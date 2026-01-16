Gobierno Petro respondió a las regiones y aseguró que la emergencia económica no afecta sus finanzas

El Ministerio de Hacienda aclara que los ajustes por la Emergencia Económica no afectan las finanzas de los departamentos - crédito Colprensa

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público salió a responder a las críticas y preocupaciones generadas por las medidas adoptadas como parte de la emergencia económica, al asegurar que los ajustes decretados no afectan las finanzas de los departamentos ni comprometen la prestación de servicios esenciales en las regiones. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el Gobierno defendió el alcance del Decreto Legislativo 1474 de 2025 y sostuvo que su objetivo es obtener recursos extraordinarios, temporales y proporcionales para atender la coyuntura actual.

Según explicó la cartera de Hacienda, las medidas implementadas buscan enfrentar los impactos asociados a la emergencia sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales. En ese sentido, el Gobierno señaló que el decreto respeta el recaudo y la administración de los recursos por parte de los departamentos, garantizando el cumplimiento de sus compromisos presupuestales y los principios de colaboración armónica entre los niveles territorial y nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Gobierno asegura que los servicios esenciales en las regiones, como salud y educación, están protegidos ante las recientes medidas económicas - crédito Ministerio de Hacienda

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento tiene que ver con el destino de las rentas. La cartera de Hacienda precisó que estas mantienen sus destinaciones específicas, en especial hacia sectores considerados prioritarios como la salud, la educación y el deporte. Con esto, el Ejecutivo busca despejar los temores de un eventual desfinanciamiento de áreas sensibles para la atención de la población.

El comunicado también cita un estudio del Banco Mundial, titulado Impuestos sanitarios en Colombia (septiembre de 2025), para respaldar su posición. De acuerdo con ese análisis, el incremento del nivel previsto en el Decreto Legislativo 1474 de 2025 no afecta las rentas de los departamentos, lo que, según el Gobierno, demuestra que las medidas no tienen un impacto negativo en los ingresos territoriales.

En medio del debate público que suscitó la declaratoria de la Emergencia Económica y sus decretos reglamentarios, el Ministerio de Hacienda aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo con las autoridades regionales. Como parte de ese esfuerzo, anunció la convocatoria a una mesa de trabajo con gobernadoras y gobernadores, programada para el lunes 19 de enero a las 8:00 a. m., en la sala Antonio García Nossa de la entidad.

Noticia en desarrollo...