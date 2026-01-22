Euro: cotización de cierre hoy 22 de enero en Colombia

El euro se pagó al cierre a 4.224,73 pesos colombianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,45% con respecto al valor de la jornada previa, cuando finalizó con 4.243,80 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula una disminución 1,32%, de manera que en términos interanuales aún mantiene una bajada del 4,82%.

Si comparamos el dato con fechas previas, sumó dos jornadas seguidas en cifras negativas. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 8,86%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (15,78%), de forma que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.