Creadoras de contenido denuncian en redes sociales cancelaciones irregulares en reservaciones para alojamientos de Medellín

Las consecuencias de los altos precios de hospedaje en Medellín durante los conciertos de Bad Bunny quedaron en evidencia días antes de los eventos, cuando varias personas denunciaron la cancelación de sus reservas sin previo aviso.

Las influencers Valeria Gutiérrez y Pepa Lopera, conocidas por su cuenta de TikTok @nosomoshermanas11, relataron que perdieron su alojamiento a solo dos días de viajar. Según Pepa, “Nos quedamos sin dónde dormir en Medellín. Nosotras viajamos el 21, el concierto es el 23, 24 y 25, vamos a ir al del 23, y la reserva, nos la cancelaron el 19. O sea... En la noche”.

La justificación que recibieron fue una supuesta “fuga de gas”, motivo que la plataforma consideró válido. Sin embargo, ambas expresaron dudas sobre la veracidad de la excusa.

“A nosotras sí nos parece bastante sospechoso, pero pues digamos que no podemos entrar a validar la ética de la persona que nos canceló”, explicó Pepa, quien advirtió que el mismo caso se repitió con al menos “cinco o seis personas más”.

En su video, las creadoras invitaron a otros afectados a compartir sus experiencias y buscar soluciones colectivas: “Este es un espacio para desahogarnos también para que… comenten si alguien tiene una habitación, algo, nos podamos también ayudar entre todos, la gente que de pronto no ha conseguido”, propuso Valeria.

La situación llevó a Pepa a sugerir: “Si esto es como un servicio social, también a nivel como de aprendizaje, creo que lo mejor para este tipo de ocasiones es hotel y, y ya, y también a nivel de desahogo. Hacemos esto porque ya nos pusimos en la tarea de buscar y es absurdo. O sea, habitaciones que deberían costar máximo 200.000 pesos la noche, la semana está en 10.000.000 pesos”.

El incremento desproporcionado, que Pepa calificó de “excesivo” y “abuso”, generó frustración no solo entre visitantes sino también entre locales. Ella lamentó la imagen que esto proyecta: “A mí me da mucha pena también con, pues con la gente que viene de afuera, que al final, pues esta es la imagen que representa Colombia y no todos somos así”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Entre los comentarios, abundaron testimonios similares. Una usuaria confirmó: “A mí me sucedió lo mismo!! ayer el hotel me canceló dijo que era error de la aplicación! que no nos podían recibir, cuando la reserva estaba desde mayo... todo por revender y cobrar más de millón de pesos por noche”.

Otros intentaron ofrecer alternativas a quienes aún buscaban opciones: “Amigas, yo hice mi reserva justo anoche, pero en Medellín está imposible, busquen en lugares aledaños como en Guatapé o Marinilla, está mucho más económico y cerca a Medellín”.

La cancelación de último minuto fue una constante, incluso en los días previos a los conciertos. Alguien comentó: “Me cancelaron la reserva el día de hoy y tengo el concierto el 24, busco una habitación para dos personas del 24 al 26”.

Algunos señalaron que no solo los apartamentos, sino también los hoteles, emplearon excusas similares. Así lo afirmó otra usuaria: “Los hoteles están haciendo lo mismo, diciendo que es ‘error’ del sistema”. Otro caso relató: “A mí me pasó lo mismo, llegando al hotel en Medellín, literalmente parqueando, me enviaron la cancelación con la excusa que se había reventado un tubo”.

El fenómeno no se limitó a los viajeros anónimos. Otros creadores de contenido, como @soymillerr, abordaron la problemática. Uno de sus seguidores reconoció abiertamente: “Yo cancelé muchas reservas y ahora estamos cobrando el doble”.

El impacto de esta situación no solo se refleja en la frustración de quienes planeaban asistir a los conciertos, sino también en la discusión pública sobre la ética en el sector del turismo y el impacto en la imagen de Colombia ante visitantes nacionales y extranjeros.