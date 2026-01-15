Colombia

Detienen a tres personas luego de cometer un robo en transporte público de Antioquia

Policía y Ejército interceptaron a los sujetos tras una persecución, señalados de participar en el hurto a usuarios de un colectivo en zona rural del departamento

Los detenidos, incluidos dos adultos y un joven de 17 años, intimidaron a los pasajeros con disparos en la vereda Caracolí, sector Guaico - crédito Policía Antioquia

La rápida acción de las autoridades del municipio de Amalfí, Antioquia, permitió recuperar parte de los objetos robados y detener a los responsables de un asalto que generó temor entre los pasajeros de un bus intermunicipal.

Según la Policía y el Ejército, los hechos comenzaron cuando tres individuos, entre ellos un adolescente de 17 años, subieron a un vehículo de la empresa Coonorte en la vereda Caracolí, sector Guaico.

Una vez dentro, los asaltantes intimidaron a los ocupantes con armas de fuego y realizaron disparos al aire, obligando a los pasajeros a entregar sus pertenencias.

Luego de conseguir varios objetos de valor, los asaltantes descendieron del bus y huyeron en una motocicleta. La respuesta coordinada de los uniformados permitió activar un operativo inmediato en la zona rural, lo que facilitó la captura de dos adultos y la aprehensión del menor poco después del incidente.

El asalto ocurrió en un bus de la empresa Coonorte, donde los presuntos ladrones despojaron de pertenencias a los pasajeros bajo amenazas - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Durante la detención, los efectivos recuperaron un revólver calibre 38 con dos cartuchos percutidos, así como una pistola traumática con cartuchos modificados, la motocicleta empleada en la huida y un teléfono móvil.

Las autoridades entregaron a los implicados a la Fiscalía local, quienes enfrentarán cargos por porte ilegal de armas y hurto agravado.

Así lo documentó la institución en sus canales oficiales: “Gracias a la información oportuna de la comunidad y a la reacción inmediata del cuadrante, se logró la captura de dos personas y la aprehensión de un adolescente por los delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas, tras el asalto a un bus de transporte público. Se incautaron armas, una motocicleta y otros elementos”.

El hecho dejó en evidencia los riesgos que enfrentan los usuarios del transporte público en el Nordeste de Antioquia y la capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad para proteger a la comunidad.

Pasajeros y conductor se opusieron a atraco armado en bus intermunicipal: quedó captado en video

El desenlace de un intento de asalto armado en la ruta Repelón–Barranquilla dejó a varios pasajeros enfrentando una experiencia marcada por el miedo y la acción colectiva.

El video del intento de asalto en un bus intermunicipal entre Repelón y Barranquilla genera alarma en redes sociales - crédito Captura video

Un grupo de viajeros y el conductor lograron frustrar parcialmente el robo, según muestran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del vehículo.

Las autoridades informaron que el incidente ocurrió en la madrugada del domingo 19 de octubre de 2025. Un grupo de hombres armados subió al bus y trató de despojar a los pasajeros de sus pertenencias.

En ese momento, las cámaras documentaron cómo uno de los asaltantes amenazó tanto al conductor como a los ocupantes del vehículo.

La reacción del conductor cambió el curso de la situación. Ante la amenaza, decidió resistirse, lo que generó una respuesta inmediata en algunos pasajeros. Varias personas se unieron a la defensa, lo que desencadenó un forcejeo en el interior del bus.

Pasajeros y conductor enfrentan a un hombre armado y frustran parcialmente un robo en la carretera - crédito @ColombiaOscura/X

El video revela escenas de alta tensión: pasajeros que golpearon al agresor con puños y patadas, mientras otros intentaban refugiarse en los pasillos. Varios testigos tiraron del cabello del asaltante para evitar que escapara, generando un ambiente caótico al interior del vehículo.

En medio de la confusión, los cómplices del agresor aprovecharon el tumulto para abandonar rápidamente el bus y huir por la carretera. Ninguno fue capturado durante el momento del incidente.

Las imágenes evidencian que, tras la confrontación, algunos pasajeros lograron recuperar objetos robados como una billetera. Sin embargo, el grupo armado consiguió escapar antes de la llegada de las autoridades.

El episodio dejó a los ocupantes del bus en estado de alerta, tras haber vivido una madrugada que puso a prueba tanto su integridad física como su capacidad de reacción ante una amenaza directa.

