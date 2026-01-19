Colombia

Gobernador de Antioquia apareció tras decisión de la Contraloría de archivar investigaciones sobre los CAI en Rionegro: “Qué bueno ver esto”

Andrés Julián Rendón aseguró que, pese a las críticas por cuenta del supuesto detrimento patrimonial en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata, su trabajo seguirá siendo público para que la ciudadanía lo audite

Andrés Julián Rendón aseguró que
Andrés Julián Rendón aseguró que siempre confió en el actuar de la Contraloría durante el proceso de investigación sobre proyectos en Rionegro - crédito prensa gobernador de Antioquia

Un día después de que la Contraloría General de la República absolviera al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de la investigación que pesaba en su contra por presunto detrimento patrimonial en dos proyectos en el municipio de Rionegro, el mandatario departamental apareció en sus redes sociales.

A través de su cuenta de X, Rendón aseguró que, pese a las investigaciones en su contra, siempre confió en el actuar del ente de control, además de asegurar que este tipo de investigaciones hacen parte de ‘las consecuencias’ por ser un servidor público.

“En el ejercicio del servicio de lo público, un camino que escogí con vocación y convicción, hay que ser un libro abierto: se está expuesto a indagaciones y revisión sobre nuestro trabajo“, señaló el mandatario.

El gobernador de Antioquia también agradeció a medios de todo el país por la difusión de la información tras el archivo de la investigación, decisión que lo deja libre de cualquier tipo de sanción disciplinaria o legal.

“Se hace mucho despliegue cuando se abre una investigación, pero pasa de agache cuando queda demostrado el correcto proceder. Qué bueno ver hoy esto en los medios de comunicación“, continuó.

Finalmente, Rendón aseguró que la construcción de los dos Centros de Atención Inmediata (CAI) en el municipio de Rionegro siempre fue pensada para ofrecer seguridad a la comunidad y no representó ninguna irregularidad en su planeación y ejecución.

“Lo que concluye la Contraloría General de la República es lo que sostuve y está acorde con nuestras actuaciones: 1. Inexistencia de daño patrimonial. 2. ⁠La obra fue ejecutada, recibida y está destinada a su fin. 3. No se perdieron recursos públicos: el bien existe, fue entregado, está habilitado administrativamente y está prestando servicio a la comunidad. 4. Sin detrimento patrimonial, no hay responsabilidad fiscal”, concluyó el gobernador en su cuenta de X.

