Enrique Gómez arremetió contra Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Medio país está repartido entre las Farc de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’”

Enrique Gómez aseguró que el control territorial de las organizaciones criminales se ha intensificado bajo políticas del Gobierno Petro - crédito Colprensa

El abogado y político Enrique Gómez advirtió sobre el avance del control de grupos armados en regiones rurales de Colombia y cuestionó la estrategia política del sector oficialista en el marco de las elecciones.

Gómez hizo estas declaraciones a través de su cuenta en la red social X, donde se refirió al reciente informe de la periodista Salud Hernández, el cual describe la situación de inseguridad en amplias zonas del país.

Según Gómez, actualmente “medio país está repartido entre las Farc de Calarcá y Mordisco”, mientras que el Clan del Golfo se consolida como “el grupo criminal que más crece en todas las regiones”. Además, señaló que Norte de Santander y la región del Catatumbo estarían bajo dominio del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El jurista enfatizó que la situación representa “un cuadro de horror que está viviendo la Colombia rural, la de las regiones que dejó en manos de las narcoguerrillas”.

Gómez sostuvo que la persistencia de la violencia responde a una estrategia electoral impulsada por Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, y por el presidente Gustavo Petro.

“Esa es la estrategia electoral de Cepeda y el Pacto Histórico, vender procesos de paz que jamás se completarán”, afirmó.

Según el abogado, estos procesos, presentados como avances, “siempre habrá disidencias de las disidencias” y serían utilizados “por los marxistas-chavistas para engañar”.

El abogado y político concluyó que la decisión de los votantes en los próximos comicios “no se puede relegar al ‘gusto’ de votar”, ya que, a su juicio, las consecuencias afectarán el futuro del país por generaciones.

Gómez trazó una disyuntiva electoral entre “Cepeda, el candidato de todos los criminales del país”, y Abelardo De La Espriella, respaldado por las listas de Senado y Cámara del movimiento Salvación Nacional.