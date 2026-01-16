Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Él y ella (HIS & HERS)

Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.

2. María la caprichosa

María, Francy y Tulia trabajan como empleadas de servicio en los barrios pudientes de Medellín. ¿Podrán superar la discriminación y la pobreza en su búsqueda de un futuro estable?

3. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

4. En fuga (Run Away)

Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos capaces de destruir a su familia para siempre.

5. The Good Doctor

Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.

6. Machos alfa

La abolición del patriarcado se acerca. En plena crisis de la masculinidad, cuatro amigos cuarentones están perdiendo su trono, privilegios e identidad. Años atrás habrían sido machos alfa al mando de sus relaciones, su trabajo y su vida.. pero les ha tocado vivir en la era de la igualdad, en una sociedad con nuevas reglas que los golpea exponiendo su patetismo.

7. Emily en París

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

8. The Rookie

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

9. Estado de fuga 1986

La amistad entre León y Jeremías, unida por la literatura, se rompe cuando uno de ellos comete un acto de violencia imperdonable en Bogotá.

10. Simplemente Alicia

Alicia se caso con el hombre que la ama, pero cuando se reencuentra con un cabo suelto de su pasado, deberá escoger entre una vida estable y un torrido romance

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.