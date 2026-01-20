Augusto Rodríguez apunta al “fuego amigo” tras fallida imputación por el caso de Miguel Uribe Turbay: “Pensé que era una retaliación”

Augusto Rodríguez atribuye la fallida imputación a posibles conflictos y maniobras políticas internas dentro del Gobierno colombiano - crédito composición fotográfica Colprensa

La reciente fallida imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), puso en evidencia las tensiones internas dentro del Gobierno colombiano.

Según relató el propio Rodríguez en una entrevista con El Tiempo, el anuncio de la Fiscalía General de la Nación sobre la apertura de una investigación en su contra por presunta omisión en el caso de Miguel Uribe Turbay fue recibido con sorpresa y alimentó sospechas sobre posibles maniobras políticas internas.

La Fiscalía, encabezada por Luz Adriana Camargo, anunció y posteriormente retiró la imputación, generando interrogantes sobre las motivaciones detrás de ese procedimiento. El asunto escaló cuando Rodríguez insinuó que el episodio podría estar relacionado con lo que describió como “fuego amigo” dentro del propio Ejecutivo.

La Fiscalía General de Colombia retiró la imputación contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por la presunta omisión en proteger al senador Miguel Uribe Turbay - crédito Prensa Senado/Colprensa

Acusaciones de retaliación y poder en la Fiscalía

Durante el diálogo con el medio citado, Rodríguez sugirió que el ministro (encargado) de Justicia, Andrés Idárraga, podría estar involucrado en este proceso.

“También llegué a pensar que podría ser por alguna retaliación del doctor Andrés Idárraga, que anda diciendo que yo lo he chuzado”, expresó el director de la UNP, según recogió el diario.

Rodríguez agregó que Idárraga ha manifestado públicamente su influencia en el organismo investigador. “El doctor Idárraga siempre ha dicho que él tiene poder en la Fiscalía porque su esposa es la Directora de Asuntos Internacionales”, afirmó Rodríguez en la entrevista.

Las acusaciones de supuestas ‘chuzadas’ entre el ministro Andrés Idárraga y la UNP aumentaron la desconfianza dentro de la Casa de Nariño - crédito archivo Mariano Vimos

Según El Tiempo, el funcionario aseguró que toda la documentación sobre el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay fue entregada a la Fiscalía.

“Nosotros entregamos todas las carpetas de la protección, de los esquemas del doctor Miguel Uribe. Todo se lo llevaron, pero nos quedamos pendientes, guardando como cierta prudencia”, sostuvo Rodríguez, que enfatizó que desconocía los motivos detrás del anuncio de la imputación.

El contexto: denuncias cruzadas y ambiente tenso en la Casa de Nariño

El caso se inscribe en un clima de creciente desconfianza entre altos funcionarios del Gobierno. En el trasfondo de estas acusaciones aparece el señalamiento de Idárraga sobre supuestas “chuzadas” y seguimientos en su contra, presuntamente orquestados desde el Ministerio de Defensa. El ministro Pedro Sánchez rechazó estas versiones, calificándolas de informaciones falsas.

Rodríguez aseguró que toda la documentación del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay fue entregada a la Fiscalía para su revisión - crédito @mix_pacomix2013/X

La figura de Miguel Uribe Turbay permanece en el centro del debate, tras el asesinato del exprecandidato presidencial y la polémica sobre la eficacia de su esquema de protección. Rodríguez defendió el papel de la UNP, asegurando que la institución actuó con transparencia y cumplimiento de los protocolos.

Error de la Fiscalía revocó la imputación contra Augusto Rodríguez

La determinación se produjo cuatro horas después de que la fiscal Elsa Reyes oficializara la imputación por presunto prevaricato por omisión.

Este movimiento implica que, al menos por ahora, el alto funcionario no será llamado a responder ante la justicia por el presunto manejo insuficiente del esquema de seguridad del senador, aunque las indagaciones sobre posibles fallas internas en la protección al líder opositor seguirán su curso.

La decisión de la Fiscalía se fundamentó en la existencia de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025. Este documento creó un Grupo de Tareas Especiales para investigar y judicializar todos los hechos relacionados con el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

La Fiscalía fundamentó el retiro de la imputación en la Resolución 001683, que crea un Grupo de Tareas Especiales sobre el caso Uribe Turbay - crédito prensa Fiscalía

Así pues, la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, que había presentado la imputación y programado la audiencia para el 11 de febrero de 2026, no formaba parte de ese grupo, razón por la cual la Fiscalía consideró improcedente su actuación y retiró la solicitud de imputación.

La medida no implica el cierre de la investigación. En los próximos días se realizará una mesa técnica entre el Grupo de Tareas Especiales y la fiscal asignada para fortalecer la línea investigativa sobre la posible desatención de los llamados de protección y las solicitudes de mejora del esquema de seguridad de Uribe Turbay.