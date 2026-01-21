Colombia

Bus intermunicipal fue vandalizado y atacado con tiros en vía de Norte de Santander

Supuestos miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada serían los responsables de interceptar a dos buses de la empresa Flota Cáchira

Guardar
Un video muestra las consecuencias de un ataque a un bus de la empresa Flota Cachira en una carretera de Norte de Santander. El vehículo fue cubierto con grafitis y sus llantas fueron pinchadas a disparos, dejándolo inmovilizado - crédito redes sociales/X

El servicio de transporte intermunicipal en la vía que conecta Bucaramanga con Cáchira, en el departamento de Norte de Santander, fue restablecido este martes 20 de enero después de una suspensión motivada por hechos vandálicos.

La preocupación no se limita a este corredor: el fin de semana anterior, dos camiones que transportaban combustibles, presuntamente de forma ilegal, fueron incendiados por hombres armados en la vía que une el sur del Cesar con Norte de Santander, según informó El Espectador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estos incidentes han elevado la alerta en diversas rutas de interés nacional por el avance de grupos delincuenciales en la región. Los hechos que forzaron la suspensión temporal de las operaciones ocurrieron el lunes 19 de enero.

Cerca del acceso a San Pablo–Pueblo Nuevo La Esperanza, supuestos miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interceptaron dos buses de la empresa Flota Cáchira. Testigos relataron a Blu Radio que los desconocidos detuvieron los vehículos, obligaron a los pasajeros a descender y solicitaron sus documentos.

Además, los intimidaron y pincharon las ruedas delanteras y marcar los automotores. Un habitante del sector declaró: “Ahí por la entrada de San Pablo les pincharon las ruedas de adelante a las busetas y las marcaron”.

Un video muestra las consecuencias
Un video muestra las consecuencias de un ataque a un bus de la empresa Flota Cachira en una carretera de Norte de Santander. El vehículo fue cubierto con grafitis y sus llantas fueron pinchadas a disparos, dejándolo inmovilizado - crédito redes sociales/X

Ante la amenaza y el peligro, los conductores suspendieron el recorrido. Los pasajeros permanecieron a la espera de otro bus que finalmente los trasladó hasta El Playón, donde formalizaron la denuncia ante las autoridades.

Durante el asalto, los atacantes también efectuaron disparos contra los vehículos, generando un clima de temor y parálisis en la movilidad de la zona.

Por este motivo, Flota Cáchira canceló en forma transitoria sus rutas por el corredor comprometido, centrando sus esfuerzos en la recuperación de los buses afectados. Las autoridades dieron inicio a investigaciones para establecer la identidad de los responsables y reforzar la seguridad en la región.

El alto consejero para la Paz del departamento, Luis Fernando Niño, ratificó que la alerta en las vías de mayor circulación nacional permanece activa: “Se mantiene la alerta por lo que viene sucediendo en vías de interés nacional”.

Temas Relacionados

Bus intermunicipal vandalizadoNorte de SantanderAutodefensas Conquistadoras de la Sierra NevadaFlota CáchiraColombia-Noticias

Más Noticias

Por esquivar un hueco, motociclista colisionó con tractomula en el noroccidente de Bogotá: el joven murió en el lugar

Versiones preliminares indican que la víctima mortal, un joven de aproximadamente 25 años, no se percató de la presencia del vehículo pesado e invadió el carril a gran velocidad

Por esquivar un hueco, motociclista

Docente indígena en Risaralda enfrenta cargos por presunto abuso sexual a estudiantes de una institución educativa

La Procuraduría formuló cargos disciplinarios contra un profesor de Pueblo Rico por presuntas conductas cometidas durante dos años; el proceso se adelanta bajo enfoque de género y protección reforzada a menores

Docente indígena en Risaralda enfrenta

Ejército incautó más de 1,7 toneladas de marihuana en camión del Putumayo: valor de estupefacientes superaría los $16.000 millones

La droga fue hallada oculta en el vehículo con doble fondo. Los estupefacientes pertenecían al grupo armado ilegal ‘Comandos de Frontera’

Ejército incautó más de 1,7

Decreto que redujo el salario de congresistas generó rifirrafe entre Angélica Lozano y Gustavo Bolívar: recuerdan la vez que la senadora lo insultó en el Congreso

Mientras que la congresista de Alianza Verde aseguró que el decreto responde a su lucha de una década, el exsenador de Colombia Humana cuestionó que la parlamentaria haya criticado su proyecto de reducción de salarios

Decreto que redujo el salario

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

En el duelo de ida, Tiburones y Leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se jugarán en El Campín

Santa Fe vs. Junior -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN entregó a hermanos que

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Westcol a la

Así reaccionó Westcol a la actuación de Nicolás Arrieta en ‘La casa de los famosos Colombia’

Productor musical Jose Gaviria arremetió contra la administración de Petro: “Tenemos un Gobierno con gente que uno no invitaría a la casa”

‘Desafío Siglo XXI’: las emociones intensas de la prueba dejaron llorando a Deisy, Leo e Isa

Mariana Zapata afirmó en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que tuvo una relación con jugador de la selección Colombia: estaría casado

Karina García respondió múltiples preguntas de sus seguidores: desde el celibato hasta la posibilidad de volver a un ‘reality show’

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

Fuad Char confesó cuál es, para él, el mejor equipo de Colombia de los últimos años y no se trata de Junior

Santos habría condicionado la salida de Alfredo Morelos al Atlético Nacional: esto exigió el conjunto brasileño

Egan Bernal buscará defender la corona en los Nacionales de Ruta 2026: “La carrera será muy exigente”