Gobierno Petro defendió nueva regla sobre pensiones y dejó claro que ahora los inversores tienen “dos alternativas con la plata”

Cada año el ahorro pensional aumenta en $42 billones, según la Superfinanciera - crédito Luisa González/Reuters

El Gobierno de Gustavo Petro publicó un borrador de decreto que obligaría a reducir el porcentaje del ahorro pensional invertido en el extranjero y repatriar una parte muy importante de esos recursos para la inversión local. El plan contempla una disminución gradual del tope de inversión internacional de los fondos de pensiones, lo que implicaría el retorno de hasta $100 billones al país en un periodo de cinco años, con el objetivo de fortalecer el mercado de capitales nacional.

Según cifras oficiales, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) gestionan en la actualidad $527,3 billones en fondos obligatorios, de los que $257,1 billones —el 48,8%— están invertidos fuera de Colombia. El borrador del decreto establece que este límite podría reducirse a 35% en los próximos tres años y a 30% a cinco años. La nueva normativa desencadenaría una repatriación inicial de hasta $73 billones, lo que llegaría cerca de los $100 billones al finalizar el quinquenio.

Al respecto, el superintendente Financiero de Colombia, César Ferrari, defendió la iniciativa al señalar que cada año el ahorro pensional aumenta en $42 billones, capital que permanecería en el país y fortalecería la oferta de liquidez interna.

César Ferrari, superintendente Financiero de Colombia, intervino en el evento "Resultados 2025: ¿Cómo se comportó el mercado de capitales colombiano?" organizado por la Bolsa de Valores de Colombia - crédito @SFCsupervisor/X

“Todos los años las pensiones aumentan $42 billones, esa liquidez se va a quedar en el país y hay que aprovechar el mercado de capitales, ahí es donde tenemos ahora una oferta enorme de liquidez”, el funcionario durante la intervención que hizo en la presentación de resultados de 2025 de la Bolsa de Valores de Colombia. Aseguró que los inversionistas y emisores deben adaptarse para utilizar estos recursos y advirtió sobre la falta de demanda local.

“O sea, los inversionistas, los emisores, tienen que ponerse las pilas para utilizar esos recursos abundantes en el país”, añadió.

Las dos alternativas para los inversores

De igual manera, explicó que, con la nueva normativa, las AFP deberán optar de manera exclusiva por activos nacionales si ya no pueden invertir en el exterior. “Tienes dos alternativas con la plata, o la pones afuera o la pones adentro”. remarcó. Entonces, “por definición, si ya no la puedes poner afuera, tienes que ponerla adentro. Yo creo que sí hay suficientes activos. El país se ha venido desarrollando en los últimos tiempos con una restricción de liquidez enorme”, enfatizó.

Sobre los posibles destinos de la repatriación de fondos, sostuvo que no solo los proyectos de infraestructura son una opción. “Los proyectos de infraestructura no son los únicos proyectos que existen o existirán. La economía colombiana tiene muchos sitios donde se puede invertir. Y de hecho debería hacerse. Hay un banco de proyectos que es un repositorio donde se ponen todos los proyectos que van apareciendo”, remarcó el funcionario.

Considera que el mecanismo facilitaría el acceso a diferentes alternativas de inversión e impulsaría la economía nacional.

Reducción de costos

Ferrari anticipó que la nueva fuente de liquidez favorecerá la reducción de costos para los que buscan financiar iniciativas productivas. “De repente va a aparecer una fuente de capital mucho más grande y casi inmediata, entonces va a haber más capital, va a reducirse el costo de capital”, afirmó. Aseguró que el escenario podría traducirse en mayores inversiones. “Eso significa que con más capital va a reducirse su costo y cuando eso se dé, habrá muchas más inversiones. Es sencillo, los proyectos son rentables dependiendo del costo de capital y, si este baja, va a haber muchos más proyectos”, aclaró.

Mónica Higuera, exdirectora de la URF, no estuvo de acuerdo con que el decreto lo hiciera la Superintendencia Financiera - crédito @Monica_Higuerag/X

Sin embargo, la propuesta ha sido objeto de críticas de expertos. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, advirtió que limitar el ahorro pensional en el extranjero a 30% “reduce y distorsiona de manera artificial la diversificación de riesgo” a la que acceden los ahorradores colombianos.

Incremento de la exposición a riesgos fiscales

Manifestó su preocupación por el incremento de la exposición a riesgos fiscales, regulatorios y políticos en el ámbito local, lo que, a su juicio, debilita los mecanismos de protección para los afiliados a las AFP.

El exministro cuestionó la expectativa de una mayor generación de ahorro y señaló la existencia de restricciones encubiertas en el proyecto: “No puede el Gobierno pensar que nuestros ahorros pensionales son su caja menor, buscan jugar con $100 billones de nuestros ahorros. En la práctica, esto funciona como un control indirecto de capitales”. Añadió que la falta de diversificación afecta tanto la estabilidad como la rentabilidad de los portafolios.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas de Mónica Higuera, exdirectora de la URF, por críticas a intención de traer dineros de fondos de pensiones al país - crédito @petrogustavo/X

“No entendemos qué se pretende lograr. Esto no genera más ahorro en la economía; por el contrario, reduce la diversificación de los portafolios y expone el ahorro de los trabajadores a mayores riesgos y a una menor rentabilidad”, puntualizó

Por su parte, la exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) Mónica Higuera compartió posturas similares antes de abandonar el cargo. Advirtió que la propuesta podría no ser viable en su forma actual y sugirió que el Gobierno diseñe una normativa alternativa. También insistió en la necesidad de abordar a profundidad los límites de inversión internacional y los mecanismos para implementar estos cambios.

Efecto en el precio del dólar en Colombia

La discusión sobre la medida también abarca su impacto sobre el mercado cambiario. El superintendente aseguró que el efecto sobre el precio del dólar sería nulo, siempre que la repatriación de recursos no suponga la transferencia masiva de divisas al país. Según el superintendente, el objetivo es “dejar de enviar nuevos recursos al exterior”, no repatriar activos extranjeros a gran escala.

El contexto histórico de la economía nacional refuerza las tensiones alrededor de la reforma. César Ferrari señaló que el ahorro nacional como porcentaje del PIB descendió de 18,6% en 2005 a 8,1% en el tercer trimestre de 2025. De igual forma, la inversión pasó de 23,8% del PIB en 2015 a 20,1% en la actualidad.