Valor de cierre del dólar en Colombia este 22 de enero de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Colombia este 22 de enero de USD a COP

En la pasada jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 3.596,47 pesos colombianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 2,13% si se compara con la cifra de la jornada anterior, que fue de 3.674,70 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso 2,5%, por lo que en términos interanuales aún mantiene una bajada del 14,36%.

Si comparamos el valor con días pasados, acumuló dos fechas consecutivas de bajada. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un comportamiento algo superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, lo que manifiesta que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Salario mínimo de 2026: los trabajadores explicaron por qué el aumento es legal y las razones para rechazar las demandas en contra

Un ajuste histórico alimenta la confrontación judicial, mientras gremios y sindicatos protagonizan un pulso decisivo en torno a la distribución del ingreso

Sinuano Día: resultados del último sorteo de hoy jueves 22 de enero de 2026

Como todos los jueves, este tradicional sorteo colombiano reveló la combinación ganadora del primer sorteo del día

Corte Constitucional admitió demanda de Federico Gutiérrez contra decreto de emergencia económica: esto analiza el alto tribunal

El alto tribunal informó que estudia la solicitud del alcalde de Medellín para suspender la declaratoria de emergencia expedida por el Gobierno nacional, al considerar que no se cumplen los requisitos constitucionales

Los colombianos tendrán que pagar más impuestos durante otros dos meses debido a la emergencia económica del Gobierno Petro: esta es la razón

La prórroga del decreto permitirá al Ejecutivo expedir nuevas medidas para asegurar recursos, mientras la Corte Constitucional revisa la declaratoria y persiste la presión sobre las finanzas públicas

Alfredo Mondragón se despachó contra el presidente de Ecuador en medio de tensiones con Colombia: “Se les está cayendo el negocio”

El congresista del Pacto Histórico criticó la postura asumida por el Gobierno de Daniel Noboa y le recordó las investigaciones por narcotráfico contra la empresa familiar del mandatario

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Kika Nieto habló sin filtros del doloroso proceso de divorcio de Santi Maye: “Me arrepiento”

Luisa Fernanda W confesó que no es fanática del licor y opinó qué piensa de que sea parte del trabajo de Pipe Bueno

Estiwar G recorrió la calle del Bronx en Bogotá diez años después de la intervención y tras superar las drogas: “Caminaba por aquí”

Valentino Lázaro le hizo contundente confesión a Johanna Fadul acerca de su juego en ‘La casa de los famosos’: “Estoy apagado”

Los mejores memes por los incrementos millonarios del hospedaje en Medellín por el concierto de Bad Bunny: “Rento sofá en $10 millones”

Santa Fe no se detiene: anuncia el sexto fichaje y fortalece su equipo para la Libertadores

Deportivo Pasto fichó a un experimentado portero español: campeón con Athletic Club de Bilbao, que enfrentó a Messi y Cristiano

David González habló sobre el calvario que vivió como técnico de Millonarios: “Casi me crucifican”

Así se jugará el torneo de ascenso en Colombia en 2026: primera fecha, sistema de ascenso y equipos participantes

Movistar Team confirmó que Nairo Quintana correrá otras dos carreras en 2026: de cuáles se trata