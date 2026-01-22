Colombia

Salario mínimo de 2026: los trabajadores explicaron por qué el aumento es legal y las razones para rechazar las demandas en contra

Un ajuste histórico alimenta la confrontación judicial, mientras gremios y sindicatos protagonizan un pulso decisivo en torno a la distribución del ingreso

Guardar
Fabio Arias, presidente de la CUT, recordó que "si no hay concertación entre empresarios y trabajadores, el Gobierno nacional debe decretar el aumento del salario mínimo" - crédito @fabioariascut/X

El Decreto 1469 de 2025, emitido por el Gobierno de Colombia, estableció un aumento del 23,7% en el salario mínimo en Colombia para 2026, lo que fijó la remuneración básica en $2.000.000. La decisión generó una fuerte controversia legal y movilizaciones sindicales, mientras el caso es analizado por el Consejo de Estado, que actúa como máximo tribunal de lo contencioso administrativo del país.

Por un lado, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Cabal, presentó una demanda en el Consejo de Estado en la que solicita la nulidad del decreto. El gremio sostiene que el Gobierno sustituyó los criterios legales obligatorios por el concepto de “salario vital”, inspirado en estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aunque este no tiene carácter vinculante en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El alto tribunal admitió la demanda y solicitó a los ministerios de Hacienda y Trabajo, la Procuraduría General y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que entreguen sus conceptos antes de tomar una decisión sobre el fondo.

Desde Fenalco se ha interpuesto una demanda ante el Consejo de Estado para solicitar la suspensión provisional del decreto que aumentó el salario mínimo. El video expone los argumentos sobre el grave perjuicio económico y la inestabilidad que esta medida podría causar en Colombia.

Por otro lado, el abogado Germán Eduardo Castro retiró una demanda similar después de recibir amenazas relacionadas con la seguridad de su familiar. Con esto, la demanda de Fenalco es en la actualidad la principal acción judicial en curso, y los argumentos legales se centran en si el Gobierno cumplió la ley vigente para determinar el aumento del salario mínimo.

Por qué el aumento del salario mínimo de 2026 es legal

Ante esto, luego de unos días de haber entrado en vigor la nueva remuneración, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, defendió públicamente la legalidad del decreto. Por medio de un video en redes sociales, el dirigente afirmó que “sí hay legalidad y constitucionalidad en el decreto de salario mínimo”.

De igual manera, explicó que la Ley 278 de 1996, que creó y reguló la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl), permite al Gobierno decretar el salario cuando no existe concertación entre empleadores y trabajadores.

El aumento del salario mínimo
El aumento del salario mínimo para 2026 benefició a 2,4 millones de trabajadores - crédito Canva

Además, resaltó el respaldo de la Constitución Política en el artículo 53, que garantiza una “remuneración mínima, vital y móvil” en Colombia. Remarcó que se trata de una decisión de equidad social después de décadas en las que “la oligarquía y los gobiernos proempresariales le negaron a los trabajadores de salario mínimo, por lo menos en los últimos 33 años”.

Movilizaciones en defensa del salario mínimo

La postura sindical se traduce también en movilización. La Confederación General del Trabajo, junto a otras centrales obreras y confederaciones de pensionados, convocó para el 28 de enero de 2026 concentraciones frente a los Palacios de Justicia en Bogotá y distintas ciudades del país. Estas acciones buscan “defender el Decreto 1469” y expresar el rechazo a la judicialización de políticas orientadas a fortalecer condiciones laborales dignas, según los convocantes.

Los líderes sindicales insisten en que los avances alcanzados deben protegerse, reafirmando su compromiso con la dignidad y el bienestar de los trabajadores en Colombia.

Grupo Éxito dice que el
Grupo Éxito dice que el aumento del salario mínimo de 2026 no generó despidos en la empresa - Colprensa

Qué está pasando con las empresas

Desde el ámbito empresarial, no se han registrado impactos negativos de inmediato por el aumento del salario mínimo. El presidente del Grupo Éxito, Carlos Calleja, señaló que la empresa todavía no experimentó efectos adversos en la operación ante el ajuste. Calleja afirmó que “la empresa está enfocada en generar oportunidades, en ser el mejor empleador del país, en ser el mejor primer empleador del país, en ser un empleador que también mueve la aguja en cuanto a empleabilidad”.

Desde el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro defendió en varias oportunidades la medida al asegurar que el objetivo es garantizar un “salario digno y familiar”. El mandatario anticipó que los debates judiciales seguirán su curso, pero manifestó su confianza en la validez jurídica y social del aumento dispuesto por el Decreto 1469 de 2025.

Temas Relacionados

Salario MínimoSalario Mínimo 2026Salario Mínimo ColombiaTrabajadoresGustavo PetroColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Los colombianos tendrán que pagar más impuestos durante otros dos meses debido a la emergencia económica del Gobierno Petro: esta es la razón

La prórroga del decreto permitirá al Ejecutivo expedir nuevas medidas para asegurar recursos, mientras la Corte Constitucional revisa la declaratoria y persiste la presión sobre las finanzas públicas

Los colombianos tendrán que pagar

Alfredo Mondragón se despachó contra el presidente de Ecuador en medio de tensiones con Colombia: “Se les está cayendo el negocio”

El congresista del Pacto Histórico criticó la postura asumida por el Gobierno de Daniel Noboa y le recordó las investigaciones por narcotráfico contra la empresa familiar del mandatario

Alfredo Mondragón se despachó contra

Cúpula militar llegó hasta Norte de Santander para coordinar acciones en la Operación Catatumbo

El comandante de las Fuerzas Militares lideró una reunión con altos mandos en la región para verificar el avance de las tropas y analizar la efectividad de las acciones desplegadas contra estructuras armadas ilegales

Cúpula militar llegó hasta Norte

Santa Fe no se detiene: anuncia el sexto fichaje y fortalece su equipo para la Libertadores

Con su experiencia en España y Brasil, se suma al proyecto del entrenador Pablo Repetto en el Cardenal

Santa Fe no se detiene:

Valor de cierre del dólar en Colombia este 22 de enero de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Kika Nieto habló sin filtros

Kika Nieto habló sin filtros del doloroso proceso de divorcio de Santi Maye: “Me arrepiento”

Luisa Fernanda W confesó que no es fanática del licor y opinó qué piensa de que sea parte del trabajo de Pipe Bueno

Estiwar G recorrió la calle del Bronx en Bogotá diez años después de la intervención y tras superar las drogas: “Caminaba por aquí”

Valentino Lázaro le hizo contundente confesión a Johanna Fadul acerca de su juego en ‘La casa de los famosos’: “Estoy apagado”

Los mejores memes por los incrementos millonarios del hospedaje en Medellín por el concierto de Bad Bunny: “Rento sofá en $10 millones”

Deportes

Santa Fe no se detiene:

Santa Fe no se detiene: anuncia el sexto fichaje y fortalece su equipo para la Libertadores

Deportivo Pasto fichó a un experimentado portero español: campeón con Athletic Club de Bilbao, que enfrentó a Messi y Cristiano

David González habló sobre el calvario que vivió como técnico de Millonarios: “Casi me crucifican”

Así se jugará el torneo de ascenso en Colombia en 2026: primera fecha, sistema de ascenso y equipos participantes

Movistar Team confirmó que Nairo Quintana correrá otras dos carreras en 2026: de cuáles se trata