Karina García defendió su trabajo y reaccionó a las críticas que ha recibido por compartir set con Yina Calderón

Contra todo pronóstico, la dupla que alguna vez dividió opiniones ha demostrado química frente a las cámaras, dejando claro que las oportunidades laborales superan viejas disputas y abren nuevas puertas

Karina García aclara su postura
Karina García aclara su postura y apuesta por el crecimiento profesional junto a Yina Calderón, más allá de los conflictos pasados - crédito @yinalcaderontv y @karinagarciaoficiall/Instagram

La colaboración de Karina García y Yina Calderón en el programa ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? ha generado reacciones inesperadas en el público y ha marcado un giro notable en la relación entre ambas creadoras de contenido.

La alianza televisiva entre quienes protagonizaron conflictos durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia revive el interés en sus trayectorias y revela una dinámica profesional que muchos daban por improbable.

Karina García, a través de una transmisión en vivo en su canal de TikTok, habló sobre el tema y afirmó que lejos de evadir nuevos proyectos junto a Yina Calderón, considera que compartir pantalla con ella responde a un criterio estrictamente profesional.

La respuesta surge tras la avalancha de comentarios que recibió en redes sociales luego de su aparición conjunta: explicó que no está dispuesta a rechazar oportunidades laborales “solamente por la presencia de Yina”. Además, subrayó que su prioridad está en seguir creciendo dentro de la industria de medios como creadora de contenido.

Karina García aclara su relación
Karina García aclara su relación con Yina Calderón - crédito @lamansiondeluinny/IG

Muchas personas dicen: ‘Ay, no, otra vez con Yina’. Bebés, es trabajo. Yo tengo que ser profesional. Es trabajo. No le voy a decir que no a las oportunidades que me dé Dios, que me dé el Canal RCN, solamente porque está ella. No, normal. Estamos trabajando, a mí no me afecta y a ella tampoco. Además, curiosamente a la gente le gustó mucho esta dupla. Es raro, porque todos saben lo que ha pasado entre ella y yo, pero me alegra que les haya gustado, porque el trabajo es trabajo. Estamos trabajando”, indicó la influenciadora paisa.

En la recta final del programa, la interacción entre ambas y esto fue lo que sorprendió a algunos espectadores, los cuales en las redes sociales del formato y en los comentarios del live expresaron su agrado por la dupla, algo que ni Karina ni Yina contemplaban al inicio.

La aceptación abrió la posibilidad de verlas juntas en más oportunidades en televisión, y Karina confesó, en una transmisión en vivo, que después de convivir en el reality La Mansión de Luinny se han abierto puertas a una colaboración capaz de atraer audiencias y desafiar antiguos prejuicios.

“Lo que pasa es que de pronto muchas personas lo ven como que: ‘Ay, no, pero Kari no puede decir que no’. No, bebé, yo no le puedo decir que no a las oportunidades”, dijo Karina.

La unión profesional de Karina y Yina cambia la percepción del público y así reaccionó la modelo - crédito @rastreandofamosos/IG

En su declaración, Karina García fue clara acerca de su posición en el medio: “No me creo la gran cosa” y considera que cada oportunidad para mostrarse en pantalla es valiosa, ya que aún le restan muchos sueños profesionales por alcanzar.

En ese sentido, enfatizó que no se considera en el derecho de desaprovechar ningún espacio donde pueda desarrollarse y visibilizar su trabajo. Para ella, el pasado conflictivo con Yina ahora es solo una anécdota profesional, sin incidencia en sus decisiones actuales.

Es que yo no me creo en este momento la gran cosa como para decirle que no a las oportunidades. Estamos en el camino, yo todavía quiero lograr demasiadas cosas. Entonces, yo siento que cada escaloncito que yo vaya subiendo, cada pasito que yo vaya dando en mi carrera, obviamente me va a funcionar. Y si yo me siento bien y si yo me siento feliz, siento que eso es lo más importante, que me siento cómoda. Entonces, por eso no se preocupen mis amores, que de verdad que ahí no pasa absolutamente nada. Estamos laborando”, puntualizó García.

Tanto Néstor Parra y Roberto Velásquez, responsables de conducir el programa, han impulsado el análisis de estrategias y dinámicas entre los habitantes de la casa, convirtiendo el espacio en un escenario donde los viejos antagonismos pueden transformarse en nuevas oportunidades y fue por eso que invitaron a Karina García y Yina Calderón para que opinaran desde sus experiencias y compartieran una visión.

