Estos son los cortes de la luz del lunes 19 de enero en Santander

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Este lunes 19 de enero, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de lostrabajadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Barichara.

Sector(es): Barrios La Loma, Piedra De Bolívar, El Hospital, San Antonio, El Centro, Santa Barbara, El Comercio, Corregimiento Guane, Veredas Llano Higuera, Paramito, Arbolito, San José Bajo, San José Alto, El Salitre, Santa Helena, Caraquitas, El Caucho, Chaguete, El Pino, Lubigara, Guanentá, Regadillo y Guane.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Egidos y Pericos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Pena Tambor, El Amarillo y algunos sectores de Monte Oscuro y Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sectores Villa Valentina y Nueva Colombia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Salado, El Oso y La Aguada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto Residencial Club House I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización La Unión.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sectores Villa Valentina y Nueva Colombia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará algunos sectores de Villa Josefina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llano Grande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Quintas del Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:40 - 11:40

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Villas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Bonanza Campestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización La Unión.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colinas del Norte Manzana 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:20 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Kilómetro 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 109 22a 126 Edificio San Carlos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:10 - 15:10

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chinchamato y Juntas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará algunos sectores de Nueva Colombia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Los Valles y La Tipa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda Llanito Bajo y Llanito Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Rivera del Rio sectores de las diagonales 12A,12B,12C,13 y 13A con Transversales 16 y 16B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas La Esperanza, La Plazuela y algunos sectores de San Mateo, Los Medios y Belmonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Irapire.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cutiga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Miradores del Lago.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Tabacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cuchicute y Tabor.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Villa Rosa sectores de las calles 13DN,14N y 15 con carrera 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Torres del Castillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Barro Blanco y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará Parcelación Zaragoza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Garcés.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Aguila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuchillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Limites, Arrumbazón y Cachira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales La Ye.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Tablón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Nueva Candelaria sectores de las diagonales 12,13 y 14 con transversales 9A,9B,10,10A,10B y 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Benjamín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Benjamín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Chapa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San José Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Barrios La Loma, Piedra De Bolívar, El Hospital, San Antonio, El Centro, Santa Barbara, El Comercio, Corregimiento Guane, Veredas Llano Higuera, Paramito, Arbolito, San José Bajo, San José Alto, El Salitre, Santa Helena, Caraquitas, El Caucho, Chaguete, El Pino, Lubigara, Guanentá, Regadillo y Guane.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Egidos y Pericos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 113 22 18 Edificio - Bario Provenza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:20 - 17:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llanadas y El Santero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Puyana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Pena Tambor, El Amarillo y algunos sectores de Monte Oscuro y Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Abisnia, Tebaida, Palo Blanco, Llanadas y algunos sectores de Helida y Gaital.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Ture, Mochiliro y algunos sectores de El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.