Precio del dólar en Colombia sigue en bajada y dando buenas noticias: así de barato cerró el 20 de enero

El dólar registró una cotización mínima de $3.667 en la jornada del 20 de enero - crédito Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 20 de enero de 2026 en Colombia en un promedio de $3.683,32, lo que representó una caída de $16,73 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.700,05. Durante el día, según la plataforma Set-FX, se negociaron más de USD1.386 millones en 1.628 transacciones, con un precio de apertura de $3.670, un mínimo de $3.667, y un máximo de $3.704,90.

Si se consideran los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 0,02% y desde hace un año todavía mantiene un descenso del 12,8%. Y si se confronta la cifra con días pasados, mantuvo resultados fluctuantes que no nos posibilitan determinar una dirección clara. En los pasados siete días la volatilidad fue de 9,01%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (13,76%), por lo que en esta última fase tiene menos cambios de lo que indica la tendencia general.

Dicho movimiento se registró luego de que, a nivel internacional, las acciones estadounidenses cayeron en medio de las tensiones arancelarias y geopolíticas, luego de que el fin de semana el presidente Donald Trump anunció aranceles del 10% a ocho países europeos desde febrero, escalables al 25% en junio si no hay acuerdo sobre Groenlandia. Además, esta semana, varios jefes de Estado y líderes empresariales se congregan en Davos (Suiza) para participar en el Foro Económico Mundial.

Mientras tanto, avanza la temporada de resultados en EE. UU.: tras los reportes en general sólidos de los grandes bancos, el foco se traslada a las publicaciones de Netflix y Johnson & Johnson.

Al cierre de la jornada del 20 de enero, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio de Colombia era de $3.650,42, mientras que el de venta se ubicaba en $3.768,46 - Bárbara Walton/EFE

A nivel local, en Colombia, el MSCI COLCAP, referencia principal del mercado accionario colombiano, superó los 2,400 puntos por primera vez en la historia del índice. Además, las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre los riesgos para el país si la Corte Constitucional tumba la emergencia económica reactivaron el debate político y jurídico. Las expectativas de inflación a cierre de año aumentaron en 100 puntos básicos de 5,19% a 6,19% tras el alza del salario mínimo en Colombia, según la Encuesta de Expectativas del Banco de la República.

Perspectiva y escenarios para esta semana

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, Rodrigo Lama, anotó que si las tensiones geopolíticas muestran señales de moderación y la volatilidad comienza a retroceder desde los niveles elevados actuales, junto con datos de inflación que continúen controlados con sesgo a la baja y un PIB alineado con las expectativas del mercado, el dólar podría experimentar un rebote técnico de corto plazo.

“En este escenario, el Dollar Index recuperaría parte del terreno perdido, mientras las monedas emergentes tenderían a corregir. Bajo este contexto, el dólar en Colombia encontraría soporte en torno a los $3.700, reflejando una toma de utilidades tras la apreciación reciente”, dijo.

El dólar en Colombia cerró 2025 por debajo de la línea de los $3.800 - crédito Jesús Aviles/Infobae

Y en el escenario contrario, si las tensiones geopolíticas se intensifican, la volatilidad global se mantiene elevada y los datos de inflación y crecimiento refuerzan una narrativa de desaceleración con mayor espacio para recortes de tasas, el dólar podría extender su tendencia bajista.

“Un aumento sostenido en la demanda por activos reales y refugios alternativos, junto con flujos hacia mercados emergentes, favorecería una apreciación adicional de las monedas latinoamericanas. En este contexto, el dólar en Colombia podría avanzar hacia niveles cercanos a $3.600 en los próximos días”, indicó el experto de la fintech Global66.

Episodios de aversión al riesgo

Por su parte, la analista de mercados de HFM, Paula Chaves, adujo que, aunque el tema de Groenlandia venía discutiéndose desde la semana pasada sin mayores repercusiones, en esta ocasión el mercado reaccionó con más fuerza luego de que se incluyeran anuncios ligados a la imposición de aranceles, un factor que comenzó a afectar directamente las proyecciones de inflación en EE. UU. y elevó la cautela entre los inversionistas globales.

Donald Trump, presidente de EE. UU., sostiene una nueva guerra comercial. Ahora con ocho países europeos - crédito Nathan Howard/Reuters

“A diferencia de otros episodios de aversión al riesgo, la moneda local mostró apenas una leve presión alcista, señal de que los factores internos continúan dominando la dinámica cambiaria”, remarcó la experta. Según Chaves, entre ellos se mantienen los flujos asociados al Gobierno, la participación de inversionistas institucionales, los ingresos recientes de capital extranjero hacia la deuda pública colombiana y la monetización de recursos por parte de grandes contribuyentes que se preparan para cumplir con sus compromisos tributarios concentrados en febrero.

Hacia los $3.570

Mirando hacia delante, la analista de mercados de HFM apuntó que, por ahora, el mercado muestra mayor espacio para una revaluación adicional del peso, es decir, para una caída del dólar, que en un escenario amplio podría extenderse hacia la zona de $3.570.

De acuerdo con ella, el movimiento responde principalmente a los altos volúmenes de entrada de divisas, lo que restó relevancia al análisis técnico tradicional. “Si bien no se descartan rebotes tácticos hacia niveles cercanos a $3.816, por ahora no hay señales de que estos movimientos representen un cambio estructural de tendencia, sino reacciones puntuales dentro de un entorno dominado por flujos”, puntualizó Paula Chaves.