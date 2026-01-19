Colombia

Salario mínimo de 2026: aumento generará problema para conseguir empleo en casi todos los sectores de la economía colombiana

Una decisión histórica sobre la remuneración deja a la mayoría de las actividades económicas expuestas a nuevos riesgos para el empleo y el costo de vida

Guardar
Son 2,4 millones de trabajadores
Son 2,4 millones de trabajadores en Colombia los que ganan un salario mínimo al mes - crédito Carlos García Rawlins/Reuters

El aumento del salario mínimo decretado para 2026 en Colombia marcó un hito en la historia económica del país, lo que generó intensos debates entre expertos, empresarios y trabajadores. De acuerdo con el informe semanal de Corficolombiana “Golpea a todos, no por igual: vulnerabilidad sectorial al aumento del salario mínimo”, el aumento del 23% –lo que equivale a un alza real cercana al 17%– rompió con la tradición de incrementos moderados orientados por la fórmula de inflación más productividad.

Además, la entidad puntualizó que esta alteró de manera drástica las perspectivas macroeconómicas para el año en temas como inflación y tasas de interés, por lo que agregó que los efectos más notorios recaen sobre los costos laborales de las empresas, lo que amenaza la inversión y la generación de empleo formal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el documento, el impacto del aumento recae, sobre todo, en el sector formal de la economía, aunque seis de cada diez trabajadores todavía pertenecen al sector informal –donde el 70,6% percibe ingresos inferiores al mínimo–.

El salario mínimo para 2026
El salario mínimo para 2026 es de $2.000.000, basado en el concepto de "salario vital" - crédito Luisa González/Reuters

Las micro y pequeñas empresas son las más expuestas, ya que cerca del 40% de los empleados formales ganan el mínimo, comparado con el 27% en las grandes empresas. Adicionalmente, el 60,4% de los que devengan el salario mínimo están empleados por empresas medianas, pequeñas y micro, así como entre trabajadores independientes, lo que significa que los mayores aumentos del salario mínimo experimentados en 2026 “no solo afectan a las grandes firmas sino que se extienden de manera amplia al resto del tejido productivo”.

Vulnerabilidad sectorial: 19 de 20 actividades bajo presión

Uno de los hallazgos centrales del informe es contundente: 19 de los 20 sectores económicos analizados presentan niveles de vulnerabilidad alta o media alta frente al alza del salario mínimo. Solo el sector de minas y canteras se ubica fuera del rango.

La clasificación de la vulnerabilidad sectorial se basa en dos variables principales: el porcentaje de trabajadores formales dentro del sector y la proporción de empleados que reciben entre 1 y 1,5 salarios mínimos.

Según Corficolombiana, un sector se considera de alta vulnerabilidad si más del 50% de los empleados son formales y la mayoría de estos recibe entre 1 y 1,5 salarios mínimos (entre $2.000.000 y $2.626.357). Sectores que cumplen solo una de estas condiciones son catalogados como de vulnerabilidad media alta, y solo los que no cumplen ninguna presentan una vulnerabilidad media baja.

Sectores de alta vulnerabilidad

Bajo este análisis, el documento sostiene de manera clara que los sectores con alta vulnerabilidad frente al aumento del salario mínimo son:

  • Actividades inmobiliarias.
  • Industria.
  • Salud.
  • Agua y gestión de desechos.

Dichos sectores se caracterizan por registrar tasas de formalidad elevadas y porque la mayoría de sus trabajadores formales percibe ingresos cercanos al salario mínimo. A pesar de que sectores como el servicio doméstico, la construcción y el agro exhiben bajas tasas de formalidad, esto apenas suaviza el impacto del alza, ya que concentran cerca del 80% de los trabajadores formales con ingresos alrededor del salario mínimo, lo que los ubica también en la zona de vulnerabilidad media alta.

La construcción de vivienda es
La construcción de vivienda es clave para la generación de empleo en Colombia - crédito Colprensa

Por el contrario, solo “el sector de minas y canteras es el único de los 20 analizados que registra una vulnerabilidad media baja, dado que combina una tasa de formalidad relativamente baja con una estructura salarial mayoritariamente por fuera del rango entre 1 y 1,5 salarios mínimos”.

