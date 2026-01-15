Precio del dólar en Colombia: hay buenas noticias y así de barato se compra y vende en las casas de cambio el 15 de enero

El peso colombiano inició 2026 como la moneda emergente con mayor apreciación frente al dólar, al registrar un aumento del 3,8% en los primeros 14 días de enero - crédito Willy Kurniawan/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 15 de enero de 2026 en Colombia en un promedio de $3.687,38, lo que representó una caída de $32,22 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.655,16. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.766 millones en 2.755 transacciones, con un precio de apertura de $3.690,00, un mínimo de $3.665,00 y un máximo de $3.712,50.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 0,74% y en términos interanuales aún mantiene un descenso del 13,15%.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Analizando este dato con el de días anteriores, con este dato frenó la racha plana que llevaba en las siete jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es visiblemente inferior a los datos logrados para el último año (9,86%), así que su cotización presenta menos cambios de lo previsible ahora mismo.

En manos del Consejo de Estado está el futuro del decreto del aumento del salario mínimo de 2026 - crédito Colprensa

El índice DXY, que mide el dólar a nivel global, avanzó 0,19% durante la jornada, después de que las solicitudes por desempleo en EE.UU. disminuyeran en 9.000 en la semana terminada el 10 de enero. En total, se registraron 198.000 solicitudes, cuando el consenso anticipaba 215.000 peticiones. El resultado, según Bancolombia, reforzó la expectativa de que la Reserva Federal (FED) pause los recortes en la reunión de enero, ante preocupaciones persistentes sobre la inflación.

A nivel local, el Consejo de Estado admitió para evaluación la primera demanda en contra del aumento del salario mínimo de 2026. A su vez, la Corte Constitucional avanza con la revisión de la declaración de Estado de Emergencia Económica y Social declarada el 22 de diciembre de 2025

Dólar en casas de cambio

El precio del dólar en Colombia bajó de manera considerable en 2025 y a inicios de 2026 en el mercado regulado, debido, principalmente, a la emisión de deuda del Gobierno, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, el dólar se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $3.800. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional el 15 de enero de 2026 fue de $3.635,20, mientras que el de venta resultó de $3.772,27.

El dólar perdió fuerza a nivel global. En Colombia se cotiza por debajo de los $3.700 en promedio - crédito Reuters

Lo hacen de la siguiente manera:

GrabrFi (online): compra:$3.621,98. Venta:$3.732,72.

Cambios y Divisas Chipichape: compra:$3.550. Venta:$3.750.

Nutifinanzas: compra:$3.610. Venta:$3.760.

Money Max: compra:$3.610. Venta:$3.760.

Cambios Kapital: compra:$3.670. Venta:$3.770.

Smart Exchange: compra:$3.680. Venta:$3.770.

Cambios Vancouver: compra:$3.670. Venta:$3.770.

El Cóndor: compra:$3.640. Venta: $3.790.

Latin Cambios: compra: $3.650. Venta:$3.790.

Alliance Trade: compra: $3.650. Venta:$3.830.

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.600 para compra y en $3.750 para venta. Exactamente estuvo así:

Bogotá D.C.: compra:$3.620. Venta:$3.770.

Medellín: compra:$3.580. Venta:$3.730.

Cali: compra:$3.550. Venta:$3.750.

Cartagena: compra: $3.750. Venta:$3.980.

Cúcuta: compra:$3.790. Venta:$3.730.

Pereira: compra:$3.730. Venta:$3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambios se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Luisa González/Reuters

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediaros, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se tranzan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.