Nicolás Arrieta habría lanzado dardo a Yeferson Cossio en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Lo pongo a caminar normal”

El 'youtuber' aseguró que pondría a caminar bien a Cossio en caso de que ingresara a la casa estudio - crédito @NoloKendo/X

La interacción entre los concursantes de La casa de los famosos Colombia volvió a encender los debates, cuando Nicolás Arrieta expresó su opinión sin reservas. Entre bromas y desafíos hacia su conocido rival de redes, dejó una declaración que resume su postura: “Que me lo traigan, que lo pongo aquí, mejor dicho, a parir”.

Así respondió ante la pregunta de Tebi Bernal acerca de si sería capaz de darle un mazorcazo a Yeferson Cossio, su enemigo declarado por la polémica de los concursos que promueve y que Arrieta considera “estafas”.

Arrieta se convirtió en el primer famoso en riesgo y abre la placa de nominaciones - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

La conversación, que también incluía a Juanda Caribe y Eidevin López, derivó hacia el estado físico de Cossio por la cirugía que se realizó en sus piernas para aumentar de estatura. “Al Cossio lo ponemos a caminar normal”, soltó Arrieta entre risas, insinuando que el influencer paisa no soportaría la presión dentro del programa.

Eidevin lo desafió a clarificar: “Lo ponen a caminar normal, ¿y cómo ha quedado?”, lo que llevó a una nueva respuesta irónica del bogotano: “¿No lo has visto? Anda así como en zancos, marica, pobrecito, igual, pobrecito”.

El tema de la confrontación se mezcló con referencias a otros participantes, como Marcela Reyes. Arrieta recordó: “Si pusimos a Marcela Reyes, pálida, ese man se desmaya, marica… Si Marcela Reyes estaba sudando, así, ay, juemadre, se le corrió el maquillaje y todo va”.

Tras el suceso en el Vive Claro, crecen las dudas sobre si el comportamiento del youtuber pondrá en riesgo su participación en el popular 'reality' - crédito Instagram

En una muestra de ambición y humor negro, Nicolás Arrieta deslizó sobre sus planes al ganar el reality: “Mi meta es que cuando gane La casa de los famosos, es cortarme las piernas”. Frente a la posibilidad de un encuentro con Cossio, remató: “Ese man no se atreve a venir por acá. No, le pueden poner toda la plata que quieran, no va a venir. Pero póngansela por mi placer y el del mundo entero”.

Por qué no pueden salvar a Nicolás Arrieta de la eliminación

El inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3 ha marcado un giro inesperado en la estrategia del reality, con la introducción de ventajas inéditas y poderes especiales que han alterado la dinámica desde el primer día.

Esta edición se caracteriza por la entrega de ocho poderes clave que otorgan a los habitantes la capacidad de modificar las nominaciones y la evolución del juego. Los concursantes, agrupados en equipos y habitaciones, recibieron estas ventajas a través de una dinámica en la que debían explotar globos y descubrir tarjetas con beneficios ocultos.

Renzo nominó a Nicolás Arrieta y lo mando directo a la sala de eliminación - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

La gala inicial tuvo como protagonista a Renzo Meneses, quien obtuvo la denominada “Nominación Asesina”. Esta ventaja le permitió enviar directamente a un participante a la placa de nominados, sin posibilidad de salvación por parte de sus compañeros.

Meneses optó por utilizar este poder contra Nicolás Arrieta, integrante del equipo Calma, exponiéndolo de inmediato a la votación del público. “Voy a defender a mi equipo (Tormenta) a capa y espada, así que mi nominación asesina se va para Calma y el famoso es Nicolás. No es nada personal y sé que el man tiene una fanaticada fuerte y ojalá lo salven...”, explicó Meneses ante las cámaras.

La decisión de Meneses sorprendió tanto a los concursantes como a los seguidores del programa, quienes ya pueden votar en la página oficial. Por su parte, Arrieta asumió la nominación con serenidad y expresó que entiende que se trata de una movida estratégica dentro de las reglas del juego.

Así las cosas, Arrieta tendrá que demostrar que su fandom lo apoya para que continúe en competencia y logre su permanencia una semana más hasta la próxima eliminación.