El tamaño empresarial como factor multiplicador del riesgo

Además, Corficolombiana incluyó el análisis del tamaño empresarial. En sectores donde más del 50% de los empleados formales trabaja en micro o pequeñas empresas –que, por definición, cuentan con menos músculo financiero para absorber aumentos en costos laborales– la vulnerabilidad se dispara. Así, actividades inmobiliarias se mantienen como el sector más vulnerable, mientras comercio y alojamiento y restaurantes pasan de vulnerabilidad media alta (según el primer criterio) a alta vulnerabilidad cuando se evalúa la preponderancia de micro y pequeñas empresas.

“El impacto del salario mínimo no solo es generalizado, sino profundamente desigual”, resaltó el informe. Esto revela un riesgo sistémico para los sectores donde el empleo formal depende de estructuras empresariales más pequeñas, lo que hace más factible el tránsito hacia la informalidad o incluso el cierre de empresas incapaces de asumir la nueva estructura de costos.

La decisión del Gobierno nacional le apuesta a un salario mínimo familiar vital, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores colombianos y dinamizar la economía popular - crédito Presidencia

Las cifras detrás del golpe: costo para las empresas y proyecciones macro

El inédito aumento del salario mínimo ya afecta las variables macroeconómicas clave para 2026. Corficolombiana estima que el salto del 23% tendrá un impacto de al menos 1,6 puntos porcentuales (pp) sobre la inflación total, por lo que proyecta un aumento inflacionario que elevaría la expectativa al 6,5% en 2026, cifra muy superior al 4,9% contemplado antes de la decisión gubernamental.

Al respecto, advierte que el Banco de la República estaría forzado a subir con aún mayor rigor la tasa de política monetaria (9,25% actual) para controlar estas presiones.

El escenario eleva el riesgo de que los efectos negativos sobre la inversión y el empleo formal sean inmediatos, en especial, donde la estructura salarial está más comprimida alrededor del mínimo y la formalidad es amplia. La vulnerabilidad reportada implica que ante “cualquier incremento elevado se traduce de inmediato en mayores costos laborales”.

Temas Relacionados

Salario MínimoSalario Mínimo de 2026Gustavo PetroCorficolombianaAumento del Salario MínimoSalario Mínimo ColombiaTrabajadoresColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

“La Reina del Flow” encabeza el top de las 10 mejores series del momento de Netflix en Colombia

Desde fantasía hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

“La Reina del Flow” encabeza

José Obdulio Gaviria calificó la encuesta de Gad3, en la que gana Iván Cepeda, de “adefesio” metodológico: “No refleja la realidad”

El exsenador e ideólogo del Centro Democrático, colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lanzó duras críticas a la medición en la que el aspirante del Pacto Histórico aventaja por ocho puntos al abogado Abelardo de la Espriella

José Obdulio Gaviria calificó la

‘La casa de los famosos’: Juanse arremetió contra Yuli Ruiz en el posicionamiento: “Eres un mueble con menos ropa”

Las palabras del joven participante desataron todo tipo de reacciones en las redes sociales

‘La casa de los famosos’:

Corralejas de Sincelejo, entre la tragedia de hace 46 años que cobró la vida de cientos de personas y “la fiesta más alegre de Colombia”

La crisis social y sanitaria forzó reformas profundas que transformaron la seguridad de los espectáculos multitudinarios en Colombia y redefinieron la memoria colectiva de la ciudad

Corralejas de Sincelejo, entre la

Entre Funza y Tenjo: así será la ciclovía más amplia y moderna de Colombia

La Gobernación de Cundinamarca anunció el inicio de la construcción del circuito regional que se integrará con los 25 kilómetros existentes

Entre Funza y Tenjo: así
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos’:

‘La casa de los famosos’: Juanse arremetió contra Yuli Ruiz en el posicionamiento: “Eres un mueble con menos ropa”

El top de las mejores series de Netflix en Colombia

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Peso Pluma canceló su show en Estéreo Picnic 2026: esto es lo que se sabe sobre su reemplazo

Familia de Yeison Jiménez pide respeto por rumores sobre su fortuna, expone riesgo en la seguridad de sus seres queridos

Deportes

Jhon Jader Durán es cuestionado

Jhon Jader Durán es cuestionado en Turquía por su actitud: “Cuando no juega, se enfada”

Junior dio por cerrado el caso James Rodríguez: la frase de Char que marcó el final

Ranking FIFA: título de Senegal provocó caída de Colombia

Alfredo Morelos renovó con Atlético Nacional y sorprendió con el tiempo de permanencia

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 7 de la Champions League: Luis Díaz, a asegurar su cupo en la fase final