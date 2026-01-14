Santos califica de ilegítima a Delcy Rodríguez y pide respetar el triunfo electoral de Edmundo González en Venezuela

REUTERS/Jeenah Moon

El expresidente Juan Manuel Santos difundió un mensaje público en el que fijó su posición frente a la situación política de Venezuela, centrando su intervención en la legitimidad del poder en ese país y en los resultados electorales que, según indicó, favorecieron a Edmundo González en los comicios celebrados en julio.

Las declaraciones fueron conocidas ante su participación en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por el presidente Gustavo Petro.

En el video, Santos explicó que su presencia en ese espacio institucional no responde a coincidencias políticas con el Gobierno actual, sino a la necesidad de abordar asuntos de política exterior desde una perspectiva de Estado.

- Europa Press

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los ejes principales de su pronunciamiento fue la crítica directa a la presidencia de Delcy Rodríguez, a la que calificó como “ilegítima”, al considerar que no resuelve la crisis de fondo que atraviesa el país vecino.

Según el exmandatario, Colombia tiene interés en que Venezuela retorne a un sistema democrático con reconocimiento interno e internacional. En ese marco, sostuvo que la continuidad de autoridades cuestionadas no ofrece garantías de estabilidad ni de normalización institucional. Su planteamiento se enfocó en dos posibles rutas: el reconocimiento del resultado electoral que dio como vencedor a Edmundo González o la aplicación estricta de los mecanismos constitucionales venezolanos.

Santos señaló que, de acuerdo con la normativa vigente en ese país, ante una falta absoluta del presidente se debe convocar a nuevas elecciones en un plazo de 30 días. En su criterio, ese camino permitiría una salida institucional verificable, siempre que se garantice la participación de todos los sectores políticos y se respeten las reglas del proceso electoral.

- crédito @JuanManSantos/X

En relación con la oposición venezolana, el expresidente colombiano subrayó que debe ocupar un lugar central en cualquier escenario de transición, no solo desde el punto de vista político, sino también en términos de garantías. Dentro de ese apartado, mencionó la liberación inmediata de los presos políticos como una condición necesaria para avanzar en un proceso creíble.

El exjefe de Estado también hizo referencia al contexto internacional que rodea la crisis venezolana. Indicó que la postura de Colombia debe construirse con base en el derecho internacional y en la búsqueda de consensos diplomáticos, especialmente en un momento marcado por tensiones regionales y por la redefinición de alianzas globales.

En su mensaje, Santos abordó además la relación entre Colombia y Estados Unidos, señalando que el diálogo entre ambos gobiernos debe mantenerse bajo criterios de mesura y diplomacia, en especial ante un eventual encuentro entre los presidentes de ambos países previsto para finales de febrero. Aunque este punto fue mencionado, su intervención mantuvo como prioridad el escenario venezolano.

Otro de los temas abordados fue la seguridad regional. Santos afirmó que la cooperación internacional es clave para enfrentar amenazas comunes, como el narcotráfico y la acción de grupos armados en zonas de frontera. En ese contexto, mencionó al ELN, las disidencias de las Farc y otras estructuras del crimen organizado que operan en áreas limítrofes.

El expresidente también se refirió al entorno global actual, al que describió como un periodo de debilitamiento del multilateralismo y de creciente incertidumbre en las relaciones internacionales. Frente a ese panorama, sostuvo que América Latina podría asumir un rol más relevante si logra actuar de manera coordinada y sin fracturas ideológicas profundas.

En el plano diplomático, Santos advirtió sobre la disminución del respaldo internacional a Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que atribuyó, entre otros factores, a retrasos en la implementación del acuerdo de paz. En ese sentido, insistió en que la política exterior debe ser entendida como una política de Estado y no como una estrategia coyuntural.

Finalmente, reiteró que la discusión sobre Venezuela no puede limitarse a cambios formales de gobierno. Para Santos, el respeto por los resultados electorales y la legitimidad democrática son elementos centrales para cualquier salida a la crisis. Sus declaraciones, difundidas por Semana, se conocieron mientras se define la agenda y los alcances de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la que participarán varios expresidentes.