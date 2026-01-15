Colombia: cotización de apertura del euro hoy 15 de enero de EUR a COP

Tras la apertura de mercados el euro se paga al inicio a 4.296,90 pesos colombianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,36% si se compara con los 4.281,40 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra una bajada 0,7%, por ello en términos interanuales acumula aún un descenso del 2,5%.

Si confrontamos la cifra con jornadas previas, da la vuelta al resultado de la jornada anterior en el que experimentó una disminución del 0,42%, sin lograr establecer una tendencia estable. La volatilidad referente a estos siete días presenta un balance claramente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.