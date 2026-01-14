Piden a la Corte Constitucional que suspenda el decreto provisional que declaró emergencia económica: “Tiene inconstitucionalidades”

Petro decretó emergencia económica por 30 días tras caída de la reforma tributaria - crédito montaje Infobae

El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño Martínez solicitó a la Corte Constitucional de Colombia la suspensión provisional del Decreto 1474 de 2025, expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro para implementar medidas tributarias bajo la figura de Emergencia Económica.

En la petición formal enviada el 13 de enero de 202, Londoño argumentó que el decreto presenta vicios formales e inconstitucionalidades que ponen en riesgo la validez de la norma.

De acuerdo con el documento presentado por Londoño, y que se divulgó en redes sociales, la solicitud de suspensión se fundamenta en la “imperiosa necesidad de salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución, ante la existencia de vicios formales e inconstitucionalidades manifiestas que comprometen la validez y legitimidad del Decreto Legislativo”.

El exviceministro enfatizó que el decreto, firmado el 29 de diciembre de 2025, “no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 215 de la Constitución Política, la Ley 137 de 1994 y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional para la expedición de un decreto legislativo en el marco de una declaratoria de emergencia económica y social”.

Añadió que existen “irregularidades formales insubsanables en su expedición, así como la ausencia de hechos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles que justifiquen su expedición”.