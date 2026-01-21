Colombia

Laboratorio de coca fue desmantelado en Chocó, afectando rutas del narcotráfico del Clan del Golfo

La intervención permitió neutralizar puntos clave para el procesamiento de alcaloides, así como la destrucción de equipos y materiales usados en actividades ilícitas de la subestructura Carlos Vásquez

Guardar
El Ejército destruye laboratorio de
El Ejército destruye laboratorio de pasta base de coca en operativo en Chocó, debilitando al Clan del Golfo - crédito Ejército

El desmantelamiento de un laboratorio clandestino para la producción de pasta base de coca en el departamento del Chocó generó pérdidas económicas para el Clan del Golfo que ascienden a 170 millones de pesos.

De acuerdo con información oficial, esta acción representa un golpe directo a la cadena de producción de drogas en la región del Bajo Atrato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las tropas localizaron la estructura ilegal en la vereda Costa de Oro, en el municipio de Carmen del Darién. Allí, los uniformados hallaron cerca de 200 kilogramos de hoja de coca picada y 400 galones de pasta base en proceso de elaboración.

Además, los militares inutilizaron combustibles y químicos esenciales para la producción del alcaloide, entre ellos ACPM, gasolina y amoníaco. El Ejército detalló que el laboratorio apoyaba las operaciones de la subestructura Carlos Vásquez, una facción relevante dentro del Clan del Golfo.

La operación militar dejó pérdidas estimadas en 170 millones de pesos para las finanzas del Clan del Golfo en el Bajo Atrato chocoano - crédito Ejército

Así como explicó el brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Décima Quinta Brigada: “En el marco de nuestro plan de campaña Ayacucho Plus, tropas de la décima quinta brigada en el norte del departamento del Chocó, lograron realizar una afectación a la estructura Clan del Golfo. Esto con la ubicación e incautación de 45 toneladas de cemento y un laboratorio de pasta base de coca. Estos insumos y el laboratorio son aquellos que el Clan del Golfo utiliza para generar recursos ilegales”.

Durante la operación, los uniformados destruyeron herramientas artesanales que resultan fundamentales en el proceso de transformación de la hoja de coca.

Entre los elementos incautados se encontraban una prensa artesanal, canecas plásticas y metálicas, garrafones y una estructura en madera, lo que dejó el punto de procesamiento fuera de funcionamiento.

“Usualmente, los que se mueven en el departamento para llegar al Pacífico y salir por esta costa. Esta operación se realizó de manera conjunta con la Infantería de Marina de nuestra Armada Nacional, buscando afectar todo este recurso ilícito que el clan del Golfo está realizando y moviendo sobre el río Atrato, especialmente en la vertiente que da hacia el Pacífico de esta subregión del departamento del Chocó”, detalló el oficial.

En la vereda Costa de
En la vereda Costa de Oro, Carmen del Darién, se hallaron 200 kilogramos de hoja de coca picada y 400 galones de pasta base en proceso - crédito Ejército

En un operativo paralelo realizado en el municipio de Vigía del Fuerte, las autoridades incautaron 900 bultos de cemento, equivalentes a 45 toneladas.

Según el Ejército, estos materiales estaban destinados a la construcción de instalaciones ilegales vinculadas a la producción de pasta base de coca.

Los responsables militares destacaron que este tipo de intervenciones buscan debilitar las finanzas y la logística de los grupos armados ilegales que operan en el Chocó. La región, por su ubicación y geografía, continúa siendo clave para las actividades del narcotráfico en Colombia.

Ejército destruyó cinco laboratorios de cocaína del Clan del Golfo en el oriente antioqueño

Durante un operativo militar contra el clan del Golfo en Antioquia dejó un saldo contundente: la destrucción de cinco laboratorios clandestinos y la incautación de insumos químicos y droga en una zona rural de San Luis.

El procedimiento se llevó a cabo por el Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, representó una pérdida superior a 630 millones de pesos para las finanzas ilegales del grupo armado, según el reporte oficial.

