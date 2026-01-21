Bus intermunicipal fue vandalizado y atacado con tiros en vía de Norte de Santander

Un video muestra las consecuencias de un ataque a un bus de la empresa Flota Cachira en una carretera de Norte de Santander. El vehículo fue cubierto con grafitis y sus llantas fueron pinchadas a disparos, dejándolo inmovilizado - crédito redes sociales/X

El servicio de transporte intermunicipal en la vía que conecta Bucaramanga con Cáchira, en el departamento de Norte de Santander, fue restablecido este martes 20 de enero después de una suspensión motivada por hechos vandálicos.

La preocupación no se limita a este corredor: el fin de semana anterior, dos camiones que transportaban combustibles, presuntamente de forma ilegal, fueron incendiados por hombres armados en la vía que une el sur del Cesar con Norte de Santander, según informó El Espectador.

Estos incidentes han elevado la alerta en diversas rutas de interés nacional por el avance de grupos delincuenciales en la región. Los hechos que forzaron la suspensión temporal de las operaciones ocurrieron el lunes 19 de enero.

Cerca del acceso a San Pablo–Pueblo Nuevo La Esperanza, supuestos miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interceptaron dos buses de la empresa Flota Cáchira. Testigos relataron a Blu Radio que los desconocidos detuvieron los vehículos, obligaron a los pasajeros a descender y solicitaron sus documentos.

Además, los intimidaron y pincharon las ruedas delanteras y marcar los automotores. Un habitante del sector declaró: “Ahí por la entrada de San Pablo les pincharon las ruedas de adelante a las busetas y las marcaron”.

Ante la amenaza y el peligro, los conductores suspendieron el recorrido. Los pasajeros permanecieron a la espera de otro bus que finalmente los trasladó hasta El Playón, donde formalizaron la denuncia ante las autoridades.

Durante el asalto, los atacantes también efectuaron disparos contra los vehículos, generando un clima de temor y parálisis en la movilidad de la zona.

Por este motivo, Flota Cáchira canceló en forma transitoria sus rutas por el corredor comprometido, centrando sus esfuerzos en la recuperación de los buses afectados. Las autoridades dieron inicio a investigaciones para establecer la identidad de los responsables y reforzar la seguridad en la región.

El alto consejero para la Paz del departamento, Luis Fernando Niño, ratificó que la alerta en las vías de mayor circulación nacional permanece activa: “Se mantiene la alerta por lo que viene sucediendo en vías de interés nacional”.