de prisión a José Arturo Bahos, un tendero de 77 años, tras encontrarlo culpable de abusar sexualmente de una niña de 11 años en el municipio de Remedios, ubicado en el nordeste de Antioquia.

En Remedios, Antioquia, el tendero José Arturo Bahos fue condenado a 20 años de prisión por abuso sexual continuado contra una niña de 11 años - crédito Colprensa

La decisión judicial, según informó la Fiscalía General de la Nación, se basó en pruebas que demostraron que el procesado cometió los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial agravada.

De acuerdo con lo reportado por la Fiscalía, los hechos ocurrieron durante un periodo comprendido entre julio de 2016 y diciembre de 2017. La víctima, que frecuentaba el establecimiento de José Arturo Bahos para comprar artículos para su hogar, fue agredida sexualmente en reiteradas ocasiones.

Según la investigación, el acusado aprovechaba estas visitas para realizar tocamientos indebidos a la menor, a cambio de pequeñas sumas de dinero, dulces y otros productos comercializados en su tienda.

La entidad detalló que “la contundencia de las pruebas recaudadas permitió la condena contra el procesado”, subrayando que la víctima tenía 11 años al momento de los hechos.

La condena contra Bahos se sustentó en pruebas que demostraron actos de abuso, coacción mediante dinero y productos, y explotación sexual comercial agravada - Crédito Colprensa

La sentencia fue dictada en primera instancia, y la defensa presentó apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. El caso generó alerta en la comunidad de Remedios, donde la tienda de Bahos era visitada habitualmente por vecinos y menores del sector.

El proceso judicial incluyó testimonios y material probatorio que respaldaron la versión de la víctima. Entre los elementos consideraron depósitos de dinero y entregas de productos que el condenado usaba para coaccionar a la menor y mantener su silencio. Según la Fiscalía, estos elementos resultaron determinantes para acreditar la responsabilidad penal del procesado.

La autoridad judicial confirmó que, mientras la apelación sigue su curso, José Arturo Bahos permanecerá privado de la libertad.