Colombia

Creadoras de contenido denuncian en redes sociales cancelaciones irregulares en reservaciones para alojamientos de Medellín

En las últimas semanas, mediante las redes sociales, varias personas han denunciado sobrecostos en los hospedajes y a esto se suman las cancelaciones sobre la fecha

Guardar
Nos cancelaron la reserva para el concierto en Medellín dos días antes del viaje. Muchas personas denuncian cancelaciones de último momento - crédito @nosomoshermanas11 / TikTok

Las consecuencias de los altos precios de hospedaje en Medellín durante los conciertos de Bad Bunny quedaron en evidencia días antes de los eventos, cuando varias personas denunciaron la cancelación de sus reservas sin previo aviso.

Las influencers Valeria Gutiérrez y Pepa Lopera, conocidas por su cuenta de TikTok @nosomoshermanas11, relataron que perdieron su alojamiento a solo dos días de viajar. Según Pepa, “Nos quedamos sin dónde dormir en Medellín. Nosotras viajamos el 21, el concierto es el 23, 24 y 25, vamos a ir al del 23, y la reserva, nos la cancelaron el 19. O sea... En la noche”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La justificación que recibieron fue una supuesta “fuga de gas”, motivo que la plataforma consideró válido. Sin embargo, ambas expresaron dudas sobre la veracidad de la excusa.

“A nosotras sí nos parece bastante sospechoso, pero pues digamos que no podemos entrar a validar la ética de la persona que nos canceló”, explicó Pepa, quien advirtió que el mismo caso se repitió con al menos “cinco o seis personas más”.

En su video, las creadoras invitaron a otros afectados a compartir sus experiencias y buscar soluciones colectivas: “Este es un espacio para desahogarnos también para que… comenten si alguien tiene una habitación, algo, nos podamos también ayudar entre todos, la gente que de pronto no ha conseguido”, propuso Valeria.

Al parecer las denuncias son masivas - crédito @soymillerr / TikTok

La situación llevó a Pepa a sugerir: “Si esto es como un servicio social, también a nivel como de aprendizaje, creo que lo mejor para este tipo de ocasiones es hotel y, y ya, y también a nivel de desahogo. Hacemos esto porque ya nos pusimos en la tarea de buscar y es absurdo. O sea, habitaciones que deberían costar máximo 200.000 pesos la noche, la semana está en 10.000.000 pesos”.

El incremento desproporcionado, que Pepa calificó de “excesivo” y “abuso”, generó frustración no solo entre visitantes sino también entre locales. Ella lamentó la imagen que esto proyecta: “A mí me da mucha pena también con, pues con la gente que viene de afuera, que al final, pues esta es la imagen que representa Colombia y no todos somos así”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Entre los comentarios, abundaron testimonios similares. Una usuaria confirmó: “A mí me sucedió lo mismo!! ayer el hotel me canceló dijo que era error de la aplicación! que no nos podían recibir, cuando la reserva estaba desde mayo... todo por revender y cobrar más de millón de pesos por noche”.

En redes sociales se denuncian
En redes sociales se denuncian sobrecostos de hasta 300% - crédito Booking

Otros intentaron ofrecer alternativas a quienes aún buscaban opciones: “Amigas, yo hice mi reserva justo anoche, pero en Medellín está imposible, busquen en lugares aledaños como en Guatapé o Marinilla, está mucho más económico y cerca a Medellín”.

La cancelación de último minuto fue una constante, incluso en los días previos a los conciertos. Alguien comentó: “Me cancelaron la reserva el día de hoy y tengo el concierto el 24, busco una habitación para dos personas del 24 al 26”.

Algunos señalaron que no solo los apartamentos, sino también los hoteles, emplearon excusas similares. Así lo afirmó otra usuaria: “Los hoteles están haciendo lo mismo, diciendo que es ‘error’ del sistema”. Otro caso relató: “A mí me pasó lo mismo, llegando al hotel en Medellín, literalmente parqueando, me enviaron la cancelación con la excusa que se había reventado un tubo”.

El fenómeno no se limitó a los viajeros anónimos. Otros creadores de contenido, como @soymillerr, abordaron la problemática. Uno de sus seguidores reconoció abiertamente: “Yo cancelé muchas reservas y ahora estamos cobrando el doble”.

La ciudad de Medellín recibe
La ciudad de Medellín recibe a cientos de turistas por el concierto de Bad Bunny - crédito Efe

El impacto de esta situación no solo se refleja en la frustración de quienes planeaban asistir a los conciertos, sino también en la discusión pública sobre la ética en el sector del turismo y el impacto en la imagen de Colombia ante visitantes nacionales y extranjeros.

Temas Relacionados

MedellínBad BunnyAirbnbBookingConciertoDenuncia viralRedes socialesTikTokReservas en hotelesColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

El equipo alemán puede asegurar su puesto entre los nueve mejores del campeonato que clasifican directo a la fase final ganando en su casa ante el equipo belga

EN VIVO - Bayern Múnich

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

En el duelo de ida, Tiburones y Leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se jugarán en El Campín

Santa Fe vs. Junior -

El alarmante relato de un vecino donde fue hallado el cuerpo del profesor del Externado en Bogotá: “Había muertos como un berraco”

Un habitante de la zona rural de Usme, en Bogotá, afirmó que la presencia de cuerpos sin vida fue habitual en el pasado, tras confirmarse la muerte de Neill Felipe Cubides Ariza

El alarmante relato de un

Nicolás Petro y Day Vásquez por fin formalizan su divorcio, sin pensión ni reparto inmediato de bienes

La jueza Auristela de la Cruz Navarro declaró la disolución de la sociedad conyugal y señaló que no habrá costas procesales, mientras ambos siguen vinculados a procesos penales de alto perfil

Nicolás Petro y Day Vásquez

Ladrones apuñalaron a un policía por robarlo en Bogotá: alcanzó a escapar para pedir ayuda

Habitantes del sector expresaron su inquietud frente a la serie de robos recientes, señalando que los agresores aprovechan la oscuridad y el punto boscoso para asaltar a los ciudadanos

Ladrones apuñalaron a un policía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN entregó a hermanos que

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

ENTRETENIMIENTO

Accidente en ‘La casa de

Accidente en ‘La casa de los famosos Colombia’ los habría dejado sin mercado: “No es culpa de nadie”

Alejandro Estrada enfrenta un dilema sentimental en ‘La casa de los famosos’: está interesado en dos de sus compañeras

La confesión de Juanse Laverde en ‘La casa de los famosos Colombia’ sobre su relación con Valentino Lázaro: “No confío en él”

El talento de Fanny Lu llega a la pantalla grande con la película ‘Goat’: son los mismos animadores de ‘Las Guerreras K-Pop’ y ‘Spider-man’

Manuela Gómez sufrió repentino quebranto de salud en ‘La casa de los famosos’ y preocupó sobre su continuación en el ‘reality’

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

Técnico de PSG le bajó la caña al Sporting de Luis Suárez tras la derrota por Champions League: “Muy injusto”

Familia colombiana denunció a la estrella del PSG y campeón del mundo con Francia, Lucas Hernández, por presunto delito de trata de personas

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

Luis Suárez anotó doblete en la victoria del Sporting de Lisboa ante PSG y así reaccionó la prensa portuguesa: “Temible”