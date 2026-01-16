María Fernanda Cabal pidió “cosas importantes” a Estados Unidos para Colombia: lanzó propuesta directa para proteger la democracia

La senadora María Fernanda Cabal señaló que tras su encuentro con altos funcionarios en Estados Unidos, llegará con apoyo para Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, sostuvo una serie de reuniones de alto nivel en Washington, donde trasladó al Gobierno de Estados Unidos su preocupación sobre la situación política en Colombia y presentó una propuesta directa que busca fortalecer la vigilancia internacional sobre los próximos comicios en su país.

En sus encuentros, María Fernanda Cabal se reunió con funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa y con enlaces de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), además de visitar la Casa Blanca, donde se tomó una fotografía junto a un cuadro de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.

La senadora enfatizó en sus redes sociales que “extraordinaria esta visita a Washington (...) Estuvimos en visitas demasiado productivas para Colombia, mostrándole cuáles son los riesgos y las oportunidades. Vienen cosas grandes para mi país”.

La senadora María Fernanda Cabal se fotografió al interior de la Casa Blanca, donde aparece un cuadro de una pintura de Donald Trump - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora uribista también publicó en su cuenta de X un mensaje que resumió la intención de su visita: “Vienen cosas importantes para nuestro país”. Durante su agenda, la senadora participó en el foro “60 años de terror cubano”, organizado por el Center for a Free Cuba.

En este conversatorio, la senadora del Centro Democrático advirtió sobre la estrategia internacional impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que según ella busca “articular una contra narrativa ideológica y redes políticas afines al modelo venezolano, en un momento clave para el futuro democrático del continente”.

La senadora solicitó respaldo estadounidense en elecciones colombianas

Frente a su visita en Estados Unidos, el equipo de prensa de Cabal destacó que la senadora solicitó al Gobierno estadounidense mantener “una vigilancia activa frente a las próximas elecciones en Colombia, un proceso en el que se juega la supervivencia de la democracia y el orden institucional del país”.

María Fernanda Cabal afirmó que regresará a Colombia con compromisos concretos y propuestas para asegurar elecciones justas y transparentes - crédito @MariaFdaCabal/X

Según el comunicado, la senadora consideró que la participación internacional es clave para garantizar transparencia y seguridad en las elecciones que definirán la dirección política de Colombia en los siguientes años; en marzo llegan los importantes comicios legislativos y en mayo la primera vuelta presidencial.

La agenda de Cabal incluyó además reuniones con representantes de centros de pensamiento y analistas estratégicos, entre ellos The Heritage Foundation y el America First Policy Institute, organizaciones que promueven políticas públicas de derecha conservadora.

En estos encuentros, la senadora abordó temas relacionados con la seguridad hemisférica, la institucionalidad democrática y la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos; la senadora enfatizó: “Necesitamos que aliados internacionales comprendan la importancia de proteger nuestras instituciones, la democracia y los procesos electorales. Lo que se decide en Colombia afecta la estabilidad de toda la región”.

María Fernanda Cabal visitó la Casa Blanca, donde estuvo cerca del lugar donde Donald Trump dirige Estados Unidos, que ella tanto admira - crédito @MariaFdaCabal/X

Esto se debe a la relación histórica de Colombia con Estados Unidos. Las tensiones entre el presidente Petro y Donald Trump debilitaron los canales diplomáticos, lo que llevó a que la oposición, incluida María Fernanda Cabal y otros líderes, aumente su preocupación.

Por eso, ante el temor de un posible autoritarismo, ella solicitó que desde el exterior se supervise de manera cercana los procesos políticos en Colombia.

Ante su visita, María Fernanda Cabal reiteró que su misión en Washington no se limitaría a encuentros protocolares, pues afirmó que regresará a Colombia con una propuesta concreta y directa que, según ella, busca garantizar que “las elecciones sean observadas con rigor y que el mundo conozca los riesgos que enfrenta nuestro país”.

La senadora Maria Fernanda Cabal sostuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa de Estados Unidos para abordar la situación política de Colombia - crédito @CabalPrensa/X

La senadora también hizo énfasis en que la cooperación internacional puede ser determinante para evitar la expansión de influencias externas que, en su opinión, amenazan la institucionalidad colombiana, como lo dijo en cada espacio en la que participó.

“Vine a Estados Unidos para dejar claro que Colombia necesita aliados estratégicos que comprendan los riesgos actuales. No regreso con las manos vacías, sino con compromisos y propuestas que puedan asegurar que nuestros procesos electorales se desarrollen de manera justa y transparente”, dijo la senadora.