Procuraduría advierte a Nueva EPS por incumplimientos en plan de contingencia para entrega de medicamentos

La Procuraduría General de la Nación volvió a pronunciarse sobre la situación que enfrentan los afiliados de Nueva EPS, luego de identificar incumplimientos en el plan diseñado para garantizar la entrega de medicamentos en medio del cambio de gestor farmacéutico.

De acuerdo con el ente de control, el número de quejas presentadas por los usuarios aumentó de manera significativa y está relacionado con dificultades persistentes en la distribución y dispensación de fármacos en distintas regiones del país.

Estas alertas motivaron un nuevo llamado de atención dirigido a los directivos de la entidad promotora de salud.

La Procuraduría explicó que el requerimiento se centra en la Estrategia de Atención en Contingencia por Transición de Gestor Farmacéutico, un plan que debía permitir continuidad en el suministro de medicamentos durante el proceso de ajuste operativo. Sin embargo, tras una revisión detallada, el organismo concluyó que la estrategia no estaría cumpliendo con los objetivos planteados.

Según el análisis realizado, la falta de resultados del plan ha derivado en que pacientes afiliados no reciban oportunamente los medicamentos prescritos, situación que ha generado múltiples reclamos ante las autoridades. El ente disciplinario indicó que, pese a la implementación formal del esquema, persisten barreras en la atención.

En su pronunciamiento, la Procuraduría solicitó a Nueva EPS adoptar medidas inmediatas y contundentes, con énfasis en acciones diferenciadas por departamentos y en la identificación clara de la población afectada. También pidió precisar el modelo de atención, la matriz de riesgos y los mecanismos de seguimiento, aspectos que, según el organismo, estarían incidiendo en la prestación del servicio.

El llamado incluyó la exigencia de informar de manera periódica los avances del plan y entregar soportes documentales sobre las acciones ejecutadas. La Procuraduría señaló que estas medidas buscan verificar si las tareas anunciadas realmente permiten superar las dificultades en la entrega de medicamentos.

Dentro de las quejas conocidas por el ente de control se encuentran denuncias de pacientes con enfermedades de alto costo. En ese contexto, el médico pediatra Manuel Santiago Ordóñez manifestó: “Además, pacientes diagnosticados con hemofilia no recibimos la correspondiente atención integral, a pesar de que la ley así lo establece”, declaración que fue citada en los reportes revisados.

La Procuraduría recordó que no es la primera advertencia dirigida a Nueva EPS. El 9 de enero de 2026, el organismo ya había alertado sobre fallas en la atención oportuna e integral a los afiliados, con énfasis en los problemas asociados a la disponibilidad y entrega de medicamentos en distintos puntos del país.

Ese pronunciamiento previo se produjo un día después de una mesa de seguimiento liderada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, en la que se evaluó el modelo de ajuste estructural de la EPS y las alternativas planteadas para enfrentar la escasez de recursos que impacta la prestación del servicio.

Durante ese espacio, se analizaron las dificultades derivadas de la insuficiencia financiera y logística, factores que, según el ente de control, continúan afectando la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones frente a los afiliados.

Mientras se desarrollan estos procesos de seguimiento, los usuarios continúan reportando demoras y trámites prolongados para acceder a sus tratamientos. En varias ciudades, se ha observado la presencia constante de personas que acuden a las sedes de la EPS en busca de autorizaciones o medicamentos pendientes.

La Procuraduría señaló que la situación se refleja en filas extensas y reiteradas reclamaciones, lo que evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado resolver las fallas estructurales del sistema de dispensación en Nueva EPS.

El ente de control insistió en que la entrega efectiva de medicamentos es un componente esencial del derecho a la salud y reiteró que las entidades responsables deben garantizar el acceso oportuno a los tratamientos ordenados por los profesionales médicos, conforme a la normatividad vigente.