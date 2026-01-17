Colombia

Santander: estos son los cortes de la luz de este 17 de enero

Toma precauciones y conoce cuáles se llevarán a cabo los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Guardar
Toma tus precauciones con los
Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Este sábado 17 de enero, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losclientes. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Angostura de Los Andes, Cabecera De Rio Sucio, El Control, El Líbano, El Porvenir, Filo De Oro, Islanda, La Belleza, La Pitala, Nueva Granada, Rio Sucio De Los Andes, Villa De Leyva, Vista Hermosa y algunos sectores de Santo Domingo, El Indio, Caño Doradas y Diviso de Los Andes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo y algunos sectores de los Alpes y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro Poblado San Juan Bosco De La Verde y Vereda El indio Bajo y algunos sectores de El Hoyo, El Danto y Palo de Cuches.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Barrios Villa Maria, Oscar Martinez, El Centro, Las Mercedes, Comuneros, Fundadores, Brisas del Pienta, José Antonio Galán, San Miguel de La Sierra, La Molienda, Vereda Monte Frio.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Villa Luisa sector Parrillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Concordia sectores de la calle 50 con carreras 22 y 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización La Victoria sectores de las calles 37,38 y 39 con carreras 20 y 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Portachuelo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Barrios España y Doce de Junio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: null.

Sector(es): Algunos Sectores del Barrio Uribe Uribe Carrera 16 a 18 y calle 53 a 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Uribe Uribe sector de la calle 52A con carrera 17A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del Barrio Uribe Uribe Carrera 16 a 18 y calle 53 a 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda el Aguila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Rincón de Girón sectores de las calles 38 y 39 con carreras 18 y 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Vereda Vuelta de Acuña y algunos sectores de las veredas Los Morros, Yondo y Puerto Olaya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mansito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Lagos del Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Flora.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda Irapire y Clavellinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Mirador de Arenales sector de las diagonales 7A,8,8A,9,9A y 10 con transversales 18B,18C,19,19A,19B y 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Caldera y La Pesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Nicolas Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Barrios Villa Maria, Oscar Martinez, El Centro, Las Mercedes, Comuneros, Fundadores, Brisas del Pienta, José Antonio Galán, San Miguel de La Sierra, La Molienda, Vereda Monte Frio.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Barrios Bolívar, Asoparaiso, Helena Santos Rosilla, Veredas Herrerita y algunos sectores de Grima y Bagres.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 2 y 3 con calles 3B,4,4B y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Casco urbano del municipio, Veredas Alto Cascajales, Alto Cirales, Bajo Cascajales, Barranco Amarillo, Cirales, El 27, El Centenario, El Danto, El Eden, El Guamo, El Hojarasco, El Hoyo, El Indio Bajo, El Toboso, La Honda, La Laguna, La Salina, La Victoria, Los Aljibes, Los Alpes, Palo De Cuches, Quinal Bajo, Quinal Alto, Rancho Grande, Sabanales, San Luis, El Cuarenta, Cañaverales, La Fortuna, Delicias Alto, El Vergel, Honduras Bajo y Trochas Al Medio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Angostura de Los Andes, Cabecera De Rio Sucio, El Control, El Líbano, El Porvenir, Filo De Oro, Islanda, La Belleza, La Pitala, Nueva Granada, Rio Sucio De Los Andes, Villa De Leyva, Vista Hermosa y algunos sectores de Santo Domingo, El Indio, Caño Doradas y Diviso de Los Andes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Taguales y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro Poblado San Juan Bosco De La Verde y Vereda El indio Bajo y algunos sectores de El Hoyo, El Danto y Palo de Cuches.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo y algunos sectores de los Alpes y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 19:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Si quieres ahorrar luz lo
Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para disminuir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.

Temas Relacionados

Servicios públicosSantanderCortes de luzcolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: estos fueron los movimientos de los 20 equipos durante el 16 de enero

Conjuntos como Nacional, América, Junior de Barranquilla y Tolima presentaron novedades para el armado de sus plantillas, ahora en el inicio de la temporada

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers se verán las caras en la ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs

El camino al Super Bowl LX verá a dos de los equipos del Oeste lidiando con desafíos tácticos y la presión histórica, con la defensa de Seattle como factor determinante en la previa

Seattle Seahawks vs. San Francisco

La presión al mariscal definiría el choque Denver Broncos vs. Buffalo Bills de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs

La estrategia para limitar la producción ofensiva será el factor central en un partido donde ajustes, lesiones y ritmo de juego determinarán el pase a la final de conferencia

La presión al mariscal definiría

El precio del dólar vuelve a subir en Colombia y se mueve cerca de los $3.700: así cerró la jornada del 16 de enero de 2026

De acuerdo con la plataforma Set-FX, se negociaron más de USD1.611 millones en 1.970 transacciones

El precio del dólar vuelve

Yeison Jiménez habría revelado a su productor que tenía que grabar ‘Destino final’ porque sentía que “no iba a durar mucho”: esta es la historia

Georgy Parra reveló el duro proceso que significó grabar el tema con Luis Alfonso

Yeison Jiménez habría revelado a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: tres participantes

‘Desafío Siglo XXI’: tres participantes se sometieron al corte de cabello extremo, Myriam dio la sorpresa, y un cuarto se sumó

Shakira se sumó al reto de “el nuevo 2016” en sus redes sociales con un carrete de fotografías que derritió a sus fans

Tom Hiddleston habló de la nueva temporada de ‘The Night Manager’, grabada en Colombia

Matt Damon elogió a las dos actrices colombianas con las que coincidió en el rodaje de ‘The Rip’: “Si las mujeres en Colombia son como ellas dos...”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: estos fueron los movimientos de los 20 equipos durante el 16 de enero

Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers se verán las caras en la ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs

La presión al mariscal definiría el choque Denver Broncos vs. Buffalo Bills de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs

Luis Díaz sorprende en Alemania con el detalle “más escandaloso de la Bundesliga”: así luce la figura del Bayern Múnich

Hugo Rodallega envió un fuerte mensaje a Jhon Jáder Durán por su mal momento: “Que se dedique a jugar”