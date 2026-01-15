Carlos Fernando Galán presentó el balance de la seguridad de la capital colombiana de 2025 con cifras positivas: “Vamos por buen camino”

El alcalde de Bogotá presentó el balance oficial de seguridad en Bogotá, registrado en 2025 - crédito @CarlosFGalan/X

En una reunión del consejo de seguridad, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un balance sobre la situación de la capital colombiana durante 2025. El mandatario destacó los avances logrados en el control de la criminalidad y aseguró que, aunque los retos continúan, los resultados obtenidos hasta el momento son positivos y son fruto de un esfuerzo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía.

A través de su cuenta oficial en X, Galán ofreció cifras clave que dan cuenta de la evolución de la seguridad en Bogotá. Según el alcalde, “en Bogotá, 9 de 11 delitos de alto impacto disminuyeron en 2025”.

Esta disminución se refleja en una serie de indicadores positivos, entre los que sobresale el hecho de que septiembre de 2025 se convirtió en el mes con menos homicidios registrados en los últimos 22 años. Además, mientras que en el resto del país los homicidios aumentaron, en la capital se logró una reducción del 3,4% en este tipo de crímenes, de acuerdo con el alcalde.

Galán resaltó que este cambio se logró tras “haber recibido una ciudad con la seguridad deteriorada y con capacidades operativas muy limitadas”.

En este sentido, el alcalde resaltó los esfuerzos coordinados entre diversas entidades del Distrito, que permitieron articular estrategia para mejorar la convivencia y combatir el crimen en diferentes zonas de la ciudad.

El mandatario distrital también destacó otros indicadores positivos que se lograron en 2025, como la disminución en los hurtos a personas, el robo de vehículos y motocicletas, así como en los casos de extorsión.

Según indicó, hubo un aumento significativo en las incautaciones de droga y armas, además de una mayor cantidad de capturas. “Esto no significa que no tengamos un problema de seguridad”, puntualizó el alcalde, al tiempo que reconoció que “sí lo tenemos”.

Sin embargo, fue enfático en señalar que los avances son un reflejo de un trabajo en equipo efectivo y que los resultados obtenidos hasta ahora representan un cambio de tendencia.

En un video difundido por el alcalde, en parte de su rueda de prensa en donde habló de los resultados del consejo de seguridad, Galán explicó que, aunque la capital enfrenta grandes desafíos en materia de seguridad, se ha logrado avanzar en varios frentes.

“En términos generales, en medio de las dificultades y los retos que todavía tenemos grandísimos en seguridad, sin lugar a dudas, hemos logrado un trabajo en equipo efectivo y hemos empezado a dar unos resultados importantes”, expresó el mandatario local en su intervención.

Este discurso fue parte de una rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de seguridad, donde se revisaron las estrategias implementadas en los últimos dos años.

Con una visión hacia el futuro, el alcalde Galán afirmó que en 2026 se seguirán enfrentando los desafíos que aún persisten:“Falta mucho, pero vamos por buen camino”.

Para esto, se enfocarán en fortalecer la tecnología y las capacidades operativas de la Policía, así como en mejorar la articulación entre las diferentes entidades encargadas de la seguridad.

“Vamos a seguir trabajando para reducir mucho más estas cifras de delitos en Bogotá”, afirmó Galán, al destacar la importancia de seguir fortaleciendo las políticas de seguridad para garantizar que los ciudadanos se sientan protegidos en su día a día.

A pesar de esto, Galán hizo hincapié en que las autoridades siguen vigilantes y comprometidas con la seguridad de los bogotanos, reconociendo que aún existen zonas y fenómenos criminales que requieren atención inmediata.

Pese a los resultados presentados por el alcalde, muchos ciudadanos siguen percibiendo la inseguridad como un problema constante en Bogotá, puesto que para aquellos que se desplazan a diario por las calles de la capital y que fueron víctimas de diversos delitos, los avances en seguridad no coinciden con su experiencia.

Muchos consideran que las cifras presentadas no reflejan la realidad, posiblemente debido a la falta de denuncias o a la insuficiente atención que se les da a los casos de inseguridad que enfrentan.