- crédito Ejército Nacional
- crédito Ejército Nacional

Las autoridades informaron que los laboratorios pertenecían a la subestructura Pacificadores de Samaná del Ejército Gaitanista de Colombia. El hallazgo se produjo en la vereda La Cristalina, donde los uniformados neutralizaron 200 kilogramos de pasta base de coca, equivalentes a 740 galones, y destruyeron 225 kilogramos de insumos sólidos junto a 872 galones de insumos líquidos empleados para la producción del estupefaciente.

Entre los elementos incautados resaltan 350 galones de ACPM, 322 galones de gasolina, 150 galones de amoníaco y 605 galones de solución de pasta base de coca. El inventario también incluyó recipientes de gran capacidad, como una caneca negra de 500 litros y más de 60 canecas plásticas y metálicas, utilizadas para el almacenamiento ilegal de sustancias químicas.

El Ejército detalló que las instalaciones desmanteladas eran estructuras artesanales equipadas con herramientas como escurrideros, mezcladores, tres fumigadores y un reloj de pesa, todos inutilizados durante la intervención.

El teniente coronel Yimmy Mancilla, comandante del Batallón, explicó a la prensa: “Durante la operación realizada, fueron destruidas las estructuras artesanales utilizadas para la producción del estupefaciente, junto con una importante cantidad de insumos químicos”.

Temas Relacionados

Desmantelación laboratorio de cocaLaboratorio de coca en ChocóRutas narcotráfico clan del GolfoClan del GolfoVereda Costa de OroMunicipio Carmen del DariénChocóEjército NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

El equipo alemán puede asegurar su puesto entre los nueve mejores del campeonato que clasifican directo a la fase final ganando en su casa ante el equipo belga

EN VIVO - Bayern Múnich

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

En el duelo de ida, Tiburones y Leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se jugarán en El Campín

Santa Fe vs. Junior -

El alarmante relato de un vecino donde fue hallado el cuerpo del profesor del Externado en Bogotá: “Había muertos como un berraco”

Un habitante de la zona rural de Usme, en Bogotá, afirmó que la presencia de cuerpos sin vida fue habitual en el pasado, tras confirmarse la muerte de Neill Felipe Cubides Ariza

El alarmante relato de un

Nicolás Petro y Day Vásquez por fin formalizan su divorcio, sin pensión ni reparto inmediato de bienes

La jueza Auristela de la Cruz Navarro declaró la disolución de la sociedad conyugal y señaló que no habrá costas procesales, mientras ambos siguen vinculados a procesos penales de alto perfil

Nicolás Petro y Day Vásquez

Ladrones apuñalaron a un policía por robarlo en Bogotá: alcanzó a escapar para pedir ayuda

Habitantes del sector expresaron su inquietud frente a la serie de robos recientes, señalando que los agresores aprovechan la oscuridad y el punto boscoso para asaltar a los ciudadanos

Ladrones apuñalaron a un policía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN entregó a hermanos que

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

ENTRETENIMIENTO

Accidente en ‘La casa de

Accidente en ‘La casa de los famosos Colombia’ los habría dejado sin mercado: “No es culpa de nadie”

Alejandro Estrada enfrenta un dilema sentimental en ‘La casa de los famosos’: está interesado en dos de sus compañeras

La confesión de Juanse Laverde en ‘La casa de los famosos Colombia’ sobre su relación con Valentino Lázaro: “No confío en él”

El talento de Fanny Lu llega a la pantalla grande con la película ‘Goat’: son los mismos animadores de ‘Las Guerreras K-Pop’ y ‘Spider-man’

Manuela Gómez sufrió repentino quebranto de salud en ‘La casa de los famosos’ y preocupó sobre su continuación en el ‘reality’

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

Técnico de PSG le bajó la caña al Sporting de Luis Suárez tras la derrota por Champions League: “Muy injusto”

Familia colombiana denunció a la estrella del PSG y campeón del mundo con Francia, Lucas Hernández, por presunto delito de trata de personas

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

Luis Suárez anotó doblete en la victoria del Sporting de Lisboa ante PSG y así reaccionó la prensa portuguesa: “Temible”