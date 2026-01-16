Nicolás Arrieta reveló cómo está su relación con Westcol, La Liendra y Yeferson Cossio: “No es mi amigo”

Nicolás Arrieta se sincera en La casa de los famosos Colombia sobre sus polémicas con Westcol, La Liendra y Yeferson Cossio - crédito Nicolás Arrieta / Instagram

Una conversación aparentemente casual dentro de La casa de los famosos Colombia terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del reality.

Mientras dialogaba con Johanna Fadul y Tabi Bernal, el creador de contenido Nicolás Arrieta decidió abrirse y contar, con su estilo directo y sin rodeos, cómo es actualmente su relación con varios de los influenciadores más conocidos del país, entre ellos Westcol, La Liendra y Yeferson Cossio, con quienes ha tenido históricas diferencias públicas.

Arrieta comenzó explicando que, con el paso del tiempo, su relación con varios de ellos ha cambiado gracias a la madurez.

“Ahorita, obviamente, me caen re bien y son panas porque yo también he madurado, ellos también. Me llevo bien con todos, con Mario, Sebas, con Paisa también. Ellos son chéveres”, afirmó, reconociendo que durante años existió una rivalidad marcada por diferencias de estilo, discurso y forma de hacer contenido pero, según explicó, esa confrontación respondía a dos polos opuestos dentro del mundo digital: “Mucho tiempo era la rivalidad porque era el yin y el yang. Yo decía groserías, hablaba abiertamente de drogas, de alcohol. Ellos no”.

Uno de los momentos más extensos y contundentes de su relato estuvo relacionado con Yeferson Cossio, ya que Arrieta recordó que su vínculo viene de hace más de una década, cuando ambos coincidieron en una empresa de representación.

“Nosotros empezamos con la empresa que yo tenía de representación más o menos hace unos 10 años. Si tú ves un video de Cossio, Cossio dice que yo fui el que le dije: ‘Ey, bro, haz bromas, haz esto’”, señaló, asegurando que incluso varios de los primeros contenidos virales del influenciador se realizaron junto a él: “El video que tenía en YouTube Cossio con más vistas era mío”, añadió.

Sin embargo, esa relación se fracturó cuando, según Arrieta, Cossio empezó a promocionar productos que él consideraba engañosos.

“Él empezó a promocionar presuntas estafas. Yo le dije y él como: ‘Ay, bro, ayúdame’. Yo le dije: ‘Bro, no más, somos panas, pero no hagas esto, estás dañando a la gente’”, relató.

Para Nicolás, el punto de quiebre fue la insistencia: “Se lo he dicho cinco veces”, afirmó, explicando que su postura se basa en la responsabilidad con la audiencia.

“Lo más valioso que tienes como creador de contenido es tu audiencia. El punto en que traicionas a tu audiencia, estás traicionando a una persona que cree en ti”, indicó.

Sobre una posible reconciliación con Cossio, Arrieta fue tajante: “No, nunca en la vida”. Incluso recordó el enfrentamiento legal entre ambos. “Me puso una tutela, le gané. Él me puso una tutela a mí y entorpece el sistema de justicia”, dijo, marcando distancia definitiva.

El tono cambió cuando se refirió a Westcol porque, aunque también existieron disputas legales en el pasado, Arrieta aseguró que hoy la relación es cordial.

“Con Westcol estamos rebien. Ya con Westcol estamos bien”, comentó, reconociendo que ambos superaron sus diferencias tras los procesos judiciales que enfrentaron.

En cuanto a La Liendra, el influenciador fue fiel a su estilo irónico: “No, ya bien. Le di un Nachazo (refiriendose al golpe que le pedo en la cara con una cartilla de Nacho Lee en una pelea de boxeo que tuvieron hace unos meses) y el man cambió, ahora hace documentales”, dijo entre risas, pero aclaró que nunca fueron amigos cercanos: “Yo nunca he sido pana de él. Nunca. Me parecía que lo que hacía era muy estúpido”, afirmó.

Finalmente, reconoció que hoy percibe una evolución en su contenido. “Ahora me parece que hace algo bueno. Todos tenemos derecho a mejorar”. Mientras que se refirió a Yina Calderón y aseguró no tener ningún vínculo real con ella actualmente.

“Ella empezó a decir un montón de vainas mías en un live. Yo la he visto dos veces”, contó, relatando algunos encuentros esporádicos que no derivaron en una amistad: “Yo con ella nada”, sentenció.