Colombia: cotización de apertura del euro hoy 15 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 15 de enero de EUR a COP

Tras la apertura de mercados el euro se paga al inicio a 4.296,90 pesos colombianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,36% si se compara con los 4.281,40 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra una bajada 0,7%, por ello en términos interanuales acumula aún un descenso del 2,5%.

Si confrontamos la cifra con jornadas previas, da la vuelta al resultado de la jornada anterior en el que experimentó una disminución del 0,42%, sin lograr establecer una tendencia estable. La volatilidad referente a estos siete días presenta un balance claramente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

El torneo de primera división en Colombia iniciará el fin de semana del 16 de enero y contará con varios jugadores de proceso por selecciones sudamericanas y la selección Colombia

Cae red que sacaba cocaína desde Colombia a Europa: asaltaban buques portacontenedores con armas y tácticas militares

La operación permitió capturar a 30 personas y frenar una ruta transatlántica que usaba asaltos marítimos, logística armada y tecnología avanzada para mover droga hacia varios países de Europa

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 15 de enero de USD a COP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 14 de enero de 2026: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los ganadores del sorteo Baloto

El horario de rumba en Bogotá volverá a ser hasta las 5 de la mañana: se conoció el decreto

La medida establece que las Zonas Focalizadas estarán sujetas a evaluación y seguimiento constantes

VIOLENCIA

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

ENTRETENIMIENTO

La Segura respondió a sus seguidores por qué no publicó un mensaje sobre la muerte de Yeison Jiménez

Ornella Sierra y Neider García demostraron su apoyo a Karen Sevillano en ‘La casa de los famosos Colombia’ y compararon su trabajo con el de Yina Calderón

Así quedó la primera tabla porcentajes en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: esta fue la celebridad con más apoyo

‘La casa de los famosos Colombia’ tuvo su primera noche de nominación y juicio: Marcela Reyes volvió a enfrentarse a Valentino

‘Desafío Siglo XXI’: sigue la preocupación por la lesión de Kevyn, mientras Leo confesó su cariño por Zambrano

Deportes

EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

Colombia vs. Portugal: el partido más demandado en la última fase de venta de boletas para el Mundial 2026, superando la gran final

Precios bajos, lotería inédita y visados bloqueados: el gran desafío para los colombianos rumbo a los Juegos Olímpicos 2028

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los 20 equipos durante el 14 de enero