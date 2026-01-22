Valor de cierre del dólar en Colombia este 22 de enero de USD a COP

En la pasada jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 3.596,47 pesos colombianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 2,13% si se compara con la cifra de la jornada anterior, que fue de 3.674,70 pesos, reporta Dow Jones.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso 2,5%, por lo que en términos interanuales aún mantiene una bajada del 14,36%.
Si comparamos el valor con días pasados, acumuló dos fechas consecutivas de bajada. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un comportamiento algo superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, lo que manifiesta que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.
