Colombia

Gobierno Petro respondió a las regiones y aseguró que la emergencia económica no afecta sus finanzas

El Ministerio de Hacienda defendió el Decreto Legislativo 1474 de 2025 y afirmó que las medidas adoptadas buscan atender la emergencia con recursos temporales, sin comprometer la sostenibilidad financiera de los departamentos

Guardar
El Ministerio de Hacienda aclara
El Ministerio de Hacienda aclara que los ajustes por la Emergencia Económica no afectan las finanzas de los departamentos - crédito Colprensa

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público salió a responder a las críticas y preocupaciones generadas por las medidas adoptadas como parte de la emergencia económica, al asegurar que los ajustes decretados no afectan las finanzas de los departamentos ni comprometen la prestación de servicios esenciales en las regiones. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el Gobierno defendió el alcance del Decreto Legislativo 1474 de 2025 y sostuvo que su objetivo es obtener recursos extraordinarios, temporales y proporcionales para atender la coyuntura actual.

Según explicó la cartera de Hacienda, las medidas implementadas buscan enfrentar los impactos asociados a la emergencia sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales. En ese sentido, el Gobierno señaló que el decreto respeta el recaudo y la administración de los recursos por parte de los departamentos, garantizando el cumplimiento de sus compromisos presupuestales y los principios de colaboración armónica entre los niveles territorial y nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Gobierno asegura que los
El Gobierno asegura que los servicios esenciales en las regiones, como salud y educación, están protegidos ante las recientes medidas económicas - crédito Ministerio de Hacienda

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento tiene que ver con el destino de las rentas. La cartera de Hacienda precisó que estas mantienen sus destinaciones específicas, en especial hacia sectores considerados prioritarios como la salud, la educación y el deporte. Con esto, el Ejecutivo busca despejar los temores de un eventual desfinanciamiento de áreas sensibles para la atención de la población.

El comunicado también cita un estudio del Banco Mundial, titulado Impuestos sanitarios en Colombia (septiembre de 2025), para respaldar su posición. De acuerdo con ese análisis, el incremento del nivel previsto en el Decreto Legislativo 1474 de 2025 no afecta las rentas de los departamentos, lo que, según el Gobierno, demuestra que las medidas no tienen un impacto negativo en los ingresos territoriales.

En medio del debate público que suscitó la declaratoria de la Emergencia Económica y sus decretos reglamentarios, el Ministerio de Hacienda aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo con las autoridades regionales. Como parte de ese esfuerzo, anunció la convocatoria a una mesa de trabajo con gobernadoras y gobernadores, programada para el lunes 19 de enero a las 8:00 a. m., en la sala Antonio García Nossa de la entidad.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Ministerio de HaciendaEmergencia EconómicaGustavo PetroDepartamentos Emergencia EconómicaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Alias el Viejo, vínculo entre la Segunda Marquetalia y ‘el Costeño’ llegó a acuerdo con la Fiscalía por magnicidio de Miguel Uribe: esta sería su pena

Simeón Pérez Marroquín facilitó la entrega del arma de fuego modificada que terminó usando el menor de edad que atacó al precandidato presidencial

Alias el Viejo, vínculo entre

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, minuto a minuto de la SuperLiga 2026: siga el partido en directo en el Metropolitano

El campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay I-2025 recibe al ganador del primer semestre del campeonato del año pasado, abriendo la nueva temporada

Junior vs. Santa Fe EN

María Fernanda Cabal pidió “cosas importantes” a Estados Unidos para Colombia: lanzó propuesta directa para proteger la democracia

La senadora se adelantó al presidente Petro, al visitar la Casa Blanca y el Congreso, aprovechando su llegada para presentar una petición relevante a altos funcionarios con la agenda electoral de 2026

María Fernanda Cabal pidió “cosas

Calendario UCI WorldTour 2026: fechas, carreras y los colombianos que buscarán hacer historia

La temporada internacional de ciclismo ya tiene definida su hoja de ruta y los equipos ajustan sus preparativos para una campaña exigente

Calendario UCI WorldTour 2026: fechas,

Luis Alfonso le rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez en su casa: “Lo queremos como un hijuep...”

El artista compartió un momento muy íntimo en medio de la dolorosa pérdida de su colega y amigo

Luis Alfonso le rindió emotivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso le rindió emotivo

Luis Alfonso le rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez en su casa: “Lo queremos como un hijuep...”

Murió Dogardisc, reconocido champetero y voz de la emblemática canción “El Viejo Zorro”

Yeison Jiménez encabeza el ranking de las canciones más sonadas hoy en Spotify Colombia

Luis Ángel “el Flaco” se quebró al cantar ‘Mi último deseo’, tema que interpretó varias veces con Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez respondió a Giovanny Ayala por sus comentarios contra el homenaje a Yeison Jiménez: “Te odiaba”

Deportes

Tulio Gómez por fin venderá

Tulio Gómez por fin venderá al América de Cali y busca comprador: “Ya nuestro ciclo se cumplió”

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, minuto a minuto de la SuperLiga 2026: siga el partido en directo en el Metropolitano

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

Jefferson Lerma tendría su futuro definido para la próxima temporada: sorpresa en el Crystal Palace

Así es la camiseta titular de Junior para la temporada 2026: diseño, colores y fecha de venta a los hinchas