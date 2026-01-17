Colombia

El dólar se desploma en Colombia y la aparente buena noticia esconde un problema mayor: así está el panorama

La fuerte apreciación del peso entusiasma a consumidores y deudores, pero expertos alertan que el dólar barato responde a movimientos temporales y puede traer efectos adversos para remesas, exportadores y cuentas fiscales

La apreciación del peso colombiano
La apreciación del peso colombiano llevó la tasa de cambio por debajo de $3.700, un nivel no visto en más de cuatro años y medio - crédito iStock

El comportamiento del dólar en Colombia empieza a encender alertas más allá de los titulares optimistas. Aunque para muchos ciudadanos ver la divisa estadounidense por debajo de los $3.700 resulta llamativo, niveles que no se registraban desde hace más de cuatro años y medio, el fenómeno trae consigo efectos colaterales que podrían sentirse con fuerza en distintos frentes de la economía nacional.

Desde finales de 2025, el peso colombiano mostró una apreciación sostenida frente al dólar, tendencia que se profundizó en los primeros días de 2026. A primera vista, el escenario puede interpretarse como una señal de fortaleza cambiaria. Sin embargo, economistas advierten que detrás de esta caída del dólar hay factores que, lejos de ser estructurales, responden a movimientos coyunturales con riesgos de fondo.

La caída del dólar en
La caída del dólar en Colombia responde a factores coyunturales, con riesgos macroeconómicos de fondo según expertos - crédito Gary Cameron/REUTERS

Jorge Llano, economista y vicepresidente de Desarrollo de Mercados del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), explicó que la dinámica del dólar en Colombia es el resultado de una combinación de elementos externos e internos. En el plano internacional, señaló una relativa calma en los mercados y, especialmente, las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y la Reserva Federal de Estados Unidos.

“La Fed es la que realmente le da esa fortaleza al dólar, porque siempre ha sido muy técnica y muy sensata, pero sí hay una tensión con el gobierno Trump y esto puede afectar la gobernabilidad de la entidad, haciendo que el dólar sea más débil”, dijo el experto en diálogo con el diario El Tiempo.

No obstante, el factor que más peso tuvo en la reciente apreciación del peso es doméstico. Llano apuntó directamente a la estrategia de endeudamiento del Gobierno colombiano, en particular a la emisión de bonos en dólares realizada en las primeras semanas del año. Según explicó, el Ejecutivo colocó cerca de USD5.000 millones en deuda externa, una cifra significativa para el tamaño del mercado local.

“Es un monto muy grande para el mercado colombiano y representa la mitad de la deuda que adquirió el país en dólares el año pasado, y solo llevamos 15 días de este año”, detalló. Ese movimiento tiene una consecuencia directa sobre la tasa de cambio, el Gobierno recibe recursos en dólares, pero debe cubrir gastos corrientes y obligaciones en pesos, lo que implica convertir esas divisas en moneda local.

La emisión de USD5.000 millones
La emisión de USD5.000 millones en bonos en dólares por parte del Gobierno colombiano impulsó la apreciación del peso en 2026 - crédito Shutterstock

“El Gobierno, entonces, debe pagar todas sus cuentas y gastos de funcionamiento en pesos, lo que quiere decir que toda esa plata que el Gobierno recibe en dólares la tiene que traer a la economía, es decir, comprar pesos, y eso hará que el peso baje aún más. El mercado sabe que esa plata va a llegar, por lo que el precio del dólar va a bajar más”, añadió Llano al medio antes mencionado.

Este contexto plantea interrogantes sobre los impactos que puede tener un dólar persistentemente bajo. Uno de los más sensibles es el de las remesas, un rubro que en los últimos años se convirtió en una de las principales fuentes de divisas para el país. De hecho, según el economista, durante este Gobierno las remesas superaron incluso al petróleo como generadoras de dólares.

“A partir de este Gobierno, por las remesas en Colombia estaban llegando más dólares que por petróleo, es decir que se volvieron un elemento muy importante y eso es parte también lo que explica por qué el dólar no se ha ido a niveles mucho más altos en el mediano plazo”, señaló.

Sin embargo, esa misma fortaleza del peso reduce el poder adquisitivo de quienes dependen de esos envíos. Llano fue claro al explicarlo: “Si yo pago 100 dólares de remesas, que antes eran alrededor de $400.000, ahora esos 100 dólares son $368.000; entonces aquí las personas van a poder comprar menos con esa misma plata”.

La conversión de recursos provenientes
La conversión de recursos provenientes de deuda externa a pesos aumenta la oferta de moneda local y presiona la baja del dólar - crédito Dado Ruvic/REUTERS

El efecto no se queda ahí. Los exportadores también enfrentan un escenario menos favorable. Con un dólar más barato, los ingresos por ventas en el exterior se reducen al convertirlos a pesos, lo que afecta márgenes de ganancia y competitividad frente a otros países. Para sectores que ya operan con costos elevados, la apreciación del peso puede convertirse en un obstáculo adicional.

Así, aunque la caída del dólar alivie temporalmente la inflación importada y beneficie a quienes tienen deudas en moneda extranjera, el panorama no es del todo alentador. La combinación de alta deuda pública, menor rentabilidad de las remesas y presión sobre los exportadores plantea un desafío complejo para la economía colombiana en 2026.

