Augusto Rodríguez vinculó a Andrés Idárraga con presuntas presiones en SAE y supuestas influencias en la Fiscalía

El director de la UNP expuso ante varios medios situaciones que comprometerían la ética de Andrés Idárraga y el funcionamiento de entidades estatales, tras la imputación que la Fiscalía retiró en su contra

El director de la UNP,
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, ha sido víctima de amenazas en otras ocasiones por investigaciones que ha hecho dentro de la entidad que involucran presuntos hechos de corrupción - crédito Colprensa

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, apuntó al ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, por supuestas “presiones” en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y “posibles influencias” en la Fiscalía General de la Nación.

Esta situación se conoció tras la solicitud de imputación que la Fiscalía formuló y luego retiró en contra de Rodríguez por la presunta omisión en la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025.

Las declaraciones del director de la UNP se dieron a El Tiempo, Blu Radio y Caracol Radio, medios que entrevistaron al funcionario en medio del creciente enfrentamiento con el ministro.

Según Rodríguez, existen comportamientos del ministro Idárraga que no se alinean con los estándares éticos requeridos en el servicio público.

“Lo que yo he detectado cuando hago algún tipo de averiguación relacionada con la seguridad del presidente es que ha habido ciertas actitudes del doctor Idárraga que no son las más éticas”, señaló Rodríguez en conversación con El Tiempo.

El funcionario sostuvo que entregó información sobre estos hechos directamente al presidente Gustavo Petro.

Augusto Rodríguez atribuye la fallida
Augusto Rodríguez atribuye la fallida imputación a posibles conflictos y maniobras políticas internas dentro del Gobierno colombiano - crédito composición fotográfica Colprensa

El proceso judicial contra el director de la UNP inició cuando la Fiscalía anunció una imputación por prevaricato por omisión. Sin embargo, el organismo retiró la solicitud, al explicar que el fiscal que la presentó no tenía la competencia adecuada para asumir el caso.

Blu Radio precisó que el retiro se dio tras advertir que la investigación debía estar en manos del Grupo de Tareas Especiales creado para esclarecer el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

En sus declaraciones a los medios, Rodríguez vinculó a Idárraga con “presiones” en la SAE y el Inpec.

“A mí y a otros funcionarios de Casa de Nariño nos llegó información sobre solicitudes y presiones de Idárraga en entidades como la Sociedad de Activos Especiales y el Inpec”, afirmó Rodríguez.

El director de la UNP sostuvo ante Blu Radio que conoce “cosas del señor Idárraga que me hacen pensar que no están en la línea ética correcta” y que ha compartido estos elementos con el presidente.

Esta situación se conoció tras
Esta situación se conoció tras la solicitud de imputación que la Fiscalía formuló y luego retiró en contra de Augusto Rodríguez - crédito Prensa Senado/Colprensa

La controversia creció cuando la esposa de Idárraga, Andrea del Pilar Verdugo, renunció a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. La dimisión ocurrió después de que Rodríguez sugirió una posible relación entre la posición de Verdugo y el proceso judicial en su contra.

Según Caracol Radio, Rodríguez consideró la posibilidad de que la imputación fuera consecuencia de una retaliación de Idárraga, quien habría manifestado su influencia dentro de la Fiscalía debido al cargo ocupado por su esposa.

En entrevista con Caracol Radio, Rodríguez declaró: “El doctor Idárraga siempre ha dicho que él tiene poder en la Fiscalía porque su esposa es la directora de Asuntos Internacionales”. Tras estas afirmaciones, Verdugo presentó su renuncia, como confirmaron los tres medios consultados.

Rodríguez también planteó que la imputación de cargos por parte de la Fiscalía podría estar relacionada con la influencia de Idárraga.

“Él tiene pues la esposa de él sabemos que tiene un alto cargo en el área jurídica de la Fiscalía y entonces la segunda opción que yo llego a pensar es que de pronto él haya hecho algún movimiento... buscando por qué se está dando esta situación de que a mí no me están escuchando y sí me dictan una imputación”, declaró a Blu Radio.

En cuanto al caso de Miguel Uribe Turbay, Rodríguez explicó que existen dos razones posibles para vincularlo penalmente: la oposición al Gobierno, que intenta responsabilizar al presidente Petro por el asesinato de Uribe, y el tema de Idárraga.

n cuanto al caso de
n cuanto al caso de Miguel Uribe Turbay, Rodríguez explicó que existen dos razones posibles para vincularlo penalmente - crédito @Sebasji/Instagram - Colprensa

“Yo hablé del doctor Idárraga porque entiendo que su trabajo es el de la transparencia, debe responder por la transparencia y él tiene sus investigaciones”, dijo Rodríguez.

El director de la UNP negó cualquier responsabilidad en interceptaciones o uso de sistemas de espionaje.

“No conozco nada sobre Pegasus y las chuzadas, la UNP no tiene nada que ver con eso. Pero sí yo conozco algunas cosas de algunas indelicadezas que ha cometido el señor y yo se las he comentado al presidente”, expresó a Caracol Radio.

También rechazó haber realizado escuchas ilegales: “Jamás lo he chuzado, jamás hago escuchas”, concluyó Rodríguez.

