Petro cuestiona a EE. UU. por captura de Maduro y advierte impacto económico tras mensaje publicado en X

Un mensaje del presidente Gustavo Petro sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos reactivó el debate político y diplomático. El mandatario habló de efectos económicos, soberanía regional y preparativos del Gobierno ante eventuales consecuencias

El presidente Gustavo Petro publicó el martes 20 de enero un mensaje en su cuenta de X en el que se refirió a las repercusiones derivadas de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La publicación generó una amplia reacción en el debate político y en redes sociales, en medio del contexto diplomático regional y de los preparativos del Gobierno nacional para una reunión bilateral con el expresidente estadounidense Donald Trump.

En el mensaje divulgado, el jefe de Estado colombiano planteó que la detención de Maduro tuvo efectos que trascienden el escenario interno venezolano.

Un post del presidente estadounidense
Un post del presidente estadounidense Donal Trump vía Truth Social muestra una foto del presidente venezolano Nicolás Maduro, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que Estados Unidos ha golpeado a Venezuela y lo ha capturado, en Caracas, Venezuela, 3 de enero de 2026. Donald J. Trump (@realDonaldTrump) via Truth social/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

Petro sostuvo que las decisiones adoptadas por la oposición en ese país y la respuesta del Gobierno estadounidense incidieron en variables económicas que afectan directamente a Colombia, especialmente en el mercado financiero.

“Hacer las cuentas bien. Claro que la actividad de la oposición y su respuesta en el Gobierno de los EE. UU. dejan en peligro la estabilidad económica de Colombia. El golpe que se dio a Venezuela no fue solo a la persona de Maduro; todos nosotros fuimos afectados como sociedad al dispararse el valor de los TES colombianos”, escribió el mandatario en la red social.

En el mismo pronunciamiento, Petro afirmó que una eventual comunicación directa con Donald Trump tuvo un efecto inmediato en los mercados. Según explicó, el solo hecho de que se produjera ese contacto, en su condición de presidente de Colombia, generó una reducción en los precios de los títulos de deuda pública.

“Solo el que se hubiera producido una conversación entre Trump y yo, que no lo hice como persona, sino como presidente de Colombia, hizo de inmediato que bajaran los precios de los TES, ahorrando dineros al país, no a mí”, añadió el presidente en la publicación.

El pronunciamiento se dio semanas después de que se conociera el operativo adelantado por Estados Unidos que condujo a la captura de Nicolás Maduro. En ese momento, el Gobierno colombiano expresó su rechazo a lo que consideró una vulneración de la soberanía venezolana, postura que Petro reiteró en declaraciones posteriores.

Tras conocerse la operación, el presidente informó que se activaron medidas internas de prevención. “Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 a. m. Se despliega la Fuerza Pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”, señaló entonces el mandatario.

De acuerdo con lo expuesto por el jefe de Estado, las autoridades colombianas también pusieron en funcionamiento los canales diplomáticos y consulares para atender eventuales situaciones derivadas de la coyuntura en el vecino país. En ese sentido, se refirió al papel de la representación diplomática en Caracas.

“La Embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, buscamos convocar el Consejo”, afirmó Petro al explicar las acciones adoptadas desde el Ejecutivo.

En posteriores intervenciones públicas, el presidente insistió en el rechazo del Gobierno colombiano a cualquier forma de intervención extranjera que, a su juicio, afecte la autodeterminación de los países de la región. En ese contexto, reiteró la posición oficial frente a la situación venezolana.

“El Gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es base del sistema de las Naciones Unidas”, manifestó el mandatario.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Presidencia de Colombia

Petro también se refirió al escenario interno venezolano y al papel de la ciudadanía en la resolución de la crisis política. En ese punto, planteó la necesidad de privilegiar el diálogo como mecanismo de salida a las tensiones que atraviesa el país vecino.

“Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”, expresó.

Las declaraciones del presidente colombiano se produjeron en un momento en el que el Gobierno nacional avanza en la preparación de una reunión entre Petro y Donald Trump, encuentro que, según se ha informado, abordará asuntos bilaterales y el contexto regional tras los recientes acontecimientos en Venezuela.

