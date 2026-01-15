Colombia

Enrique Gómez arremetió contra Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Medio país está repartido entre las Farc de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’”

El político y abogado aseguró que el control territorial de las organizaciones criminales se ha intensificado bajo políticas de la actual administración

Guardar
Enrique Gómez aseguró que el
Enrique Gómez aseguró que el control territorial de las organizaciones criminales se ha intensificado bajo políticas del Gobierno Petro - crédito Colprensa

El abogado y político Enrique Gómez advirtió sobre el avance del control de grupos armados en regiones rurales de Colombia y cuestionó la estrategia política del sector oficialista en el marco de las elecciones.

Gómez hizo estas declaraciones a través de su cuenta en la red social X, donde se refirió al reciente informe de la periodista Salud Hernández, el cual describe la situación de inseguridad en amplias zonas del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según Gómez, actualmente “medio país está repartido entre las Farc de Calarcá y Mordisco”, mientras que el Clan del Golfo se consolida como “el grupo criminal que más crece en todas las regiones”. Además, señaló que Norte de Santander y la región del Catatumbo estarían bajo dominio del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El jurista enfatizó que la situación representa “un cuadro de horror que está viviendo la Colombia rural, la de las regiones que dejó en manos de las narcoguerrillas”.

Gómez sostuvo que la persistencia de la violencia responde a una estrategia electoral impulsada por Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, y por el presidente Gustavo Petro.

“Esa es la estrategia electoral de Cepeda y el Pacto Histórico, vender procesos de paz que jamás se completarán”, afirmó.

Según el abogado, estos procesos, presentados como avances, “siempre habrá disidencias de las disidencias” y serían utilizados “por los marxistas-chavistas para engañar”.

El abogado y político concluyó que la decisión de los votantes en los próximos comicios “no se puede relegar al ‘gusto’ de votar”, ya que, a su juicio, las consecuencias afectarán el futuro del país por generaciones.

Gómez trazó una disyuntiva electoral entre “Cepeda, el candidato de todos los criminales del país”, y Abelardo De La Espriella, respaldado por las listas de Senado y Cámara del movimiento Salvación Nacional.

Temas Relacionados

Enrique GómezGustavo PetroGobierno PetroAlias CalarcáFarcIván MordiscoELNColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan gastos de la consulta del Pacto Histórico: Iván Cepeda y Carolina Corcho reportaron más de $2.300 millones

El senador destinó la mayor parte de sus recursos a publicidad política, con un gasto total de $964.830.000, mientras que la cabeza de lista al Senado concentró $1.428.995.950 principalmente en la organización de actos públicos y actividades administrativas

Revelan gastos de la consulta

Clima en Medellín: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de enero

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Medellín: cuál será

Clima en Barranquilla: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Barranquilla: conoce el

Clima en Cali: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de enero

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima en Cali: cuál será

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Bogotá este 15 de enero

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Colombia: temperatura y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Diez militares heridos tras ola

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia’ tuvo su primera noche de nominación y juicio: Marcela Reyes volvió a enfrentarse a Valentino

‘Desafío Siglo XXI’: sigue la preocupación por la lesión de Kevyn, mientras Leo confesó su cariño por Zambrano

Último adiós de Luis Alberto Posada a Yeison Jiménez dejó lágrimas, nuevas peleas y reflexiones

Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: familia y amigos le dieron el último adiós

Luis Alfonso propuso acoger con trabajo al equipo de Yeison Jiménez luego de su fallecimiento: “Así lo hubiera querido”

Deportes

Precios bajos, lotería inédita y

Precios bajos, lotería inédita y visados bloqueados: el gran desafío para los colombianos rumbo a los Juegos Olímpicos 2028

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los 20 equipos durante el 14 de enero

La carrera contra el despido: estos son los 20 entrenadores que arrancan la Liga BetPlay con trabajo

Cúcuta sorprendió y derrotó 1-0 a San Lorenzo en amistoso internacional

Junior apuesta por la continuidad: las renovaciones clave para la liga y Copa Libertadores