Santander: estos son los cortes de la luz de este 17 de enero

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Este sábado 17 de enero, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losclientes. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Angostura de Los Andes, Cabecera De Rio Sucio, El Control, El Líbano, El Porvenir, Filo De Oro, Islanda, La Belleza, La Pitala, Nueva Granada, Rio Sucio De Los Andes, Villa De Leyva, Vista Hermosa y algunos sectores de Santo Domingo, El Indio, Caño Doradas y Diviso de Los Andes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo y algunos sectores de los Alpes y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro Poblado San Juan Bosco De La Verde y Vereda El indio Bajo y algunos sectores de El Hoyo, El Danto y Palo de Cuches.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Barrios Villa Maria, Oscar Martinez, El Centro, Las Mercedes, Comuneros, Fundadores, Brisas del Pienta, José Antonio Galán, San Miguel de La Sierra, La Molienda, Vereda Monte Frio.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Villa Luisa sector Parrillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Concordia sectores de la calle 50 con carreras 22 y 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización La Victoria sectores de las calles 37,38 y 39 con carreras 20 y 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Portachuelo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Barrios España y Doce de Junio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: null.

Sector(es): Algunos Sectores del Barrio Uribe Uribe Carrera 16 a 18 y calle 53 a 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Uribe Uribe sector de la calle 52A con carrera 17A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del Barrio Uribe Uribe Carrera 16 a 18 y calle 53 a 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda el Aguila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Rincón de Girón sectores de las calles 38 y 39 con carreras 18 y 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Vereda Vuelta de Acuña y algunos sectores de las veredas Los Morros, Yondo y Puerto Olaya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mansito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Lagos del Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Flora.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda Irapire y Clavellinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Mirador de Arenales sector de las diagonales 7A,8,8A,9,9A y 10 con transversales 18B,18C,19,19A,19B y 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Caldera y La Pesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Nicolas Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Barrios Villa Maria, Oscar Martinez, El Centro, Las Mercedes, Comuneros, Fundadores, Brisas del Pienta, José Antonio Galán, San Miguel de La Sierra, La Molienda, Vereda Monte Frio.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Barrios Bolívar, Asoparaiso, Helena Santos Rosilla, Veredas Herrerita y algunos sectores de Grima y Bagres.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 2 y 3 con calles 3B,4,4B y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano del municipio, Veredas Alto Cascajales, Alto Cirales, Bajo Cascajales, Barranco Amarillo, Cirales, El 27, El Centenario, El Danto, El Eden, El Guamo, El Hojarasco, El Hoyo, El Indio Bajo, El Toboso, La Honda, La Laguna, La Salina, La Victoria, Los Aljibes, Los Alpes, Palo De Cuches, Quinal Bajo, Quinal Alto, Rancho Grande, Sabanales, San Luis, El Cuarenta, Cañaverales, La Fortuna, Delicias Alto, El Vergel, Honduras Bajo y Trochas Al Medio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Angostura de Los Andes, Cabecera De Rio Sucio, El Control, El Líbano, El Porvenir, Filo De Oro, Islanda, La Belleza, La Pitala, Nueva Granada, Rio Sucio De Los Andes, Villa De Leyva, Vista Hermosa y algunos sectores de Santo Domingo, El Indio, Caño Doradas y Diviso de Los Andes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro Poblado San Juan Bosco De La Verde y Vereda El indio Bajo y algunos sectores de El Hoyo, El Danto y Palo de Cuches.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo y algunos sectores de los Alpes y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para disminuir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.