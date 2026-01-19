Valor de apertura del euro en Colombia este 19 de enero de EUR a COP

El euro se cotiza al inicio de operaciones a 4.274,14 pesos colombianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,36% frente a los 4.289,72 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.
En la última semana, el euro anota una disminución 0,17%, de manera que desde hace un año aún conserva una bajada del 3,8%.
Comparando este dato con el de fechas previas, cambia el sentido del dato previo, donde se saldó con un ascenso del 0,01%, mostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es superior a la cifra lograda para el último año (15,76%), de forma que el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.
