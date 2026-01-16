Colombia

Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo anunció la presentadora Carla Giraldo

Sin dar mayores explicaciones, la producción del ‘reality show’ anunció la salida de la DJ y empresaria durante su emisión central

La presentadora Carla Giraldo atribuyó su salida del programa por "motivos personales" - crédito Canal RCN

Durante la emisión del cuarto capítulo de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, los televidentes y usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos luego de que la presentadora Carla Giraldo anunciara ante los participantes que la DJ, empresaria y creadora de contenido Marcela Reyes había renunciado al reality show.

El anuncio se hizo mientras tenía lugar la prueba del robo de salvación en la terraza de la casa estudio, en una decisión que, vistas las reacciones de los participantes, no se veía venir.

Quiero contarles algo. A partir de este momento, Marcela Reyes sale de la competencia por motivos personales... Por ahora vamos a continuar con ‘El jefe’ y vamos a ponerle atención a lo que tiene que decirnos sobre el juego”, dijo Giraldo, sin dar más detalles.

Sin dar más detalles, las especulaciones y preguntas surgieron en cuestión de instantes, dentro y fuera del formato televisivo. Según hicieron notar algunos seguidores en redes sociales, la DJ reportó que tenía un dolor de espalda, por lo que le pidió a Juanse Laverde que le ayudara. Sin embargo, se desconoce si su salida se debió a quebrantos de salud.

Tras el anuncio de la presentadora Carla Giraldo, los participantes hicieron sus conjeturas - crédito Canal RCN

Eso no impidió que en plataformas digitales los usuarios apuntaran a situaciones que vivió la “influenciadora” durante los cuatro días que permaneció en la casa, siendo su ingreso el último anunciado por la producción en el mismo programa de estreno de la temporada, el lunes 12 de enero.

Usuarios apuntan a Valentino Lazaro y Nicolás Arrieta como causantes de la salida de Marcela Reyes

Y es que, desde su llegada, tanto Valentino Lázaro como Nicolás Arrieta no dudaron en convertirla en blanco de sus estrategias para consolidar su posición en el reality show de cara a los televidentes.

En el día de estreno, la presencia de Reyes desencadenó reacciones entre sus compañeros. Al quitarse los accesorios de la cabeza tras su presentación, Valentino Lázaro la reconoció y se refirió a su imagen pública, lo que llevó a Marcela a expresar frente a todos que su objetivo era “mostrar quién es realmente” y dejar atrás prejuicios y comentarios negativos.

Este gesto generó de inmediato un cruce verbal con Valentino, que le respondió que, si tenía algo que decirle, lo hiciera directamente, en vez de lanzar indirectas. “Dímelo en la cara”, le exigió, imprimiendo tensión en la casa durante la primera noche.

Más adelante, cuando se produjo la dinámica del juicio, volvieron a tener un enfrentamiento verbal. “Tú siempre andas de colgado”, dijo Marcela, a lo que Valentino le replicó: “Yo hablé de mucha gente acá y tú también. Tú hablaste de Karina, entonces ¿por qué te quejas de la gente colgada cuando tú también eres una colgada?”.

El conflicto entre los dos tomó más fuerza cuando Valentino le echó en cara lo afectada de su imagen por los señalamientos de su supuesta responsabilidad en la muerte de su expareja B-King en México, en 2025.

“Te colgaste de la religión para limpiar tu imagen y eso se me hace sucio. Si vas a hablar de Dios en tus videos, demuéstralo con lo que te rodea y con quién eres. Eres una falsa, falsa”, señaló.

El creador de contenido hizo una serie de comentarios contra la DJ por las acusaciones que recayeron por una supuesta responsabilidad en la muerte de su expareja B-King, en México - crédito Canal RCN

Por otra parte, hubo una interacción entre Nicolás Arrieta y Marcela Reyes junto a otros participantes en los que el “influenciador”, medio en broma medio en serio, hizo una serie de comentarios con tono de humor negro relacionados con el tema.

Con estos antecedentes, los usuarios ya manifestaron sus sospechas de que la salida de Marcela se relaciona con los ataques que viene recibiendo por las acusaciones del caso B-King. “No aguantó la presión de Valentino”, “tanto show esa entrada para nada”, “no aguantó”, “eso ya lo había planeado”, “se sintió expuesta”, fueron algunas de las respuestas más recurrentes.

