Ejército incautó más de 1,7 toneladas de marihuana en camión del Putumayo: valor de estupefacientes superaría los $16.000 millones

La droga fue hallada oculta en el vehículo con doble fondo. Los estupefacientes pertenecían al grupo armado ilegal ‘Comandos de Frontera’

Ejército y Policía incautaron el material ilícito en un camión en el Putumayo

El Ministerio de Defensa confirmó que las Fuerzas Militares incautaron más de 1,7 toneladas de marihuana en la vereda San Pedro, municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, por medio de un robusto operativo oficial.

La droga se encontraba oculta en un camión acondicionado con un doble fondo, de acuerdo con el reporte oficial.

La operación se realizó tras un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército. De acuerdo con las autoridades, el cargamento pertenecía al grupo armado Comandos de Frontera y su valor superaría los 16.500 millones de pesos en el mercado colombiano.

En el exterior, la cifra estimada asciende a 4,5 millones de dólares. El estupefaciente tenía como destino Ecuador, Perú y Brasil, informó la cartera a través de las redes sociales.

Adicionalmente, se conoció que las acciones de control territorial en el sur del Putumayo continuarán, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la región.

