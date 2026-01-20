Colombia

El precio del euro volvió a subir en Colombia y prendió alertas en medio de un mercado global agitado en la jornada del 20 de enero

La divisa europea cerró la jornada al alza en el mercado colombiano, con un repunte moderado frente al peso, en un contexto marcado por la volatilidad internacional, las tensiones comerciales entre Europa y Estados Unidos y la atención del mercado a los factores fiscales

El aumento reciente del euro
El aumento reciente del euro frente al peso colombiano se atribuye tanto a factores internacionales como a elementos locales que inciden en la oferta y demanda de divisas

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 20 de enero de 2026 en un promedio de $4.319,39, lo que representó una subida de 12,53 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de +0,29%. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.338,55 y un mínimo de $4.265,45 reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, el alza en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

La volatilidad semanal del euro
La volatilidad semanal del euro llegó al 22,02%, superando ampliamente el promedio anual de 15,87% y mostrando un entorno de inestabilidad financiera

Con respecto a días anteriores, cambió el sentido del dato anterior, en el que se saldó con una disminución del 0,2%, mostrando una falta de continuidad en el resultado. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 22,02%, que es una cifra notoriamente superior al dato de volatilidad anual (15,87%), de manera que está pasando por una fase de inestabilidad.

Análisis de mercado

El eje de lectura de los mercados internacionales se ha desplazado con rapidez hacia Europa, donde el recrudecimiento de las tensiones comerciales con Estados Unidos reconfigura expectativas económicas, cambiarias y políticas. El anuncio de nuevos aranceles a productos de ocho países europeos, inicialmente del 10% y con la amenaza explícita de escalar hasta el 25% a mitad de año, introduce un choque externo relevante para la eurozona en un momento de inflación contenida y crecimiento moderado. La ruptura de acuerdos previos y el trasfondo geopolítico de la medida, asociado al conflicto diplomático por Groenlandia, llevó a Bruselas a activar canales de emergencia para evaluar mecanismos de defensa comercial y eventuales represalias.

Este entorno se produce cuando la inflación europea cerró 2025 en 1,9%, por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, apoyada principalmente en la caída de los precios energéticos y una inflación subyacente que se mantiene en torno al 2,3%. Desde una perspectiva macro, el BCE cuenta con mayor espacio para sostener una postura acomodaticia; sin embargo, el riesgo arancelario introduce un sesgo negativo adicional sobre el crecimiento.

Estimaciones preliminares sugieren que el impacto directo de las medidas estadounidenses podría restar entre 0,2% y 0,3% al PIB regional, con un costo potencial cercano a los €93.000 millones si se materializan represalias cruzadas. Este escenario tiende a presionar al euro, no tanto por fundamentos monetarios, sino por el deterioro del comercio exterior y la mayor aversión al riesgo global.

El recrudecimiento de tensiones comerciales
El recrudecimiento de tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, con nuevos aranceles, afecta las expectativas económicas y la cotización del euro a nivel mundial

El euro, por tanto, enfrenta un equilibrio delicado, una inflación controlada que favorece condiciones financieras más laxas, pero un frente externo cada vez más incierto que limita su capacidad de apreciación sostenida. A corto plazo, el desempeño de la moneda común estará condicionado menos por el BCE y más por la evolución del conflicto comercial y la capacidad de la Unión Europea para articular una respuesta coordinada que evite una fractura mayor en la relación transatlántica.

En este contexto global de mayor cautela, los flujos hacia activos refugio han aumentado, afectando el apetito por riesgo en mercados emergentes. No obstante, el impacto no es homogéneo. En América Latina, y particularmente en Colombia, los factores domésticos siguen teniendo un peso decisivo sobre el comportamiento del peso colombiano. La agenda fiscal y regulatoria se convirtió en el principal foco de atención del mercado, por encima de los choques externos.

La reunión prevista entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y un bloque de gobernadores que cuestionan el decreto de emergencia económica evidencia las tensiones internas en torno a la política fiscal. Las modificaciones al esquema impositivo sobre licores y cigarrillos, sumadas al debate sobre la sostenibilidad de los ingresos regionales, introducen ruido político en un momento de sensibilidad para los mercados de deuda y moneda. A esto se añade el anuncio de una posible reducción en el precio de la gasolina desde febrero, en un contexto en el que los precios internacionales ya superan los niveles internos, lo que abre interrogantes sobre el impacto fiscal de la medida.

La inflación en la eurozona
La inflación en la eurozona cerró 2025 en 1,9%, por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, debido principalmente a la caída de los precios energéticos

Un elemento estructural de mayor calado es la intención del Gobierno de reducir gradualmente el límite de inversión externa de las AFP del 70% al 30%. La eventual repatriación de hasta $104 billones en un horizonte de tres a cinco años podría fortalecer la liquidez local y apoyar el financiamiento de sectores estratégicos, al tiempo que implica riesgos de transición que el mercado seguirá de cerca. En conjunto, el peso colombiano se mueve en un entorno donde la volatilidad externa compite con decisiones internas de alto impacto.

