Colombia

Shakira fue anunciada como la artista principal en el cartel del festival de música Offlimits 2026 de Abu Dhabi

La colombiana será la cantante central en el evento, en el cual presentará su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

El festival Offlimits de Abu
El festival Offlimits de Abu Dhabi anunció a Shakira como cabeza de cartel para su edición 2026, sumando a la estrella colombiana a un evento que promete reunir a grandes nombres de la música global en Yas Island - crédito REUTERS/Agustin Marcarian

Shakira fue anunciada como la artista principal del festival Offlimits 2026 en Abu Dhabi, donde presentará su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran el 4 de abril del 2026 en Etihad Park, ubicado en Yas Island.

El evento, que se desarrollará durante todo un día y contará con varios escenarios y formatos, marca el regreso de la cantante colombiana a Emiratos Árabes Unidos, donde ya realizó tres conciertos en el pasado.

La edición 2026 del Offlimits será la segunda en la capital emiratí, tras una primera entrega que consolidó su lugar en la agenda de la música en vivo en la región. La organización del festival adelantó que en las próximas semanas se revelarán más nombres de artistas internacionales y regionales que formarán parte de la programación.

Shakira regresará a Abu Dhabi
Shakira regresará a Abu Dhabi como artista principal del festival Offlimits 2026, presentando su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” en Etihad Park - crédito @offlimitsmusicfestival/ Instagram

El regreso de Shakira a Abu Dhabi ocurre tras sus presentaciones en el Dubai Autodrome en 2007, en el Emirates Palace durante la víspera de Año Nuevo de 2008 y en du Arena (actualmente Etihad Park) en 2011. Nacida en Barranquilla, Colombia, la artista es reconocida como una de las figuras más influyentes de la música latina, con una trayectoria que fusiona pop, rock y sonidos regionales. Su padre, William Mebarak Chadid, es de ascendencia libanesa, lo que ha influido en la riqueza cultural de su propuesta artística.

Las entradas para Offlimits 2026 estarán disponibles a partir del sábado 24 de enero, con precios que inician en 595 dirhams (590 mil pesos colombianos) y podrán adquirirse desde las 11 de la mañana a través de tickets.offlimits.com.

El anuncio de Shakira como cabeza de cartel refuerza el atractivo internacional del festival, que busca posicionarse como uno de los encuentros musicales más relevantes del Golfo Pérsico.

El festival Offlimits de Abu Dhabi se ha consolidado como uno de los eventos musicales más relevantes del Medio Oriente desde su primera edición en 2024. Este festival de formato abierto se realiza en Etihad Park, en Yas Island, y ha destacado por su propuesta diversa, integrando géneros como pop, rock, electrónica y música alternativa en una experiencia inclusiva y de gran escala.

En su edición inaugural, Offlimits atrajo a más de 30,000 asistentes y presentó en su cartel a figuras internacionales como Ed Sheeran (quien encabezó el evento), OneRepublic, Kaiser Chiefs, Faithless, ARTBAT, Fun Lovin’ Criminals y Zeyne. La producción fue elogiada por su diseño de escenario innovador, con pantallas LED de gran formato y un ambiente inmersivo, lo que posicionó al festival como un nuevo referente en la agenda cultural de la región.

El anuncio de Shakira como
El anuncio de Shakira como líder del cartel refuerza el perfil internacional del Offlimits, que se consolida como uno de los festivales más importantes de la región - crédito @shakira/Instagram

El festival regresa en 2026 con Shakira como artista principal, quien llevará su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran a Abu Dhabi el 4 de abril. Se espera que en las próximas semanas se anuncien más artistas, tanto globales como regionales, para completar la programación.

Offlimits se distingue por su apuesta a la diversidad y su capacidad para reunir a público local e internacional, consolidando a Abu Dhabi como destino destacado para grandes espectáculos musicales.

Shakira lideró el ranking Billboard de las giras latinas más exitosas de 2025 con cifras récord

Shakira se consolidó como la máxima figura de las giras latinas en 2025, ocupando el primer puesto del ranking anual elaborado por Billboard.

El listado, que abarca el periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, analizó datos de recaudación, venta de boletos y cantidad de funciones, ubicando a la artista colombiana en la cima gracias al éxito de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La gira de Shakira registró ingresos por 327,4 millones de dólares, con 2,5 millones de entradas vendidas en 64 conciertos. El regreso de la cantante a los escenarios resultó en una convocatoria masiva, superando ampliamente a otros exponentes del género y marcando un nuevo récord en la industria del entretenimiento latino.

'Las Mujeres Ya No Lloran
'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' recaudó más de USD 327 millones y sumó más de 2,5 millones de entradas durante 2025 - crédito @shakira/Instagram

En la segunda posición del ranking quedó Rauw Alejandro, quien recorrió el mundo con su Cosa Nuestra World Tour, sumando 91,7 millones de dólares y 562.000 boletos vendidos en 49 presentaciones. Chayanne, emblema del pop latino, se mantuvo vigente con su Bailemos Otra Vez Tour, alcanzando una recaudación de 87,6 millones de dólares y 781.000 entradas colocadas en 63 shows.

