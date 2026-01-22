María José Pizarro cuestionó a Katherine Miranda por sus críticas a Iván Cepeda: “¿Quién es la ambigua?”

María José Pizarro, senadora y jefe de debate de Iván Cepeda; Katherine Miranda, representante y candidata al Senado - crédito - crédito Prensa María José Pizarro/Colprensa

La senadora y jefa de debate de la campaña presidencial de Iván Cepeda, María José Pizarro, cuestionó las declaraciones de la representante y candidata al Senado por la Alianza Verde, Katherine Miranda, en contra del candidato del Pacto Histórico.

En entrevista con Semana, Katherine Miranda afirmó que Iván Cepeda “es una persona ambigua” para ser presidente de Colombia.

“No siento que Iván Cepeda esté preparado para asumir la Presidencia de la República, no es una persona que vaya a unir el país. Es una persona ambigua”, afirmó la representante de la Alianza Verde.

A través de su cuenta de X, María José Pizarro tildó a Katherine Miranda de “ambigua”.

Asimismo, recordó las fotografías de la representante con la pañoleta del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Según la senadora y jefe de debate de Cepeda, Katherine Miranda le pedía prestada la pañoleta para realizarse las fotografías.

“Habla la ambigua Miranda, Hace 4 años se paraba a nuestro lado, defendía causas progresistas, me pedía prestada la pañoleta del Cric para tomarse fotos en la plaza de durante el estallido social”, indicó María José Pizarro.

La senadora del Pacto Histórico señaló que ahora la candidata al Senado se “para al lado” de los congresistas y partidos de la derecha radical, motivo por el cual le preguntó quién en la persona “ambigua” e “incoherente”.

“Ahora, se para al lado de los partidos y congresistas que tanto criticó, los de la derecha radical. ¿Quién es la ambigua e incoherente?”, aseveró la senadora María José Pizarro.

La representante y candidata al Senado de la Alianza Verde no ha respondido a las declaraciones de la senadora y jefe de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro.

Lo que sí ha hecho Miranda ha sido cuestionar severamente el nombramiento de Alfredo Acosta Zapata como nuevo ministro de la Igualdad por su falta de experiencia, estudios técnicos y universitarios.

“Absurdo! Anoche publicaron la hoja de vida del nuevo ministro de Igualdad. Alfredo Acosta solo acredita bachillerato. Sin estudios técnicos. Sin estudios universitarios. Cero días de experiencia en el sector público”, señaló Miranda en su cuenta de X.

Para la congresista, esto no representa inclusión, sino un supuesto desprecio al mérito que, según Miranda, provoca un “debilitamiento del Estado”.

“Un ministerio no se improvisa. Esto no es inclusión: es desprecio por el mérito y debilitamiento del Estado”, aseveró Katherine Miranda.

Miranda detalló su crítica a través de un video publicado en su red social X, cuestionamiento la falta de experiencia del líder indígena para asumir el Ministerio de la Igualdad.

“El Ministerio de Igualdad administra recursos públicos, diseña política social y toma decisiones que impactan a millones de colombianos. Por este motivo, la información publicada genera cuestionamientos sobre los criterios aplicados para la designación y sobre la fortaleza institucional del país”, afirmó la representante de la Alianza Verde.

En conversación con Semana, Katherine Miranda señaló que ha compartido con Iván Cepeda durante varios años en el Congreso, asegurando que “sus discusiones han sido exclusivamente sobre derechos humanos y la pelea que tiene con el expresidente Uribe”.

“Yo, personalmente, no siento que él esté preparado para asumir la Presidencia de la República. No es una persona que vaya a unir al país por las enormes diferencias que tiene con sectores políticos y es alguien muy ambiguo”, indicó Miranda.

La representante a la Cámara señaló que Iván Cepeda ha mostrado posturas diferentes a las que sostenía en el pasado y mencionó que actualmente evita criticar situaciones que antes cuestionaba públicamente.

Katherine Miranda puso como ejemplo el caso de un bombardeo aprobado por el presidente Petro, en el que fallecieron menores de edad, y lo comparó con hechos similares registrados durante la administración de Iván Duque.