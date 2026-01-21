Santander: estos son los cortes de la luz de este 21 de enero

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este miércoles 21 de enero.

Las afectaciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El ente informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opon, Plan De Armas, Popayan, Dorada, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Pitalito, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Las Granjas, San Pedro, 20 de Agosto, El Progreso, El Danubio, San Martín, Expansión Baja San Martín, Terrazas Del Puerto, Ciudadela Educativa, Rafael Rangel, Terrazas del Puerto, Ciudad del Sol, Prados de Argelia, Altos de Argelia, Miradores del Lago, La Unión y algunos sectores de Barrancabermeja, San Jose Obrero, Kennedy y las veredas Comuneros y Ciénaga Brava.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona y La Soledad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Reserva de La Loma, Candelaria I Etapa, Primavera II, Edymar, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Hoyo Grande, Prados De Miraflores, Centro, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Los Cedros y Villa Marcela II.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Escuela Normal, El Molino, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas Del Rio, La Feria, La Cantera, Villas del Rosario, Monserrate, Bellavista, Camino del Parque y algunos sectores de las veredas Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Cutiga, Montevideo, Filo de Cruces, Conchal, Centenario, Vanegas, Sardinas, Llanadas, El Santero, El Salado, San Cayetano, San Joaquín, La Victoria, El Oso, Aguirre, Buenavista, Filo De Cruces y Zaragoza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Tambo Quemado, Honda, Cruces, Tambor, Miralindo, Golconda y Centenario Mensuly.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Villa Rosa, San Cristobal, Villa Maria, Esperanza III, El Plan, Nuevo Horizonte de la Mano de Dios, La Juventud, Esperanza II, Transición, Mirador Norte, La Independencia, Comuneros, Lizcano II, Regadero Norte, Esperanza I, Villa Helena, Los Ángeles, Zona Escarpa y Vereda Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios, Rio de Oro, Portal Campestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Esperanza lll.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores barrios Galan Gomez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores del barri El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Chapinero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:40 - 11:40

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios El Centro, La Rinconada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:40 - 11:40

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Arenales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Yarima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Algunos sectores del barrio, San Pablo Rural.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Las Granjas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:15 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Granjas de Provenza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 13:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Luchadero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio,Centro Poblado Campo 23 algunos sectores de la vereda Campo 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, El Granadillo, Gavilan, El Hatico.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Cliente Molino San Miguel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Cutiga, Montevideo, Filo de Cruces, Conchal, Centenario, Vanegas, Sardinas, Llanadas, El Santero, El Salado, San Cayetano, San Joaquín, La Victoria, El Oso, Aguirre, Buenavista, Filo De Cruces y Zaragoza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Tambo Quemado, Honda, Cruces, Tambor, Miralindo, Golconda y Centenario Mensuly.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Villa Rosa, San Cristobal, Villa Maria, Esperanza III, El Plan, Nuevo Horizonte de la Mano de Dios, La Juventud, Esperanza II, Transición, Mirador Norte, La Independencia, Comuneros, Lizcano II, Regadero Norte, Esperanza I, Villa Helena, Los Ángeles, Zona Escarpa y Vereda Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores barrio La Universidad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:10 - 15:10

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores barrio las granjas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, San Silvestre, Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 15:25

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores del barrio,Centro Poblado Nueva Colombia, algunos sectores de la vereda guatigurá.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cepitá.

Sector(es): Sector Rural del Municipio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, El Jazmin, El Recreo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, San Alberto, San Martin, Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, La Compaina, Mirabuenos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cuatro Bocas, La Colorada, Santo Domingo, Tenerife y Ciénaga del Opón.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, Los Cacaos, Holanda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Vereda Miraflores, algunos sectores de las veredas Carolina, Libano Los Ortega, Guaduas, San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios, Borbon, Barro Tahona, El Tope.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Barrios El Bosque, 2 de agosto y Nuevo Horizonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Guayabal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, Guaduas, Aguablanca, Puentes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del barrio La Ceiba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Quitasol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Guayabita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio 20 de Agosto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Poazaque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios, Gomez NI, Macaregua, Ricaute.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, Santa Barbara, San Jose.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, Barronegro, Ensillada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, Acacias, San Carlos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda el Guacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios El Boston, Brisas de Acapulco y Antonio Nariño.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Las Granjas, San Pedro, 20 de Agosto, El Progreso, El Danubio, San Martín, Expansión Baja San Martín, Terrazas Del Puerto, Ciudadela Educativa, Rafael Rangel, Terrazas del Puerto, Ciudad del Sol, Prados de Argelia, Altos de Argelia, Miradores del Lago, La Unión y algunos sectores de Barrancabermeja, San Jose Obrero, Kennedy y las veredas Comuneros y Ciénaga Brava.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, San Isidro, Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opon, Plan De Armas, Popayan, Dorada, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Pitalito, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas El Carmen y algunos sectores de Borrascoso y Valparaiso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona y La Soledad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Comuneros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:20 - 17:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores barrio El Llanito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:20 - 17:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Reserva de La Loma, Candelaria I Etapa, Primavera II, Edymar, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Hoyo Grande, Prados De Miraflores, Centro, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Los Cedros y Villa Marcela II.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Puerto Madero, San Rafael, Villas de Coaviconsa y San Antonio en los sectores de las calles 8, 8ª y 9 con carreras 12,13,14 y 14ª.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Girón.

Sector(es): Alumbrado Público Parque Las Palmas - Barrio El Llanito II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Escuela Normal, El Molino, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas Del Rio, La Feria, La Cantera, Villas del Rosario, Monserrate, Bellavista, Camino del Parque y algunos sectores de las veredas Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres disminuir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.