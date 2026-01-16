Colombia

Infecciones respiratorias agudas crecieron en Rionegro en 2025 y autoridades refuerzan recomendaciones de prevención

Las infecciones respiratorias agudas aumentaron de forma sostenida en Rionegro durante 2025, con mayor impacto en menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud municipal

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) presentaron un incremento sostenido en Rionegro a lo largo de 2025, de acuerdo con los registros divulgados por la Secretaría de Salud del municipio, información que fue reportada por la Revista Semana.

El comportamiento epidemiológico estuvo marcado por un segundo pico respiratorio que coincidió con la temporada de lluvias y los cambios bruscos de temperatura, fenómeno que se prolongó durante los primeros días de 2026 y generó una mayor demanda de atención médica.

Las cifras oficiales indican un aumento del 23,7 % en las consultas externas por IRA frente a los registros de 2024. Este crecimiento se reflejó principalmente en la atención ambulatoria, aunque también se evidenció un incremento en los servicios hospitalarios.

Según los datos consolidados, las hospitalizaciones en sala general aumentaron un 8,5 %, mientras que los ingresos a las unidades de cuidado intensivo (UCI) crecieron un 2 % durante el mismo periodo.

El aumento de casos ha ejercido presión sobre los servicios de urgencias, en especial durante los momentos de mayor circulación de virus respiratorios. No obstante, la mayor proporción de pacientes fue atendida de manera ambulatoria, lo que permitió que los servicios de alta complejidad se destinaran a los casos que presentaron complicaciones o requerimientos clínicos específicos.

Las autoridades sanitarias locales señalaron que los grupos más afectados son los menores de cinco años, los adultos mayores de 60 años y las personas con enfermedades crónicas. Estos segmentos de la población concentran un número significativo de hospitalizaciones, debido a que presentan una mayor susceptibilidad frente a infecciones respiratorias, incluida la influenza y otros virus de circulación estacional.

Foto de archivo. EFE/Natalia Pedraza
De acuerdo con la Secretaría de Salud de Rionegro, las condiciones climáticas han sido un factor determinante en el comportamiento de las IRA. Las lluvias persistentes y las variaciones de temperatura favorecen la propagación de virus respiratorios, lo que incrementa el riesgo de contagio, especialmente en contextos urbanos y zonas con alta densidad poblacional.

La entidad también recordó que el riesgo de transmisión es mayor en espacios cerrados, concurridos y con ventilación insuficiente. En estos ambientes, los virus respiratorios encuentran condiciones propicias para su circulación, lo que incrementa la probabilidad de brotes y contagios, sobre todo durante los picos estacionales.

Ante este panorama, las autoridades de salud han reiterado recomendaciones preventivas dirigidas a la comunidad. Entre las medidas destacadas se encuentran el uso adecuado del tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios, el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados y el distanciamiento físico cuando sea posible, prácticas que buscan reducir la transmisión de infecciones.

Asimismo, la vacunación contra la influenza y otras enfermedades respiratorias continúa siendo una de las principales estrategias promovidas por la Secretaría de Salud. Estas acciones están orientadas de manera prioritaria a los grupos considerados de mayor riesgo, como niños pequeños, adultos mayores y personas con patologías de base.

Durante 2025, el comportamiento de las IRA en Rionegro no derivó en la adopción de medidas obligatorias o restricciones de movilidad. Las orientaciones emitidas por las autoridades han sido de carácter preventivo, enfocadas en la corresponsabilidad ciudadana y en la adopción voluntaria de hábitos de cuidado.

La Alcaldía de Rionegro, en coordinación con la Secretaría de Salud, ha mantenido un monitoreo permanente de la situación sanitaria, con el objetivo de informar oportunamente a la población y fortalecer las acciones de prevención. Las autoridades locales han señalado que la vigilancia epidemiológica permite anticipar escenarios de mayor demanda y ajustar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Este comportamiento en Rionegro coincide con tendencias observadas a nivel nacional y regional, donde se ha reportado una mayor circulación de subtipos de influenza A. Estas dinámicas han incrementado la demanda de atención médica, especialmente en niños y adultos mayores, grupos que presentan mayores tasas de consulta y hospitalización.

