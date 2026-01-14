Un civil resultó herido en medio de un intento de retén ilegal en Tibú, Norte de Santander

La acción militar impide que individuos armados bloqueen el eje vial del sector conocido como La Silla en el Catatumbo - crédito Carlos Eduardo RamÍrez/ REUTERS

La Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército frustró la instalación de un retén ilegal en la zona rural de Tibú, Norte de Santander, tras un enfrentamiento con hombres armados que buscaban interrumpir la movilidad en el sector conocido como La Silla.

El incidente se produjo el miércoles 14 de enero, mientras militares desplegaban operaciones ofensivas para asegurar la región del Catatumbo y proteger la circulación de los habitantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según el coronel Wendell Fernández Porras, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, los atacantes “los individuos que se movilizaban en una camioneta, vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares y portaban armas cortas”.

Al notar la presencia de las tropas, los individuos abrieron fuego sin distinción, disparando contra la población civil y los soldados. “Al percatarse de la presencia de las tropas en el sector, estos sujetos dispararon de forma indiscriminada contra la población civil y contra las unidades militares, resultando herido un civil”, agregó el oficial.

La acción militar impide que individuos armados bloqueen el eje vial del sector conocido como La Silla en el Catatumbo - crédito Ejército Nacional

Durante el tiroteo, un civil resultó herido en una mano. Personal médico militar atendió de inmediato a la víctima en el lugar y luego la trasladó al Centro de Salud de Campo 2. El lesionado recibió atención médica y su vida no corrió peligro.

“De manera inmediata, nuestros enfermeros de combate brindaron atención prioritaria al civil afectado, quien presentó una herida leve en una de sus manos y fue trasladado al centro de salud de Campo Dos”, informó el coronel Porras.

Tras el enfrentamiento, la presencia institucional se incrementó en la zona. El general a cargo remarcó: “En este sector se ha venido fortaleciendo la presencia institucional con el fin de dar con el paradero de los responsables de este repudiable hecho”.

La Fuerza de Tarea Vulcano subrayó su compromiso con la seguridad local y aseguró que las operaciones continuarán para evitar nuevos hechos violentos. “Continuaremos haciendo presencia de forma sostenida con nuestras unidades para evitar cualquier afectación a la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo”, puntualizó el general.

Las autoridades intensifican la presencia en el Catatumbo para localizar a los responsables del intento de retén ilegal- crédito Ejército Nacional

Las autoridades mantienen la vigilancia activa en el sector de La Silla, con el objetivo de dar con los responsables e impedir que acciones armadas alteren la vida cotidiana en el norte de Santander.

Unidades del Ejército Nacional desactivaron un artefacto explosivo hallado en la vía Panamericana

El cierre inesperado de la vía Panamericana en el departamento de Nariño dejó a cientos de viajeros varados durante varias horas durante el domingo 4 de enero, luego de que los soldados del Ejército Nacional detectaran un artefacto explosivo cerca del peaje de El Bordo.

La reacción de los uniformados fue inmediata. Los testigos relataron a medios regionales que “los militares implementaron los protocolos de seguridad y ordenaron suspender completamente el tránsito”, lo cual detuvo a automóviles, camiones, motocicletas y buses de servicio público a lo largo de la carretera.

En medio de la operación, largas filas de vehículos se formaron. Entre los afectados se encontraban ambulancias y una multitud de motociclistas, quienes debieron esperar pacientemente la reapertura del paso.

Un operativo similar se registró en el norte del Cauca, donde un vehículo abandonado generó el cierre preventivo de la vía Miranda-Corinto hasta ser descartado el riesgo - crédito @Ejercito_Div1 / X

“Desactivaron el explosivo de manera controlada, sin que se presentaran daños a quienes transitaban por la zona”, aseguraron desde el Ejército a los medios. Tras la intervención, la fuerza pública restableció la movilidad en este estratégico corredor vial, incrementando la vigilancia en diversos puntos de la Panamericana.

La preocupación de los habitantes y viajeros persiste. Un usuario de la vía opinó ante la prensa local: “Aunque reaccionaron rápido, pedimos que refuercen la seguridad, sobre todo en sitios donde históricamente ha habido presencia de grupos armados”.

Este episodio vuelve a poner en primer plano las dificultades de libre circulación y los riesgos para el transporte de carga y pasajeros entre Cauca, Valle y Nariño. La incertidumbre se mantiene entre quienes dependen de esta ruta para sus actividades diarias.