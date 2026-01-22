Jhonny Rivera no estaría en el concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín: “A mí me encantaría, pero...”

Jhonny Rivera señaló que, a pesar de sus deseos, su agenda de conciertos le impediría tomar parte en el tributo a Yeison Jiménez en el estadio El Campín - crédito @yeisonjimenez @jhonnyrivera/Instagram y IDRD

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en zona rural de Paipa, Boyacá, la comunidad musical se movilizó para rendir sus respetos a uno de los principales exponentes de la música popular, y al primero que consiguió la gesta de llenar el estadio El Campín de Bogotá, en julio de 2025.

Tras la realización de un evento tributo en el Movistar Arena el pasado 14 de enero que reunió a figuras como Luis Alfonso, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Francy, Arelys Henao, Jhonny Rivera y otros artistas, se confirmó la realización de un concierto homenaje aún más grande.

Esto, debido a que el caldense iba a presentarse originalmente en el escenario capitalino el 28 de marzo. Ahora, tras su muerte, el equipo del cantante decidió usar el escenario para el tributo que tendrá lugar el próximo 31 de enero y contará con la participación de los principales referentes del género popular, quienes interpretarán sus éxitos y los del propio Yeison Jiménez ante miles de seguidores.

El homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena congregó a más de 12.000 asistentes que rindieron sus respetos al cantante de música popular - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

De manera similar a lo que se pudo ver en el Movistar Arena, la banda del propio Yeison Jiménez asumirá el espectáculo central, con una puesta en escena especialmente diseñada como tributo al legado del artista y a su vínculo con el público, según el comunicado oficial difundido por su equipo. El evento también incluirá la presencia de artistas invitados de alto nivel, ya confirmados por la organización.

Las expectativas del público son totales debido a que se espera que se sumen nombres que no pudieron estar en el evento del Movistar Arena, junto a los que ya participaron allí. Entre ellos parecia darse por descontada la participación de Jhonny Rivera, amigo cercano de Yeison Jiménez y con el que colaboró en Siga Bebiendo, uno de los mayores éxitos de ambos artistas.

Según explicó el risaraldense, la fecha del homenaje en El Campín coincide con un concierto suyo previamente programado en Venezuela - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Sin embargo, en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, el risaraldense reveló que, a pesar de su deseo por sumarse al homenaje, las complicaciones de su agenda ponen en jaque esa posibilidad.

“A mí me encantaría, pero tengo un compromiso adquirido. Ese día estoy en San Cristóbal, Venezuela”, expresó, descartando por el momento su presencia en El Campín.

No obstante, y para calmar las dudas de sus seguidores, el cantante señaló que existen conversaciones para intentar ajustar su agenda con el fin de no incumplir su concierto ya pactado ni su presencia en el homenaje a Jiménez.

“El aeropuerto de Cúcuta no está tan cerca de San Cristóbal, y porque es un riesgo. Sin embargo, ahí se está contemplando alguna posibilidad”, afirmó. Por lo pronto, sus seguidores expresaron su deseo de que el artista no se ausente del evento.

