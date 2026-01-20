Petro se metió en pulla entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda y así arremetió contra su contradictor: “Cambie su parapensamiento”

Álvaro Uribe y Gustavo Petro se han visto envueltos en un nuevo enfrentamiento mediático, por cuenta de la campaña electoral - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

Un nuevo choque mediático protagonizan el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Y todo por los dardos que el exjefe de Estado, director del Centro Democrático, lanzó al primer mandatario por cuenta de la campaña que adelantan los sectores progresistas en apoyo al senador Iván Cepeda: que es la ficha de Petro para sucederlo en el poder, en una situación que para el líder de derecha es un riesgo que los colombianos deben evitar.

El expresidente Uribe encendió las redes sociales con lo que sería su consigna de campaña, en respaldo a su candidata: la senadora Paloma Valencia, que toma fuerza al interior de La Gran Consulta por Colombia, que se efectuará el domingo 8 de marzo. “Aquí hay que combatir a Petro y a Cepeda, pero hay que apoyar al pueblo colombiano”, indicó el exgobernante en un evento en Caldas, Antioquia, como recogió el Centro Democrático en su cuenta de X.

Esa declaración ameritó la respuesta de Petro, que cuestionó abiertamente la lógica detrás de las palabras de Uribe. “¿Combatir con los narcoparamilitares? A mí se me derrota con argumentos, no con armas de combate. Cambie su parapensamiento y hablamos”, expresó Petro en su cuenta en X. En consecuencia, el mandatario de los colombianos reprochó al exjefe de Estado la insinuación de un enfrentamiento distinto al democrático en la contienda electoral.

Los ‘dardos’ de Álvaro Uribe a la política fiscal de Gustavo Petro: un nuevo capítulo en la disputa

A la tensión verbal entre los políticos de izquierda y derecha se sumaron profundos desacuerdos sobre la gestión económica actual. “El dólar Petro, otro golpe a los trabajadores. El desespero por elegir a Cepeda con déficit y endeudamiento insostenibles ha llevado al Gobierno a endeudarse en otros 11.000 millones de dólares, con 6.000 millones con tasa de interés de ‘gota a gota’, 13,5 %”, publicó Uribe, el 14 de enero, en una crítica a la política fiscal.

Para el expresidente, el “derroche burocrático al debe, más el dinero de las remesas que vienen del extranjero, y el 80 % de la producción mundial de coca, han bajado el dólar a niveles que afectan seriamente a sectores exportadores intensivos en mano de obra”. Por ello, remarcó el impacto específico para diversos sectores económicos, como el exportador, que se habría visto afectado por “una situación económica de pánico que paraliza cualquier nueva inversión”.

Y concluyó su crítica con un diagnóstico puro y duro, que dio pie para múltiples interpretaciones en las redes. “Los empresarios perjudicados y los trabajadores con la ilusión vana del aumento salarial, para muchos insostenible, pero para el Gobierno un factor de presión electoral”, y anunció: “Paloma Valencia ampliará las propuestas para el delicado ajuste que se requiere a fin de lograr bienestar colectivo, esto es, para todos, trabajadores, empresarios”.

Frente a estos señalamientos, Petro defendió su política financiera y desmintió varias cifras expuestas por Uribe. “Usted dice varias mentiras en su texto. Usted habla de que tomamos un crédito al 12%, no señor, tomamos un crédito en dólares al 5,9 %. Por esa razón y la apreciación del peso sobre el dólar, es mucho más barato que endeudarse internamente en pesos al 13,5 %, eso libera recursos internos para la inversión”, respondió en su perfil de X.

Y en esa misma línea, el primer mandatario de los colombianos detalló el destino de estos recursos. “Usted dice que endeudamos más al país; no, señor, ese dinero se usa para pagar las deudas de corto plazo y más caras, generadas en el anterior gobierno que usted apoyó. ¿Qué consecuencias trae lo que hicimos? Bajar las cuotas de pago de las deudas de los próximos gobiernos", explicó Petro a través de la misma red, en el inicio de un rifirrafe que sigue prolongándose.

De esta forma, Petro agregó su respuesta al recordar obligaciones heredadas de la administración anterior. “Su amigo Duque, por ejemplo, nos dejó dos deudas de muy corto plazo, la del FMI por más de USD5.000 millones, mayor que la que acabamos de tomar, pero no para pagar deuda más cara anterior, sino que la gastó en pagarle la nómina a las empresas privadas más grandes del país, un subsidio inconstitucional al que ustedes están acostumbrados".