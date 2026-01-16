Colombia

Cotización de apertura del dólar en Colombia HOY 16 de enero de 2026: así amaneció el tipo de cambio

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del
Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 16 de enero de USD a COP

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 3.685,25 pesos colombianos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,03% comparado con los 3.686,50 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 0,76%, por ello en el último año todavía mantiene una disminución del 12,61%.

Si comparamos el dato con fechas anteriores, gira las tornas respecto del de la jornada previa, cuando marcó una subida del 0,05%, sin poder establecer una clara tendencia. La cifra de la volatilidad es de 6,57%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (9,84%), lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.

