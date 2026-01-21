Laboratorio de coca fue desmantelado en Chocó, afectando rutas del narcotráfico del Clan del Golfo

El Ejército destruye laboratorio de pasta base de coca en operativo en Chocó, debilitando al Clan del Golfo - crédito Ejército

El desmantelamiento de un laboratorio clandestino para la producción de pasta base de coca en el departamento del Chocó generó pérdidas económicas para el Clan del Golfo que ascienden a 170 millones de pesos.

De acuerdo con información oficial, esta acción representa un golpe directo a la cadena de producción de drogas en la región del Bajo Atrato.

Las tropas localizaron la estructura ilegal en la vereda Costa de Oro, en el municipio de Carmen del Darién. Allí, los uniformados hallaron cerca de 200 kilogramos de hoja de coca picada y 400 galones de pasta base en proceso de elaboración.

Además, los militares inutilizaron combustibles y químicos esenciales para la producción del alcaloide, entre ellos ACPM, gasolina y amoníaco. El Ejército detalló que el laboratorio apoyaba las operaciones de la subestructura Carlos Vásquez, una facción relevante dentro del Clan del Golfo.

La operación militar dejó pérdidas estimadas en 170 millones de pesos para las finanzas del Clan del Golfo en el Bajo Atrato chocoano - crédito Ejército

Así como explicó el brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Décima Quinta Brigada: “En el marco de nuestro plan de campaña Ayacucho Plus, tropas de la décima quinta brigada en el norte del departamento del Chocó, lograron realizar una afectación a la estructura Clan del Golfo. Esto con la ubicación e incautación de 45 toneladas de cemento y un laboratorio de pasta base de coca. Estos insumos y el laboratorio son aquellos que el Clan del Golfo utiliza para generar recursos ilegales”.

Durante la operación, los uniformados destruyeron herramientas artesanales que resultan fundamentales en el proceso de transformación de la hoja de coca.

Entre los elementos incautados se encontraban una prensa artesanal, canecas plásticas y metálicas, garrafones y una estructura en madera, lo que dejó el punto de procesamiento fuera de funcionamiento.

“Usualmente, los que se mueven en el departamento para llegar al Pacífico y salir por esta costa. Esta operación se realizó de manera conjunta con la Infantería de Marina de nuestra Armada Nacional, buscando afectar todo este recurso ilícito que el clan del Golfo está realizando y moviendo sobre el río Atrato, especialmente en la vertiente que da hacia el Pacífico de esta subregión del departamento del Chocó”, detalló el oficial.

En la vereda Costa de Oro, Carmen del Darién, se hallaron 200 kilogramos de hoja de coca picada y 400 galones de pasta base en proceso - crédito Ejército

En un operativo paralelo realizado en el municipio de Vigía del Fuerte, las autoridades incautaron 900 bultos de cemento, equivalentes a 45 toneladas.

Según el Ejército, estos materiales estaban destinados a la construcción de instalaciones ilegales vinculadas a la producción de pasta base de coca.

Los responsables militares destacaron que este tipo de intervenciones buscan debilitar las finanzas y la logística de los grupos armados ilegales que operan en el Chocó. La región, por su ubicación y geografía, continúa siendo clave para las actividades del narcotráfico en Colombia.

Ejército destruyó cinco laboratorios de cocaína del Clan del Golfo en el oriente antioqueño

Durante un operativo militar contra el clan del Golfo en Antioquia dejó un saldo contundente: la destrucción de cinco laboratorios clandestinos y la incautación de insumos químicos y droga en una zona rural de San Luis.

El procedimiento se llevó a cabo por el Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, representó una pérdida superior a 630 millones de pesos para las finanzas ilegales del grupo armado, según el reporte oficial.

- crédito Ejército Nacional

Las autoridades informaron que los laboratorios pertenecían a la subestructura Pacificadores de Samaná del Ejército Gaitanista de Colombia. El hallazgo se produjo en la vereda La Cristalina, donde los uniformados neutralizaron 200 kilogramos de pasta base de coca, equivalentes a 740 galones, y destruyeron 225 kilogramos de insumos sólidos junto a 872 galones de insumos líquidos empleados para la producción del estupefaciente.

Entre los elementos incautados resaltan 350 galones de ACPM, 322 galones de gasolina, 150 galones de amoníaco y 605 galones de solución de pasta base de coca. El inventario también incluyó recipientes de gran capacidad, como una caneca negra de 500 litros y más de 60 canecas plásticas y metálicas, utilizadas para el almacenamiento ilegal de sustancias químicas.

El Ejército detalló que las instalaciones desmanteladas eran estructuras artesanales equipadas con herramientas como escurrideros, mezcladores, tres fumigadores y un reloj de pesa, todos inutilizados durante la intervención.

El teniente coronel Yimmy Mancilla, comandante del Batallón, explicó a la prensa: “Durante la operación realizada, fueron destruidas las estructuras artesanales utilizadas para la producción del estupefaciente, junto con una importante cantidad de insumos químicos”.