Revelan la carta en la que Otty Patiño pidió el traslado de cabecillas de grupos criminales a Barranquilla: aparecen alias Castor y ‘El Negro Ober’

En la misiva dirigida al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, el consejero comisionado de Paz solicitó que 17 líderes de las estructuras locales sean movidos a la capital del Atlántico para adelantar los procesos de paz urbana con el Gobierno Petro

Otty Patiño, comisionado consejero para
Otty Patiño, comisionado consejero para la paz de Colombia - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

Crece la polémica por el traslado de máximos cabecillas de los grupos criminales de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad en Barranquilla.

Mientras que los sectores políticos locales advierten sobre el recrudecimiento de la violencia que se podría generar en la capital del departamento del Atlántico, el Gobierno respondió que se suspendió la medida debido a la falta de compromisos de los líderes de las organizaciones ilegales.

Sin embargo, se conoció una carta firmada el 10 de enero por el consejero comisionado de paz Otty Patiño, en la que solicitó al ministro de Justicia Andrés Idárraga el traslado de 17 cabecillas del grupo denominado Los Costeños a la capital colombiana, con el fin de reforzar la política pública de Paz Total y es presentada como un “gesto de paz” por parte del Gobierno Nacional.

“De forma respetuosa solicitamos a usted, como Ministro de Justicia, y en caso de que se cumplan todos y cada uno de los requisitos legales y reglamentarios, evaluar la posibilidad de autorizar el traslado al CMSBA - Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla, de las personas privadas de la libertad que se relacionan a continuación”, se lee en el documento revelado por Caracol Radio W.

Entre los nombres solicitados por el funcionario colombiano, se encuentran Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias El Negro Ober, Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, Félix Junior Peña Escorcia, alias Junior Guerra, jefe de zona de Los Costeños y mano derecha de ‘Castor’, Jorge Eliecer Pasos Ortiz, alias Hormiga, entre otros.

Cabe mencionar que uno de los cabecillas que no aparece en dicho listo es Digno José Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de Los Pepes, pese a que su nombre aparece en la resolución 442 de 2025 en la que lo autorizaba a participar en la mesa de conversaciones con el Gobierno colombiano.

Del mismo modo, el comisionado advirtió en la carta que los reclusos identificados fueron entrevistados para determinar sus roles dentro de estos grupos de crimen de alto impacto, así como sus áreas de influencia en el área metropolitana de Barranquilla y en el departamento del Atlántico.

“Así mismo, han manifestado su voluntad ser trasladados y aportar en la fase de acercamientos exploratorios ya indicada, por lo que amablemente solicito que el Ministerio de Justicia y del Derecho realice la valoración pertinente en aras de realizar el traslado”, mencionó Patiño en la misiva dirigida a Idárraga.

Esta carta se conoció tras un movimiento impulsado por la defensa de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, que busca reubicar a 45 dirigentes de la organización en la ciudad.

Ministerio de Justicia negó la petición

La solicitud, sin embargo, fue rechazada el 12 de enero del año en curso, cuando el ministro Andrés Idárraga afirmó que no habría traslados a la capital del Atlántico.

Esta negativa de la cartera implica el mantenimiento de la situación actual para los integrantes de Los Costeños mencionados en la carta.

La decisión se conoció tras la comunicación directa entre el consejero y la cartera de justicia, y pone de relieve las tensiones entre las estrategias defensivas de los cabecillas y la autoridad estatal.

