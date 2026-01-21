Colombia

Reposición de votos y topes suben para elecciones de 2026 y hay críticas debido a que “no queda claro por qué tanta diferencia”

La MOE exigió una revisión de los fundamentos aplicados en el cálculo de los montos máximos autorizados para las próximas campañas

Para 2026 hay programas consultas
Para 2026 hay programas consultas interpartidistas, así como elecciones para Congreso y Presidencia - crédito Carlos Julio Martínez/Reuters

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, expresó su preocupación por el notable aumento en los topes de gasto y la reposición de votos establecidos para las consultas presidenciales en Colombia de cara a 2026.

Luego de la 8ª Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, un espacio clave para adoptar medidas que garanticen elecciones transparentes, equitativas y seguras, la dirigente precisó que “el tope sube de $6.000 millones a $18.000 millones, y la reposición de votos de 2.555 a 8.287. No queda claro por qué tanta diferencia”, lo que no la dejó satisfecha al referirse a los recientes cambios en la regulación electoral.

Y es que en el sistema electoral colombiano, la reposición de votos consiste en una compensación estatal dirigida a partidos, movimientos políticos y agrupaciones ciudadanas. Esta figura permite recuperar parte de la inversión realizada en campaña según el número de votos válidos obtenidos en cada elección.

Alejandra Barrios, directora de la
Alejandra Barrios, directora de la MOE Colombia, participó en la 8ª Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, un espacio clave para adoptar medidas que garanticen elecciones transparentes, equitativas y seguras - crédito @moecolombia/X

Solo los candidatos o listas que superan el umbral electoral mínimo pueden acceder a este beneficio económico. Por lo general, en cargos uninominales como las alcaldías, gobernaciones y la Presidencia, dicho umbral se sitúa en torno al 4% de los votos válidos. Sin embargo, la exigencia puede variar según el tipo de elección y la normativa vigente para el proceso correspondiente.

Valor de la reposición de votos

El valor de la reposición de votos es definido cada año por el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, para las elecciones regionales de 2023, la reposición se fijó en $4.590 por voto válido para gobernadores y diputados, y en $2.766 para alcaldes y concejales. En 2025, esas cifras ascendieron a $5.277 por voto para gobernaciones y asambleas departamentales, y $3.180 por voto para alcaldías y concejos municipales o distritales. Los ajustes responden a resoluciones emitidas por las autoridades electorales que consideran factores económicos como el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Respecto a las consultas presidenciales, Barrios explicó que en el proceso anterior el tope de gastos para la selección de candidatos a la Presidencia era de $6.000 millones . “El tope establecido para las consultas este año es de $18.000 millones. La reposición de votos para las consultas del año pasado era 2.555 votos”, puntualizó la directora de la MOE.

El Consejo Nacional Electoral (CNE)
El Consejo Nacional Electoral (CNE) en Colombia es la máxima autoridad que regula, inspecciona, vigila y controla la actividad electoral - crédito Colprensa

Barrios resaltó la magnitud del cambio para la próxima consulta al indica que “la reposición de votos para las consultas que se realicen este año va a ser de 8.287 votos. Estamos hablando de consultas que tienen como propósito, tanto la del año pasado como la de este año, de elegir candidatos o candidatas a la Presidencia de la República”.

Para la funcionaria, las diferencias en las cifras oficiales merecen una explicación fundada. “No se tiene claro por qué esa diferencia en reposición de votos”, indicó al señalar que el aumento de los límites de financiación llega a triplicar los valores anteriores. “Obviamente no se tiene claro tampoco por qué esa diferencia que se triplica en lo que tiene que ver con los topes de inversión”, remarcó.

Financiación de campañas

Por otro lado, otra queja es que, hasta el 19 de enero de 2026, la información sobre ingresos y gastos en la plataforma Cuentas Claras permanece limitada. Al respecto, el subdirector de la MOE, Frey Alejandro Muñoz, señaló que esta situación dificulta la supervisión de la financiación de las campañas, ya que, a pesar de que se inscribieron 2.066 candidaturas a la Cámara y 1.078 al Senado, solo cuatro campañas reportaron ingresos y una cantidad similar registró gastos.

Ejercer el derecho al voto
Ejercer el derecho al voto genera beneficios a las personas que lo hacen - crédito Reuters

Inversión en publicidad en redes sociales

De igual manera, el seguimiento hechos por medio de la Biblioteca de Anuncios de Meta detectó una inversión superior a $590 millones en publicidad política en Facebook e Instagram, financiada por 131 cuentas entre el 8 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026.

Muñoz resaltó que estos datos no contemplan la publicidad contratada en otras plataformas digitales, por lo que el monto real invertido podría ser mucho mayor.

Frente a este panorama, la MOE sugirió al Consejo Nacional Electoral (CNE) garantizar el monitoreo especializado de la propaganda electoral digital durante toda la campaña, como una medida fundamental para reforzar la transparencia en el proceso electoral.

